Société

De nouvelles obligations d’embauche et de déclaration pour les employeurs étrangers

Le gouvernement vietnamien a publié un décret qui entrera en vigueur le 15 novembre, imposant de nouvelles restrictions aux organisations et particuliers étrangers qui emploient de la main-d’œuvre locale.

Les enfants ciblés par la généralisation de l'éducation préscolaire pour les 5-6 ans bénéficient d'une exemption, d'une réduction ou d'une prise en charge de leurs frais de scolarité. Photo : VNA
Les enfants ciblés par la généralisation de l'éducation préscolaire pour les 5-6 ans bénéficient d'une exemption, d'une réduction ou d'une prise en charge de leurs frais de scolarité. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Plusieurs nouvelles réglementations entreront en vigueur en novembre 2026, marquées notamment par un durcissement des règles de recrutement et de gestion des citoyens vietnamiens employés par des entités et des particuliers étrangers au Vietnam.

Selon le décret gouvernemental n°371/2026/ND-CP qui prendra effet le 15 novembre, les organisations et particuliers étrangers souhaitant embaucher de la main-d’œuvre locale devront désormais notifier formellement l’organisme de tutelle compétent.

Cette démarche, obligatoire, devra s’effectuer par écrit (par voie postale ou en ligne via une adresse électronique officielle) et devra préciser explicitement les postes à pourvoir ainsi que le nombre de salariés requis.

Les organisations et particuliers étrangers sont désormais tenus de publier publiquement leurs offres d’emploi destinées aux travailleurs vietnamiens sur la Plate-forme nationale de services de l’emploi (accessible à l’adresse https://www.vieclam.gov.vn), sur d’autres portails d’emploi légaux ou directement sur leur propre site officiel.

Ces entités doivent procéder au recrutement direct des travailleurs vietnamiens. À leur demande, l’organisme ou l’agence de gestion compétente se chargera de sélectionner et de leur orienter des candidats correspondant à la description du poste fournie.

Conformément au décret, l’employeur doit notifier l’organisme ou l’agence de gestion par écrit, par voie postale ou en ligne via son adresse électronique officielle, dans un délai de 10 jours ouvrables suivant la signature du contrat de travail avec un ressortissant vietnamien. Cette notification doit préciser le nom complet du travailleur, son numéro d’identification personnel, son poste ainsi que sa date d’entrée en fonction.

D’autres décrets fixent par ailleurs les conditions de sécurité et d’ordre public applicables à 15 secteurs d’activité et d’investissement, les sanctions administratives relatives au secteur de la loterie et des données, ainsi que de nouvelles réglementations concernant les normes d’utilisation des automobiles, la généralisation de l’éducation préscolaire pour les enfants de 5 à 6 ans, l’enseignement obligatoire et l’alphabétisation. – VNA

source
#obligations d’embauche et de déclaration #employeurs étrangers #décret gouvernemental n°371/2026/ND-CP
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