La communauté vietnamienne appelée à contribuer à une migration professionnelle équitable en Allemagne

Hanoï (VNA) – La communauté vietnamienne en Allemagne est appelée à jouer un rôle accru dans l’accompagnement des travailleurs migrants, afin de promouvoir une migration professionnelle sûre, équitable et responsable. Cette question a été au centre d’un colloque organisé le 30 octobre à la Maison de la culture Dong Xuan, à Berlin, par l’Union des associations vietnamiennes en Allemagne (VBD Vietnam), en coopération avec le Programme d’orientation pour le développement de la migration (MEG/GIZ).
Réunissant plus de 160 participants, l’événement s’est tenu dans un contexte de développement de la coopération entre le Vietnam et l’Allemagne en matière de migration professionnelle et de formation professionnelle. Il a notamment mis l’accent sur la protection des droits des travailleurs et des apprentis, leur sécurité et leurs conditions d’intégration dans la société allemande. L’objectif est de passer des initiatives d’entraide spontanées à un mécanisme de coordination structuré, en mobilisant l’expérience, les ressources et les réseaux de la communauté vietnamienne.
Le colloque a réuni, entre autres, le professeur et docteur Nguyen Xuan Thinh, président par intérim de VBD Vietnam, Phan Quang Van, premier secrétaire chargé de la coopération éducative et de la gestion des étudiants vietnamiens à l’ambassade du Vietnam en Allemagne, Martin Schaefer, maire de l’arrondissement de Lichtenberg à Berlin, ainsi que David Nii Addy, représentant du MEG/GIZ. Des représentants des autorités, d’entreprises de recrutement, d’organisations de développement, de réseaux d’experts et de nombreux travailleurs et apprentis vietnamiens y ont également pris part.
Dans son discours d’ouverture, Nguyen Xuan Thinh a souligné qu’une migration professionnelle équitable et responsable devait placer la dignité, les droits et les perspectives de développement des travailleurs au premier plan, depuis le conseil et le recrutement jusqu’à leur vie professionnelle et quotidienne en Allemagne. La communauté vietnamienne dispose, selon lui, d’atouts importants pour orienter et accompagner les nouveaux arrivants, les aider à anticiper les difficultés et à saisir les possibilités d’intégration. VBD Vietnam devrait ainsi devenir un réseau de coordination à l’échelle fédérale, tandis que ses associations membres assureraient un accompagnement de proximité.
Phan Quang Van a, pour sa part, insisté sur la nécessité de renforcer la coopération entre la communauté vietnamienne, les entreprises, les établissements de formation, les autorités allemandes et l’ambassade du Vietnam. Il a réaffirmé la disponibilité de l’ambassade à travailler avec les partenaires allemands et la communauté vietnamienne pour promouvoir des dispositifs de coopération sûrs, transparents et responsables.
Martin Schaefer a indiqué que l’Allemagne avait d’importants besoins en main-d’œuvre étrangère, notamment qualifiée. Il a rappelé que l’intégration exigeait des efforts des deux côtés : les pays d’origine doivent bien préparer les travailleurs, tandis que l’Allemagne doit assumer pleinement ses responsabilités en matière d’accueil et d’accompagnement. L’arrondissement de Lichtenberg entend poursuivre son partenariat avec les communautés étrangères, dont celle du Vietnam.
Les échanges d’experts ont porté sur la situation de la migration professionnelle entre les deux pays et les difficultés rencontrées par les travailleurs vietnamiens. Parmi les problèmes évoqués figuraient les exigences variables en matière de maîtrise de l’allemand, les insuffisances de la formation linguistique, les refus de recrutement opposés à certains apprentis vietnamiens et le non-respect de certains droits des travailleurs. Les participants ont également souligné que les entreprises allemandes devaient mieux préparer les conditions d’accueil et d’intégration des salariés étrangers, tandis que les candidats et leurs familles devaient avoir des attentes plus réalistes quant à la vie en Allemagne.
Les experts ont estimé que la communauté vietnamienne pouvait contribuer à résoudre ces difficultés en partageant des expériences concrètes, en fournissant des informations fiables aux nouveaux arrivants et en participant davantage au processus de recrutement, afin d’en renforcer l’équité et la transparence.
Face au vieillissement de sa population, l’Allemagne devrait continuer à attirer des travailleurs de pays tiers, dont le Vietnam. Dans ce contexte, le renforcement de la participation de la communauté vietnamienne à l’élaboration des politiques migratoires, parallèlement à une responsabilisation accrue des entreprises de recrutement et des intermédiaires, constitue un enjeu important pour une migration professionnelle sûre et durable.
À l’issue du colloque, les participants ont défini des priorités d’action et réparti les responsabilités en vue de mettre en place, dans les prochains temps, des mécanismes de coordination plus efficaces. - VNA
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