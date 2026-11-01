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Hô Chi Minh-Ville : 148 restes de soldats morts pour la Patrie exhumés au parc culturel Lê Thi Riêng lors de la 2e phase

Les équipes de recherche de Hô Chi Minh-Ville ont découvert et exhumé 148 dépouilles de soldats tombés au combat en quinze jours, lors de la deuxième phase des opérations menées au parc culturel Le Thi Rieng.

148 restes de soldats morts pour la Patrie exhumés au parc culturel Lê Thi Riêng lors de la 2e phase. Photo: VNA
148 restes de soldats morts pour la Patrie exhumés au parc culturel Lê Thi Riêng lors de la 2e phase. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Les forces compétentes ont découvert et exhumé 148 dépouilles de soldats tombés au combat en quinze jours, dans le cadre de la deuxième phase des recherches menées au parc culturel Le Thi Riêng, dans le quartier de Hoa Hung, à Hô Chi Minh-Ville, a annoncé le 31 octobre le Commandement militaire municipal.

Du 15 au 31 octobre, l’équipe K74, relevant du Commandement militaire de Hô Chi Minh-Ville et chargée de la recherche et du rapatriement des dépouilles des soldats tombés au combat, a étendu les fouilles au secteur B du parc. Les opérations ont permis de découvrir et d’exhumer 148 dépouilles individuelles, dont 26 accompagnées d’effets personnels.

Pour la seule journée du 31 octobre, les membres de l’équipe K74 ont traité plus de 625 m³ de terre et découvert sept nouvelles dépouilles dans la zone B élargie.

Lors de la première phase des opérations, menée du 23 juin au 14 octobre, les soldats de l’équipe K74 avaient déjà retrouvé et exhumé 731 dépouilles. Hô Chi Minh-Ville avait ensuite organisé une cérémonie solennelle de commémoration et d'inhumation au cimetière des Martyrs de la ville.

Le Commandement militaire de Hô Chi Minh-Ville a souligné que les recherches et les opérations d’exhumation se poursuivaient dans l’ensemble de la ville, notamment au parc culturel Le Thi Riêng, avec un sens élevé des responsabilités.

Ces opérations témoignent de la profonde reconnaissance envers les héros et les martyrs qui ont sacrifié leur vie pour la lutte de libération nationale, ainsi que pour la construction et la défense de la Patrie. -VNA

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