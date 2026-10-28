Hô Chi Minh-Ville lance trois modèles pionniers de transformation numérique

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Hô Chi Minh-Ville a franchi mercredi 28 octobre une nouvelle étape dans sa transition numérique en inaugurant trois modèles de transformation numérique en écho à la Journée du citoyen numérique au Vietnam.

Le premier modèle intègre le réseau des transports publics locaux à la plateforme centralisée VNeID. Le deuxième consiste en la création et l’interconnexion d’une base de données des actes de naissance et de décès, un outil conçu pour fluidifier le traitement des démarches administratives. Enfin, le troisième dispositif déploie des équipes d’intervention rapide solidaires qui, via la ligne d’assistance 1022, permettent d’accompagner les citoyens et d’enregistrer les déclarations de décès directement à domicile.

Lors de la cérémonie, le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Truong Minh Huy Vu, a souligné que la transformation numériquenumérique devait impérativement répondre aux réalités du terrain et apporter des bénéfices concrets aux habitants.

Pour ce faire, la ville ambitionne d’élargir l’interconnexion de ses services digitaux dans les secteurs clés des transports, de la santé et de l’administration publique. Désormais, le niveau de satisfaction des citoyens s’imposera comme le baromètre essentiel pour évaluer l’efficacité des fonctionnaires, des employés et des collectivités locales

En matière de mobilité, la mégapole du Sud s’attelle à bâtir un véritable écosystème de transport connecté à l’échelle de la région du Sud-Est. L’objectif est d’intégrer pleinement le métro et le réseau de bus publics aux services de transport privés, qu’il s’agisse des taxis, des véhicules technologiques avec chauffeur ou des autocars touristiques interprovinciaux.

Sur le front de la santé, elle poursuit la modernisation de ses services en interconnectant les données des établissements de soins publics et privés. Cette unification des processus vise à réduire drastiquement la bureaucratie et les démarches papier pour les usagers.

Enfin, dans une démarche d’accompagnement plus humaine, les autorités locales ont mis en place un dispositif pour soutenir les familles pour faciliter l’établissement d’un certificat de décès, prendre en charge les démarches en ligne pour la radiation de l’enregistrement de résidence permanente et l’organisation des funérailles, si les familles en fait la demande.

Au plus près du terrain, les agents locaux et les brigades d’intervention rapide jouent un rôle capital pour ancrer les usages numériques dans le quotidien des usagers. Désormais, la ville liera directement l’évaluation, l’avancement et la reconnaissance de ces agents et de leurs services au taux de satisfaction réel des citoyens.

Ces trois nouveaux modèles opérationnels concrétisent l’ambition de transition numérique et de réforme administrative de la Ville. En simplifiant les procédures, cette initiative pose les bases d’une gouvernance numérique moderne. L’objectif est double : rapprocher l’administration des citoyens et améliorer durablement la qualité du service public.

Grâce au nouveau modèle de transport public intégré à l’application VNeID, les usagers peuvent désormais consulter les itinéraires de métro et de bus en quelques clics. La plateforme permet également d’utiliser l’identifiant numérique pour acheter et centraliser ses titres de transport dématérialisés, ouvrant ainsi la voie à la création d’un billet électronique unique pour l’ensemble des transports en commun.

Le modèle de dématérialisation des certificats de naissance et de décès entre dans sa phase active. Actuellement piloté par quatre établissements hospitaliers de référence (Cho Rây, Tu Du, Hung Vuong et l’Hôpital d’oncologie), ce dispositif connecte directement ces documents à la base de données partagée de Hô Chi Minh-Ville.

Pour les agents de l’état civil, cette interconnexion permet une vérification et une exploitation instantanées des informations. C’est une avancée concrète pour les usagers, qui se voient ainsi dispensés de fournir ces justificatifs au format papier.

À l’issue de cette phase d’expérimentation, la municipalité prévoit de généraliser la synchronisation de ces données à l’ensemble des établissements de santé du territoire à compter du 1er novembre 2026.

Dans le cadre du modèle des équipes d’intervention rapide de solidarité, la centrale d’appel 1022 recueille les signalements de décès provenant des hôpitaux, des services de police ou des familles, puis les transmet aux équipes d’urgence installées au niveau des comités populaires communaux. Celles-ci procèdent aux vérifications sur place, se rendent directement au domicile des proches pour les assister dans l’obtention du certificat de décès, effectuent la radiation en ligne de l’enregistrement de résidence permanente et apportent un soutien aux funérailles selon les besoins de la famille.

À ce jour, 168 localités de la ville ont déployé des équipes d’intervention rapide solidaires. Cette initiative a déjà permis de délivrer 1.247 actes de décès à domicile, allégeant ainsi le fardeau administratif des familles en plein deuil.

Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a confié à la police municipale le rôle de pilote pour coordonner et centraliser l’intégration des données. En parallèle, les Département de la santé, de la justice, des sciences et technologies, ainsi que les centres hospitaliers, sont chargés de garantir la robustesse des infrastructures techniques. Ils devront assurer la production de données exactes, exhaustives et actualisées en temps réel, dans le strict respect des normes de sécurité et de protection de la vie privée.

Sur le terrain, les comités populaires des arrondissements, communes et zones économiques spéciales piloteront le déploiement opérationnel, accompagneront les usagers dans l’accès aux services et évalueront précisément leur satisfaction via des indicateurs chiffrés. – VNA