Le Vietnam renforce la solidarité de sa communauté en Europe

Prague (VNA) – Le 31 octobre (heure locale), le Festival de la grande union nationale et de la culture vietnamienne en Europe 2026 a été officiellement inauguré au Centre commercial Sapa, dans la capitale tchèque, Prague, en présence de représentants de la communauté vietnamienne venus de 29 pays. Organisé pour la première fois en Europe, cet événement vise à renforcer la cohésion de la communauté, à préserver l’identité culturelle nationale et à valoriser la contribution des Vietnamiens de l’étranger au développement de leur pays d’origine.



Placé sous le thème « Solidarité – Responsabilité – Intégration – Développement », le festival se déroule dans le cadre des préparatifs du 96e anniversaire de la Journée traditionnelle du Front de la Patrie du Vietnam (18 novembre) et de la Journée de la culture vietnamienne (24 novembre), célébrée pour la première fois à l’échelle nationale au Vietnam. Le choix du Centre commercial Sapa revêt également une signification particulière, cet établissement étant étroitement lié à la vie quotidienne et à la préservation des traditions culturelles de la communauté vietnamienne en République tchèque.



Lors de la cérémonie d’ouverture, Ha Thi Nga, membre du Comité central du Parti et vice-présidente et secrétaire générale du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, a souligné que cet événement témoignait de l’attachement des Vietnamiens de l’étranger à leur pays d’origine et constituait une occasion de les encourager à contribuer davantage au développement national.

Les délégués participent au rituel de solidarité lors de la Journée de la grande union nationale et de la Journée de la culture vietnamienne en Europe. Photo : VNA



Évoquant la situation du pays, elle a indiqué que le Vietnam entrait dans une nouvelle phase de développement à la suite du 14e Congrès national du Parti et des élections des députés de la 16e législature de l’Assemblée nationale ainsi que des Conseils populaires à tous les échelons pour le mandat 2026-2031. Dans un contexte international marqué par des évolutions rapides et complexes, l’économie vietnamienne maintient une dynamique de croissance soutenue, avec une progression du PIB de 9,01 % sur les neuf premiers mois de l’année. Les domaines de la culture, des affaires sociales et du bien-être social continuent de bénéficier d'une attention particulière, tandis que les industries culturelles ainsi que la préservation, la numérisation et la valorisation du patrimoine sont activement développées.



Selon Ha Thi Nga, ces résultats doivent également beaucoup aux contributions intellectuelles, aux efforts et à l’attachement des Vietnamiens résidant à l’étranger. Elle a affirmé que ceux-ci constituaient une partie intégrante de la communauté des 54 ethnies du Vietnam, une ressource stratégique importante et un trait d’union entre le Vietnam et le monde.



L’Europe compte actuellement environ 1,5 million de Vietnamiens, dont près de 90 000 en République tchèque. La communauté vietnamienne dans ce pays est reconnue comme une minorité nationale bénéficiant d’un statut juridique, et contribue progressivement à la vie économique et sociale de son pays d’accueil. Elle constitue également un relais important pour renforcer les relations entre le Vietnam et les pays européens.



Dans cette perspective, Ha Thi Nga a appelé les Vietnamiens de l’étranger à consolider leur solidarité, à renforcer le rôle de leurs associations et à accorder une attention particulière au soutien des personnes en difficulté. Elle a également encouragé les entrepreneurs à intensifier les échanges commerciaux et les investissements, et les intellectuels, experts et scientifiques à promouvoir le partage des connaissances ainsi que la coopération dans les domaines des sciences, des technologies et de l’innovation. Elle a notamment insisté sur la nécessité de préserver la langue vietnamienne et de transmettre l’identité culturelle nationale aux jeunes générations, afin que chaque Vietnamien de l’étranger puisse devenir un ambassadeur de la culture vietnamienne dans son pays de résidence.



Ces orientations trouvent une illustration concrète dans les différentes activités du festival, notamment à travers le « Boulevard de la grande union nationale », un espace qui reconstitue une miniature du Vietnam au cœur de l’Europe. Présentant des symboles culturels des trois régions du Nord, du Centre et du Sud, une carte du pays allant du territoire continental aux îles et archipels, ainsi que des représentations des 54 ethnies vietnamiennes, cet espace met en lumière la diversité et l’unité de la culture nationale. Il permet également aux jeunes générations nées et élevées en Europe de mieux découvrir l’histoire, la géographie et les racines de leurs origines.



En outre, des spectacles artistiques mettant à l’honneur le chant populaire ''quan ho'' de Bac Ninh, les sonorités des Hauts Plateaux du Centre, des instruments de musique traditionnels, ainsi que des présentations de l’ao dai et de la gastronomie vietnamienne ont permis aux participants de découvrir les particularités culturelles des différentes régions du pays.



Évoquant la portée de l’événement, Hoang Dinh Thang, chef du comité d’organisation et président de l’Union des associations des Vietnamiens en Europe, a indiqué que le festival constituait une occasion pour les Vietnamiens de l’étranger de se retrouver, de resserrer leurs liens de solidarité et de faire découvrir la culture vietnamienne à leurs amis internationaux. Selon lui, cette manifestation contribue également à renforcer la cohésion, à mobiliser les forces de la communauté et à consolider sa position dans les pays d’accueil.



De son côté, l’ambassadeur du Vietnam en République tchèque, Duong Hoai Nam, a souligné l’importance de ce festival pour la communauté vietnamienne en Europe, estimant qu’il témoignait de l’attention portée par le Parti et l’État aux Vietnamiens de l’étranger. Il a également affirmé que cet événement contribuait à concrétiser l’esprit de la Résolution n° 23 du Bureau politique, qui considère les Vietnamiens de l’étranger comme une partie intégrante de la nation, une ressource stratégique et un trait d’union avec la patrie.



Le festival se poursuit jusqu’au 1er novembre, à l’occasion du 10e anniversaire de la fondation de l’Union des associations des Vietnamiens en Europe (2016-2026) et de son troisième Congrès pour le mandat 2026-2031. Il contribue à renforcer les liens entre les générations de Vietnamiens, à promouvoir les échanges culturels et à consolider les relations d’amitié entre le Vietnam et les pays européens.- VNA