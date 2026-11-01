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Paris célèbre la diversité culturelle à travers les traditions vietnamiennes

Ao dai, costumes traditionnels et chansons célébrant le Vietnam ont apporté une touche vietnamienne à la deuxième Journée d’échanges culturels des associations, organisée le 31 octobre à la mairie du 16e arrondissement de Paris, avec la participation de 20 associations vietnamiennes, cambodgiennes, lao et françaises.

La prestation de la chorale Que Huong. Photo: VNA
La prestation de la chorale Que Huong. Photo: VNA

Paris (VNA) – Les couleurs des costumes traditionnels vietnamiens et les mélodies célébrant le pays et ses habitants ont rythmé la deuxième Journée d’échanges culturels des associations, organisée le 31 octobre à la mairie du 16e arrondissement de Paris, en France.

Réunissant 20 associations représentant les communautés vietnamienne, cambodgienne, lao et française, cette manifestation a offert un espace de découverte des identités culturelles de chacune et de dialogue entre les différentes communautés.

Les défilés de costumes traditionnels présentés par l’association « Le parfum et la beauté du Vietnam » en Europe, ainsi que les prestations de la chorale Que Huong, ont contribué à faire découvrir le Vietnam, son peuple et sa culture au public parisien et international. À travers les costumes et la musique, les participants ont partagé leur attachement à leur pays d’origine avec des spectateurs issus de différentes communautés, y compris ceux qui ne parlent pas vietnamien.

Alain Vu, président de l’association «Le parfum et la beauté du Vietnam» en Europe, a expliqué que son organisation avait choisi de présenter des ao dai anciens inspirés des costumes de la cour impériale de Huê. La couleur bleu ciel symbolisait la patrie, la liberté et la paix, tandis que le rouge évoquait le sang et le courage des héros nationaux vietnamiens. Cette présentation visait ainsi à faire découvrir la beauté des costumes ainsi que les valeurs culturelles et historiques auxquelles ils sont associés.

Aux côtés des défilés d’ao dai et de costumes traditionnels ngu than, la chorale Que Huong a interprété plusieurs chansons consacrées au Vietnam et à ses habitants, notamment « Người Hà Nội » (Les habitants de Hanoï), du compositeur Nguyên Dinh Thi, et « Việt Nam quê hương tôi » (Vietnam, mon pays natal), de Dô Nhuân. Ces airs emblématiques ont été interprétés avec la participation de membres étrangers de la chorale.

Nguyen Ngan Ha, cheffe de chœur et responsable de Que Huong, a indiqué que le groupe comptait plusieurs membres français et avait accueilli cette année un nouvel ami marocain. Lors des répétitions de la chanson consacrée à Hanoï, les membres vietnamiens présentaient brièvement le contenu de l’œuvre afin de permettre aux participants étrangers d’en saisir le sens.

Selon elle, malgré les différences linguistiques, ces derniers parvenaient à ressentir les émotions transmises par les mélodies et en étaient profondément touchés. « Cette compréhension mutuelle m’émeut moi-même énormément », a-t-elle confié.

Outre les spectacles artistiques, la journée a également proposé des activités gastronomiques, des échanges thématiques et des rencontres entre associations. Ces rendez-vous ont permis aux organisations participantes de mieux connaître leurs activités respectives et de discuter de questions liées à l’éducation, au soutien communautaire et aux échanges culturels. Les conversations en marge des spectacles ont également donné aux visiteurs l’occasion d’en apprendre davantage sur les costumes, la musique et la vie des différentes communautés présentes en France.

Truong Hong Hai, président de l’Association Vietnam-Laos-Cambodge en France, a estimé que cette journée constituait une occasion pour les communautés vietnamienne, cambodgienne, laotienne et française de se retrouver, de renforcer leurs liens de solidarité et de promouvoir l’entraide. Il a également salué l’engagement de la communauté vietnamienne en France, dont au moins six associations ont contribué concrètement à l’organisation de l’événement, témoignant ainsi de leur attachement à leur pays d’origine.

À travers les costumes traditionnels, les chants et les rencontres, les associations vietnamiennes ont ainsi pris part à la richesse de ce rendez-vous interculturel parisien. La manifestation a également permis à la communauté vietnamienne de faire rayonner son patrimoine culturel, de préserver ses liens avec sa terre d’origine et de renforcer ses relations avec les autres communautés. -VNA

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