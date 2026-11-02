Vietnam et Inde renforcent leur coopération en matière de sécurité et de lutte contre la criminalité

Hanoï (VNA) - Le général Luong Tam Quang, ministre vietnamien de la Sécurité publique, a reçu le 2 novembre à Hanoï le conseiller indien à la sécurité nationale, Ajit Doval, en visite de travail au Vietnam, soulignant que depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques il y a 54 ans, le Vietnam et l’Inde avaient entretenu des relations stables et positives, fondées sur une profonde confiance politique et une convergence de leurs intérêts stratégiques.

L’élévation de leurs relations au rang de partenariat stratégique global renforcé, selon la devise « partager une vision, converger sur le plan stratégique et coopérer concrètement », à l’occasion de la visite d’État en Inde du secrétaire général du Parti et président vietnamien Tô Lâm, en mai 2026, a constitué une étape importante. Elle témoigne de la vision commune des deux pays et de leur volonté de donner une nouvelle dimension à leur coopération.

Le ministre vietnamien a également indiqué que le Vietnam avait officiellement rejoint le coparrainage du pilier « Renforcement des capacités et partage des ressources » de l’initiative indo-pacifique de l’Inde. Selon lui, la 19e réunion du Comité mixte Vietnam-Inde, tenue en septembre à New Delhi, a contribué à concrétiser les accords conclus au plus haut niveau. Dans ce cadre, la coopération en matière de sécurité et d’application de la loi constitue un pilier important pour garantir un environnement favorable au développement des deux pays.

Les deux parties échangent régulièrement des informations et se soutiennent dans leurs positions au sein des forums régionaux et internationaux. Elles ont notamment organisé plusieurs rencontres, dont le Dialogue sur les politiques en matière de cybersécurité en janvier 2026, la première Consultation sur la cybersécurité en septembre et le quatrième Dialogue sur la sécurité au niveau des vice-ministres, le 16 octobre à New Delhi. Lors des rencontres, elles sont convenues de promouvoir l’application des nouvelles technologies dans le domaine de la sécurité, de proposer l’organisation d’un forum d’entreprises en 2027 et d’étudier la création d’un groupe de travail conjoint sur la lutte contre le terrorisme.

Le ministre vietnamien de la Sécurité publique, Luong Tam Quang, s'entretient avec et le conseiller indien à la sécurité nationale, Ajit Doval. Photo: VNA



Ajit Doval, pour sa part, a salué les résultats de coopération bilatérale, notamment ceux du Dialogue sur la sécurité au niveau des vice-ministres à New Delhi. Il s'est déclaré convaincu que cet entretien offrait une occasion importante de maintenir une coopération efficace, au bénéfice des populations des deux pays et de la paix, de la stabilité et du développement régionaux et mondiaux.

Les deux parties ont convenu de multiplier les échanges de délégations et les initiatives concrètes à l’occasion du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Inde. Elles continueront également à se soutenir dans les mécanismes multilatéraux et à promouvoir des initiatives régionales et mondiales en matière de sécurité et d’application de la loi, ainsi que face aux menaces non traditionnelles, dans le respect du droit international et de la Charte de l'ONU.

Le ministère vietnamien de la Sécurité publique a proposé d’accélérer les négociations et la signature de plusieurs textes de coopération avec les organismes indiens compétents. Il s’agit notamment d’un mémorandum sur la formation et le perfectionnement des cadres, d’un accord entre les deux ministères de la Sécurité publique et de l’Intérieur sur la lutte contre la criminalité transnationale, ainsi que de ceux sur la protection et l’échange d’informations confidentielles, et sur la lutte contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants.

Hanoï souhaite par ailleurs approfondir les échanges d’expériences en matière de maintien de la paix des Nations unies. Le Vietnam a sollicité le soutien de l’Inde pour la formation de policiers appelés à participer aux opérations de maintien de la paix, le partage d'expériences sur la création d'un centre de formation pour le maintien de la paix des Nations unies du ministère vietnamien de la Sécurité publique.

En prévision du sommet de l’APEC 2027, le général Luong Tam Quang a également proposé à l’Inde de partager ses informations et son expérience dans le domaine de la sécurité.

Il a enfin invité Ajit Doval à participer à une conférence internationale sur la lutte contre la criminalité transnationale, prévue en juillet 2027 à Hanoï, sous l’égide du ministère vietnamien de la Sécurité publique, en coopération avec l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et INTERPOL.-VNA