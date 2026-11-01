Culture-Sports

Le marathon international Techcombank de Hô Chi Minh-Ville se tiendra en décembre

La 9e édition du Marathon international Techcombank de Hô Chi Minh-Ville, prévue du 4 au 6 décembre, devrait réunir un nombre record de plus de 24 000 coureurs vietnamiens et étrangers, avec plusieurs nouveautés destinées à enrichir leur expérience et à promouvoir le tourisme sportif.

Le marathon international Techcombank de Hô Chi Minh-Ville 2026 se tiendra du 4 au 6 décembre et devrait accueillir un nombre record de 24 000 coureurs. Photos fournies par Sunrise Events Vietnam
Le marathon international Techcombank de Hô Chi Minh-Ville 2026 se tiendra du 4 au 6 décembre et devrait accueillir un nombre record de 24 000 coureurs. Photos fournies par Sunrise Events Vietnam



Hô Chi Minh-Ville, 1er novembre (VNA) – La 9e édition du Marathon international Techcombank de Hô Chi Minh-Ville a été officiellement lancée. L’événement entend promouvoir le rôle du sport dans le rapprochement des communautés et encourager la pratique d’une activité physique, tout en répondant aux attentes des coureurs vietnamiens et étrangers grâce à une organisation conforme aux normes internationales.

La compétition est organisée conjointement par les autorités locales, Sunrise Events Vietnam (SEV) et Techcombank, sponsor principal de l’événement.

En tant que marathon emblématique portant le nom de la ville, cette manifestation s’est imposée comme l’un des événements sportifs communautaires les plus importants et les plus influents du Vietnam. Elle contribue au développement du tourisme sportif, dynamise l’économie locale des services et attire un nombre croissant de visiteurs internationaux à Hô Chi Minh-Ville.

Le marathon se déroulera du 4 au 6 décembre, dans le cadre de la 6e Semaine du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, placée sous le thème « Vibrant Ho Chi Minh City Fest » et prévue du 4 au 12 décembre. Cette édition devrait réunir un nombre record de plus de 24 000 coureurs vietnamiens et étrangers, qui s’élanceront à la découverte de plusieurs sites emblématiques de la ville.

Au-delà de l’épreuve principale, l’événement proposera diverses activités communautaires. Parmi celles-ci, la course « KIDS RUN », destinée aux enfants, aura lieu le 5 décembre. Elle permettra aux plus jeunes de découvrir le plaisir de l’activité physique et de prendre, dès leur plus jeune âge, de bonnes habitudes en matière d’exercice physique.

Près de dix ans d’investissements soutenus et d’innovations constantes ont fait de ce marathon un symbole de mode de vie actif et de recherche de l’excellence. Au-delà de la compétition sportive, l’événement génère des retombées socio-économiques durables en soutenant le tourisme, en contribuant à promouvoir Hô Chi Minh-Ville comme destination et en encourageant les efforts collectifs en faveur d’un Vietnam en meilleure santé.

Selon le comité d’organisation, l’événement a généré des retombées économiques cumulées de plus de 25,7 millions de dollars entre 2022 et 2025. Ce résultat témoigne de sa capacité à attirer des visiteurs et à stimuler les dépenses dans les secteurs de l’hébergement, de la restauration, du commerce et des autres services locaux.

Nguyen Nam Nhan, directeur adjoint du Service municipal de la culture et des sports, a déclaré que le Marathon international Techcombank de Hô Chi Minh-Ville constituait une initiative contribuant à la mise en œuvre des politiques nationales en matière de développement du sport et d’amélioration de la santé publique, conformément à la résolution n° 72-NQ/TW.

« Cet événement continue d’encourager un nombre croissant de personnes à pratiquer régulièrement une activité physique et à adopter un mode de vie actif. Nous saluons tout particulièrement les améliorations apportées à cette neuvième édition, notamment le maintien des normes techniques internationales, l’amélioration de l’expérience des coureurs et l’accompagnement de leur progression sportive », a-t-il souligné.

L’une des principales nouveautés de cette édition est l’organisation, pour la première fois, d’une course de 5 km, prévue le 5 décembre. Cette nouvelle distance permettra aux familles et aux personnes qui débutent dans la course à pied de prendre part plus facilement à un événement sportif communautaire d’envergure.

Le « Village du Marathon » a également été réaménagé afin d’offrir un espace plus vaste et plus accessible, avec des espaces d’exposition enrichis et des activités interactives proposées tout au long de la semaine de la course.

Autre innovation majeure : le lancement de « SEV RunConcierge », un assistant numérique reposant sur l’intelligence artificielle et développé sur la plateforme NeuRun. Cet outil permet aux coureurs d’accéder facilement aux informations relatives à la course et de découvrir des expériences locales, faisant ainsi le lien entre leur expérience sportive et l’offre touristique et les services de Hô Chi Minh-Ville.

Anh Vo, directeur général de SEV, a souligné : « Après huit éditions, nous restons déterminés à améliorer constamment la qualité de l’événement et à l’aligner sur les normes internationales, afin d’offrir aux participants une expérience toujours plus enrichissante.

« Les améliorations apportées visent à renforcer la sécurité, l’excellence opérationnelle et la qualité globale de l’expérience des coureurs. Elles constituent le fondement d’une croissance durable du marathon, tout en renforçant nos capacités organisationnelles et en consolidant la place du Marathon international Techcombank de Hô Chi Minh-Ville parmi les grandes compétitions de course à pied de la région. » - VNA

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