Hanoï aide les personnes handicapées à maîtriser les outils numériques et à se prémunir contre les escroqueries en ligne

Hanoï (VNA) – Dans un contexte d’accélération de la transformation numérique et de développement rapide de l’intelligence artificielle (IA), l’Association des personnes handicapées de Hanoï multiplie les initiatives pour aider ses membres à maîtriser les nouvelles technologies, à repérer les fausses informations et à se protéger contre les escroqueries en ligne, tout en favorisant leur accès à l’apprentissage et à l’emploi.
L’Association compte actuellement 46 organisations membres et plus de 18 000 adhérents individuels. Ces dernières années, plus de 1 000 jeunes handicapés ont bénéficié de ses programmes de sensibilisation à la sécurité en ligne, menés notamment en coopération avec la police municipale de Hanoï. Ceux-ci portent sur les méthodes d’escroquerie, la protection des comptes et des données personnelles ainsi que la vérification des informations diffusées sur les réseaux sociaux.
Parmi les initiatives phares figure l’espace numérique Happy IT, mis en place en partenariat avec la société Remann. Plus de 500 jeunes handicapés y ont appris à utiliser des outils tels que ChatGPT, Canva, CapCut et les applications Microsoft, ainsi qu’à exploiter l’IA pour concevoir des images, produire des vidéos et créer des contenus numériques. Ces compétences contribuent à élargir leurs perspectives professionnelles et leurs possibilités d’emploi.
L’Association a également lancé l’initiative GPS, qui consiste à constituer une base de données sur les personnes handicapées afin de mieux prendre en compte leurs besoins dans la prévention des risques de catastrophes naturelles. Grâce aux technologies de géolocalisation, cette initiative permet de déterminer leur emplacement et leurs besoins spécifiques, facilitant ainsi les opérations d’alerte, d’évacuation et de secours. Elle a été distinguée par le prix Zero Project Award 2026.
Selon Pham Quang Khoat, vice-président de l’Association des personnes handicapées de Hanoï, l’utilisation de l’IA doit aller de pair avec la responsabilité des utilisateurs. Les personnes handicapées doivent notamment savoir vérifier les informations générées par l’IA, repérer les fausses informations ainsi que les images et vidéos truquées, et protéger leurs données personnelles.
À l’échelle locale, le groupe Starlight, composé de 15 à 16 membres, handicapés et non handicapés, mène depuis 2023 des activités de sensibilisation à l’utilisation des appareils numériques et à la prévention des escroqueries en ligne. En 2025, il a élargi son action à l’IA dans le cadre du projet « Autonomisation numérique », notamment auprès des associations de personnes aveugles des quartiers de Hoan Kiem, Tay Ho et Hoang Mai, ainsi que dans d’autres localités de la capitale.
Selon Ho Minh Quang, vice-président de l’Association des aveugles du quartier de Ba Dinh, les personnes malvoyantes rencontrent des difficultés particulières pour identifier les informations frauduleuses, car elles dépendent principalement de leur ouïe pour accéder aux contenus numériques. Il est donc essentiel de leur apprendre à adopter les bons réflexes : ne jamais communiquer leur numéro de carte d’identité, leurs mots de passe ou leurs codes OTP à des sources non fiables, et toujours vérifier les informations avant de les consulter ou de les partager.
Les effets de ces initiatives se traduisent par une meilleure capacité des participants à se protéger en ligne. Hoang Thi Phuong, 22 ans, résidant dans le quartier de Ba Dinh, indique qu’elle sait désormais repérer les liens frauduleux, vérifier les sources, sécuriser ses comptes et signaler les contenus malveillants. Elle est également mieux à même d’identifier les images et vidéos truquées générées par l’IA.
Malgré ces avancées, les personnes handicapées restent confrontées à plusieurs obstacles, notamment le coût des équipements, le manque de compétences numériques et l’accessibilité insuffisante de certaines plateformes. Il est donc nécessaire de poursuivre les initiatives efficaces, de développer un réseau de mentors numériques et d’encourager les entreprises à concevoir des produits accessibles, respectueux de la vie privée et dotés de dispositifs plus performants de détection des escroqueries en ligne.
À travers ces actions, l’Association des personnes handicapées de Hanoï entend aider ses membres à mieux maîtriser les technologies, à prévenir les risques dans l’environnement numérique et à renforcer leur autonomie, afin qu’ils puissent participer pleinement et sur un pied d’égalité à la vie sociale. - VNA
Voir plus
La communauté vietnamienne appelée à contribuer à une migration professionnelle équitable en Allemagne
La communauté vietnamienne en Allemagne est appelée à renforcer son rôle d’accompagnement des travailleurs migrants afin de promouvoir une migration professionnelle plus sûre, équitable et responsable, dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays.
Hô Chi Minh-Ville : 148 restes de soldats morts pour la Patrie exhumés au parc culturel Lê Thi Riêng lors de la 2e phase
Les équipes de recherche de Hô Chi Minh-Ville ont découvert et exhumé 148 dépouilles de soldats tombés au combat en quinze jours, lors de la deuxième phase des opérations menées au parc culturel Le Thi Rieng.
Une opération humanitaire vietnamienne au bénéfice des populations défavorisées de la province cambodgienne de Mondulkiri
Environ 500 habitants de la province cambodgienne de Mondulkiri, dont des personnes d’origine vietnamienne, ont bénéficié de consultations médicales, de conseils de santé, de médicaments gratuits et de cadeaux lors d’une opération humanitaire organisée le 31 octobre par l’ambassade du Vietnam au Cambodge et l’hôpital Cho Ray Phnom Penh.
La culture du thé de Thai Nguyen à l’honneur auprès du corps diplomatique
Située dans la région montagneuse et de moyenne montagne du Nord du Vietnam, Thai Nguyen possède un riche patrimoine historique et culturel. La province est notamment réputée pour ses plantations de thé et la diversité culturelle de ses communautés.
L’entrepreneur Nguyên Hoa Binh plaide coupable de blanchiment dans l’affaire Mr Pips
L’accusé a déclaré avoir pleinement conscience de sa responsabilité dans la direction du personnel de la société Ngân Luong. Il a également accepté la peine requise à son encontre pour des faits de blanchiment d’argent, conformément à l’acte d’accusation du Parquet.
Hô Chi Minh-Ville renforce la coordination pour la deuxième phase de la Campagne des 500 jours et nuits
Avec 857 dépouilles de martyrs retrouvées au 28 octobre et les prélèvements achevés dans 18 cimetières, Hô Chi Minh-Ville appelle à renforcer la coordination pour accélérer la recherche et l’identification des soldats tombés au combat durant la deuxième phase de la Campagne des 500 jours et nuits.
De nouvelles obligations d’embauche et de déclaration pour les employeurs étrangers
Le gouvernement vietnamien a publié un décret qui entrera en vigueur le 15 novembre, imposant de nouvelles restrictions aux organisations et particuliers étrangers qui emploient de la main-d’œuvre locale.
Vietnam : une stratégie nationale pour le développement des enfants à l’horizon 2035
Le Vietnam a approuvé sa Stratégie nationale de développement des enfants pour 2026-2035, avec une vision à l’horizon 2045, visant à garantir leurs droits, à améliorer leur santé et leur éducation et à renforcer leur protection.
Hô Chi Minh-Ville lance trois modèles pionniers de transformation numérique
La ville ambitionne d’élargir l’interconnexion de ses services digitaux dans les secteurs clés des transports, de la santé et de l’administration publique. Désormais, le niveau de satisfaction des citoyens s’imposera comme le baromètre essentiel pour évaluer l’efficacité des fonctionnaires, des employés et des collectivités locales
Première participation du Vietnam au Championnat du monde de lutte contre l’incendie et de sauvetage 2026
Le Département de la police de prévention, de lutte contre l’incendie et de sauvetage a organisé, le 27 octobre à Hanoï, une répétition générale afin de présenter les résultats de l’entraînement de l’équipe vietnamienne avant son départ. Cette compétition internationale en est à sa 21e édition masculine et à sa 12e édition féminine.
Hô Chi Minh-Ville : 846 dépouilles de martyrs exhumées au parc Le Thi Rieng en quatre mois
La campagne de recherche menée au parc Le Thi Rieng, à Hô Chi Minh-Ville, a permis d’exhumer 846 dépouilles de martyrs entre le 23 juin et le 27 octobre, dans le cadre des efforts visant à retrouver et à identifier les soldats morts pour la Patrie.
Lac Hoan Kiem : Hanoï projette un vaste réaménagement à environ 860 millions de dollars
La municipalité de Hanoi propose un investissement de 22 229 milliards de dôngs pour réaménager l’espace autour du lac Hoan Kiem, avec notamment la création d’une vaste esplanade et d’un centre commercial souterrain. Le projet devrait être achevé en 2029.
Identification des martyrs : Hanoï accélère les analyses ADN
La capitale vietnamienne a achevé à 100 % le prélèvement d’échantillons sur les tombes de martyrs identifiées comme nécessitant des analyses ADN, avec 4 468 tombes examinées. Cette opération marque l’achèvement de la première phase de la campagne de 500 jours et nuits visant à rechercher, recueillir et identifier les restes des martyrs dont l’identité reste inconnue.
La jeune génération façonne l’avenir de la communauté vietnamienne en Europe
À l’approche de la première Journée de la grande union nationale vietnamienne en Europe, prévue les 31 octobre et 1er novembre à Prague, Hoang Dinh Thang, président de l’Union des associations vietnamiennes en Europe, souligne le rôle essentiel des jeunes dans l’avenir de la communauté.
Hanoï mobilise plus de 242 milliards de dongs pour soutenir les personnes défavorisées
Dans la soirée du 26 octobre, le Comité populaire de Hanoï, en coordination avec le Comité municipal du Front de la Patrie du Vietnam, a organisé le programme "Oeuvrer pour les personnes démunies et la protection sociale 2026", afin de rendre hommage aux organisations et aux entreprises ayant apporté des contributions importantes aux actions sociales dans la capitale.
Le Vietnam approuve la nouvelle composition du Comité directeur national chargé de la recherche et de l’identification des restes des martyrs
Le Premier ministre Le Minh Hung a signé, le 26 octobre, une décision approuvant la nouvelle liste des membres du Comité directeur national chargé de la recherche, de la récupération et de l’identification des restes des martyrs, placé sous la présidence de la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra.
L’Assemblée nationale examine cinq projets de loi et de nouvelles mesures coercitives
Réuni le 26 octobre à Hanoï, l’Assemblée nationale de la 16e législature examine notamment des textes sur la sécurité des données, l’identification électronique et le traitement des infractions administratives, dont la réforme prévoit des sanctions renforcées et de nouvelles mesures coercitives.
Ha Tinh renforce sa lutte contre la pêche INN
La province multiplie les mesures de contrôle des navires et développe la traçabilité électronique des produits de la pêche pour contribuer à la levée du « carton jaune » européen.
Hai Phong : Prélèvement d’échantillons d’ADN pour plus de 7 500 proches de morts pour la Patrie
La deuxième phase de l’opération de prélèvement d’échantillons d’ADN pour des proches de morts pour la Patrie vient d'être lancée à Hai Phong.
An Giang mobilise les ressources sociales pour améliorer les conditions de vie des habitants
En 2026, le taux de pauvreté multidimensionnelle s'établit à 1,03 %, et à 2,53 % parmi les minorités ethniques. Pour soutenir ces efforts, les autorités locales ont mobilisé des centaines de milliards de dongs auprès de donateurs afin de financer des projets d'infrastructure et d'aide sociale.