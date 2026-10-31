Van Mieu - Quoc Tu Giam : la transformation numérique au service du patrimoine

En application de la Résolution n° 57-NQ/TW, le site national spécial de Van Mieu - Quoc Tu Giam accélère la numérisation de ses collections, de ses ouvrages architecturaux et de son patrimoine culturel immatériel, tout en intégrant les données numériques à la gestion, à la préservation et à la valorisation du site. Le développement de formats innovants – livres numériques en 2D et 3D, reconstitutions vidéo mettant en scène des figures historiques, expositions interactives et parcours nocturnes – permet désormais au public de vivre une expérience immersive, intuitive et vivante de l’histoire du lieu, grâce à des contenus multilingues.