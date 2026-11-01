Hanoï aide les personnes handicapées à maîtriser les outils numériques et à se prémunir contre les escroqueries en ligne



Hanoï (VNA) – Dans un contexte d’accélération de la transformation numérique et de développement rapide de l’intelligence artificielle (IA), l’Association des personnes handicapées de Hanoï multiplie les initiatives pour aider ses membres à maîtriser les nouvelles technologies, à repérer les fausses informations et à se protéger contre les escroqueries en ligne, tout en favorisant leur accès à l’apprentissage et à l’emploi.



L’Association compte actuellement 46 organisations membres et plus de 18 000 adhérents individuels. Ces dernières années, plus de 1 000 jeunes handicapés ont bénéficié de ses programmes de sensibilisation à la sécurité en ligne, menés notamment en coopération avec la police municipale de Hanoï. Ceux-ci portent sur les méthodes d’escroquerie, la protection des comptes et des données personnelles ainsi que la vérification des informations diffusées sur les réseaux sociaux.



Parmi les initiatives phares figure l’espace numérique Happy IT, mis en place en partenariat avec la société Remann. Plus de 500 jeunes handicapés y ont appris à utiliser des outils tels que ChatGPT, Canva, CapCut et les applications Microsoft, ainsi qu’à exploiter l’IA pour concevoir des images, produire des vidéos et créer des contenus numériques. Ces compétences contribuent à élargir leurs perspectives professionnelles et leurs possibilités d’emploi.



L’Association a également lancé l’initiative GPS, qui consiste à constituer une base de données sur les personnes handicapées afin de mieux prendre en compte leurs besoins dans la prévention des risques de catastrophes naturelles. Grâce aux technologies de géolocalisation, cette initiative permet de déterminer leur emplacement et leurs besoins spécifiques, facilitant ainsi les opérations d’alerte, d’évacuation et de secours. Elle a été distinguée par le prix Zero Project Award 2026.



Selon Pham Quang Khoat, vice-président de l’Association des personnes handicapées de Hanoï, l’utilisation de l’IA doit aller de pair avec la responsabilité des utilisateurs. Les personnes handicapées doivent notamment savoir vérifier les informations générées par l’IA, repérer les fausses informations ainsi que les images et vidéos truquées, et protéger leurs données personnelles.



À l’échelle locale, le groupe Starlight, composé de 15 à 16 membres, handicapés et non handicapés, mène depuis 2023 des activités de sensibilisation à l’utilisation des appareils numériques et à la prévention des escroqueries en ligne. En 2025, il a élargi son action à l’IA dans le cadre du projet « Autonomisation numérique », notamment auprès des associations de personnes aveugles des quartiers de Hoan Kiem, Tay Ho et Hoang Mai, ainsi que dans d’autres localités de la capitale.



Selon Ho Minh Quang, vice-président de l’Association des aveugles du quartier de Ba Dinh, les personnes malvoyantes rencontrent des difficultés particulières pour identifier les informations frauduleuses, car elles dépendent principalement de leur ouïe pour accéder aux contenus numériques. Il est donc essentiel de leur apprendre à adopter les bons réflexes : ne jamais communiquer leur numéro de carte d’identité, leurs mots de passe ou leurs codes OTP à des sources non fiables, et toujours vérifier les informations avant de les consulter ou de les partager.



Les effets de ces initiatives se traduisent par une meilleure capacité des participants à se protéger en ligne. Hoang Thi Phuong, 22 ans, résidant dans le quartier de Ba Dinh, indique qu’elle sait désormais repérer les liens frauduleux, vérifier les sources, sécuriser ses comptes et signaler les contenus malveillants. Elle est également mieux à même d’identifier les images et vidéos truquées générées par l’IA.



Malgré ces avancées, les personnes handicapées restent confrontées à plusieurs obstacles, notamment le coût des équipements, le manque de compétences numériques et l’accessibilité insuffisante de certaines plateformes. Il est donc nécessaire de poursuivre les initiatives efficaces, de développer un réseau de mentors numériques et d’encourager les entreprises à concevoir des produits accessibles, respectueux de la vie privée et dotés de dispositifs plus performants de détection des escroqueries en ligne.



À travers ces actions, l’Association des personnes handicapées de Hanoï entend aider ses membres à mieux maîtriser les technologies, à prévenir les risques dans l’environnement numérique et à renforcer leur autonomie, afin qu’ils puissent participer pleinement et sur un pied d’égalité à la vie sociale. - VNA

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