Van Mieu - Quoc Tu Giam : la transformation numérique au service du patrimoine

Multimedia
Photos Videos Infographies Longs formats Podcast
Les programmes de visite nocturne à Van Mieu - Quoc Tu Giam associent médiation culturelle et expériences technologiques immersives, renforçant considérablement l'attractivité de ce site historique. Photo : VNA
Les programmes de visite nocturne à Van Mieu - Quoc Tu Giam associent médiation culturelle et expériences technologiques immersives, renforçant considérablement l'attractivité de ce site historique. Photo : VNA
Des visiteurs découvrent les technologies déployées au sein de l’espace d’exposition « Su da luu danh » (L'histoire des pierres gravées). Photo : VNA
Des visiteurs découvrent les technologies déployées au sein de l’espace d’exposition « Su da luu danh » (L'histoire des pierres gravées). Photo : VNA
Conçue au sein du site national spécial de Van Mieu - Quoc Tu Giam, l’exposition thématique « Su da luu danh » (L’histoire gravée dans la pierre) propose une approche muséographique novatrice de l’histoire des concours mandarинaux au Vietnam. Photo : VNA
Conçue au sein du site national spécial de Van Mieu - Quoc Tu Giam, l’exposition thématique « Su da luu danh » (L’histoire gravée dans la pierre) propose une approche muséographique novatrice de l’histoire des concours mandarинaux au Vietnam. Photo : VNA
Des touristes s'initient à l'art traditionnel de la calligraphie vietnamienne au Van Mieu - Quoc Tu Giam. Photo : VNA
Des touristes s'initient à l'art traditionnel de la calligraphie vietnamienne au Van Mieu - Quoc Tu Giam. Photo : VNA
L’atelier de calligraphie permet aux visiteurs de découvrir concrètement la dimension esthétique de cet art ainsi que l’héritage intellectuel transmis par les lettrés d’autrefois. Photo : VNA
L’atelier de calligraphie permet aux visiteurs de découvrir concrètement la dimension esthétique de cet art ainsi que l’héritage intellectuel transmis par les lettrés d’autrefois. Photo : VNA
L’aménagement d'espaces interactifs dédiés aux technologies numériques, à l’éducation patrimoniale et à la lecture vise à arrimer le monument aux attentes contemporaines d'apprentissage et de découverte du public. Photo : VNA
L’aménagement d'espaces interactifs dédiés aux technologies numériques, à l’éducation patrimoniale et à la lecture vise à arrimer le monument aux attentes contemporaines d'apprentissage et de découverte du public. Photo : VNA
Les notices explicatives consacrées à chaque stèle de docteur sont disponibles en vietnamien, en anglais et en français, afin de permettre aux visiteurs vietnamiens et étrangers de mieux comprendre l’histoire du site. Photo : VNA
Les notices explicatives consacrées à chaque stèle de docteur sont disponibles en vietnamien, en anglais et en français, afin de permettre aux visiteurs vietnamiens et étrangers de mieux comprendre l’histoire du site. Photo : VNA
Les notices explicatives consacrées à chaque stèle de docteur sont disponibles en vietnamien, en anglais et en français, afin de permettre aux visiteurs vietnamiens et étrangers de mieux comprendre l’histoire du site. Photo : VNA
Les notices explicatives consacrées à chaque stèle de docteur sont disponibles en vietnamien, en anglais et en français, afin de permettre aux visiteurs vietnamiens et étrangers de mieux comprendre l’histoire du site. Photo : VNA
0
1
2
3
4
5
6
7

Van Mieu - Quoc Tu Giam : la transformation numérique au service du patrimoine

En application de la Résolution n° 57-NQ/TW, le site national spécial de Van Mieu - Quoc Tu Giam accélère la numérisation de ses collections, de ses ouvrages architecturaux et de son patrimoine culturel immatériel, tout en intégrant les données numériques à la gestion, à la préservation et à la valorisation du site. Le développement de formats innovants – livres numériques en 2D et 3D, reconstitutions vidéo mettant en scène des figures historiques, expositions interactives et parcours nocturnes – permet désormais au public de vivre une expérience immersive, intuitive et vivante de l’histoire du lieu, grâce à des contenus multilingues.

Suivez VietnamPlus
#Résolution n° 57-NQ/TW #Van Mieu - Quoc Tu Giam #transformation numérique

Sur le même sujet