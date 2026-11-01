Une opération humanitaire vietnamienne au bénéfice des populations défavorisées de la province cambodgienne de Mondulkiri

Mondulkiri (VNA) – Environ 500 habitants de la province cambodgienne de Mondulkiri, dont des personnes d’origine vietnamienne, ont bénéficié le 31 octobre de consultations médicales, de conseils de santé, de médicaments gratuits et de cadeaux dans le cadre d’un programme humanitaire organisé à l’École d’enseignement général et de formation professionnelle de la province.

Cette initiative a été organisée conjointement par l’ambassade du Vietnam au Cambodge et l’hôpital Cho Ray Phnom Penh, dans le but d’améliorer l’accès aux soins de santé des populations défavorisées des régions reculées.

S’exprimant à cette occasion, l’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyên Minh Vu, a indiqué que l’ambassade et l’hôpital Cho Ray Phnom Penh organisaient chaque année des programmes similaires dans différentes localités cambodgiennes. Ces activités visent à soutenir les familles en difficulté et à contribuer aux politiques du gouvernement cambodgien en matière de santé publique.

Elles témoignent également de l’étroite coopération entre les deux pays dans le domaine médical, ainsi que des liens d’amitié et d’attachement qui unissent leurs populations.

L’ambassadeur a salué le sens des responsabilités et le dévouement des plus de 20 médecins et membres du personnel médical de l’hôpital Cho Ray Phnom Penh. Il a également remercié les autorités provinciales de Mondulkiri pour leur coopération et leur soutien à la réalisation de ce programme.

Il a souhaité que les habitants de la province, notamment ceux de la communauté d’origine vietnamienne, continuent de promouvoir la solidarité et l’entraide, contribuant ainsi au développement du Cambodge et au renforcement de l’amitié traditionnelle entre les deux pays.

Le gouverneur par intérim de Mondulkiri, Dim Ny, a exprimé sa gratitude envers l’ambassade du Vietnam et l’hôpital Cho Ray Phnom Penh pour cette initiative, qui a permis aux habitants de la ville de Sen Monorom de bénéficier de consultations et de médicaments gratuits, ainsi que de cadeaux comprenant du riz, des nouilles instantanées et une aide financière.

Selon lui, ce programme constitue non seulement un soutien concret dans le domaine de la santé, mais reflète également les liens étroits et la coopération amicale entre les peuples vietnamien et cambodgien.

Dans un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), Dim Ny a souligné que Mondulkiri était une province frontalière du Vietnam. Il a ainsi souhaité que les autorités et les populations des régions frontalières des deux pays renforcent leur solidarité, leurs échanges d’informations et leur coordination afin de garantir la sécurité et l’ordre public.

Il a également appelé à élargir la coopération dans les domaines économique, culturel, social et sanitaire, ainsi qu’à intensifier les échanges entre les populations.

Le responsable provincial a souhaité que l’ambassade du Vietnam et les organismes concernés poursuivent l’organisation de programmes de consultations médicales, de distribution de médicaments et de soutien sanitaire dans les localités cambodgiennes, en particulier dans les zones disposant de moyens médicaux limités.

Il a par ailleurs encouragé la communauté vietnamienne de Mondulkiri à préserver son identité culturelle, à renforcer sa solidarité et à s’entraider pour bâtir une communauté stable et prospère.

Pour sa part, le docteur Ton Thanh Tra, directeur général de l’hôpital Cho Ray Phnom Penh, a indiqué que l’établissement souhaitait rapprocher les services de santé des habitants des régions reculées qui disposent de possibilités limitées d’accès aux soins. Malgré un trajet d’environ huit heures entre Phnom Penh et Mondulkiri, les membres de la délégation ont participé activement aux consultations et aux conseils médicaux.

Outre les contributions des entreprises, les employés de l’hôpital ont également apporté un soutien financier et matériel à cette opération. L’établissement se tient prêt à poursuivre ce type d’activités dans les localités défavorisées, dans la mesure de ses possibilités.

Les habitants bénéficiaires ont exprimé leur joie et leur reconnaissance envers la délégation médicale vietnamienne.

Soeun Seat, résident de Soeun Seat, résident de Sen Monorom, a expliqué qu’il lui était souvent difficile de se déplacer pour consulter un médecin en raison de son âge et de l’éloignement des structures de santé. Il s’est réjoui de pouvoir bénéficier gratuitement de consultations médicales dans sa localité.

Âgée de 70 ans et souffrant de diabète et d’hypertension, Duong Kim Lan a également exprimé sa satisfaction d’avoir reçu des consultations, des conseils médicaux et des médicaments gratuits. Elle a dit espérer que son état de santé s’améliorerait dans les prochains temps. -VNA