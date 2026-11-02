Le Vietnam renforce ses efforts en faveur de l'inclusion des personnes handicapées

Hanoï (VNA) – La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra a signé, le 30 octobre, la décision n° 2071/QD-TTg approuvant un plan de mise en œuvre de la directive n° 14-CT/TW du 22 septembre 2026 du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam, visant à renforcer l'action du Parti en faveur des personnes handicapées.

D'ici 2030, ce plan vise à renforcer la protection sociale et à améliorer la qualité de vie des personnes handicapées, en accordant une attention particulière à celles en difficulté ou ne pouvant subvenir seules à leurs besoins. Il entend également élargir leurs possibilités d'étudier, de travailler, d'entreprendre, d'innover et de participer à la vie sociale, afin de leur permettre de développer leurs capacités, de gagner en autonomie et de bénéficier des progrès du pays, tout en favorisant leur participation aux organes élus.

Les politiques de protection sociale seront améliorées afin de garantir aux personnes handicapées un niveau de vie minimal, une aide à l'assurance maladie et un accompagnement favorisant leur autonomie et leur intégration sociale.

Les enfants de la naissance à six ans bénéficieront d'un dépistage précoce des handicaps congénitaux et des troubles du développement, ainsi que d'une prise en charge adaptée. Les enfants et les personnes handicapées auront également accès à des interventions de chirurgie orthopédique, à des services de rééducation et à des équipements d'assistance adaptés.

Le plan prévoit aussi de faciliter l'accès des enfants handicapés à l'éducation et de soutenir la formation professionnelle, l'emploi, l'entrepreneuriat et l'accès au crédit des personnes handicapées.

Les nouvelles constructions et les bâtiments publics rénovés devront respecter les normes d'accessibilité. L'accès aux services publics, aux technologies de l'information et de la communication, à l'aide juridique gratuite ainsi qu'aux activités culturelles, sportives et de loisirs sera également facilité.

À l'horizon 2045, le Vietnam entend développer un système de protection sociale inclusif et équitable, permettant aux personnes handicapées de vivre de manière autonome, de s'épanouir, de bénéficier pleinement des progrès socio-économiques du pays et de contribuer activement à son développement.

Pour atteindre ces objectifs, le plan définit six grands axes d'action, notamment la sensibilisation du public et la lutte contre les préjugés et les discriminations, l'amélioration du cadre juridique et des politiques de soutien aux personnes handicapées, ainsi que le renforcement de la prévention, du dépistage précoce et de la rééducation. Il prévoit également d'améliorer l'accessibilité des infrastructures et des services essentiels, de développer les technologies d'assistance, notamment grâce à l'intelligence artificielle et à la transformation numérique, et de renforcer l'éducation inclusive et les structures spécialisées pour les enfants ayant des besoins particuliers. Enfin, les autorités devront renforcer la prévention et la répression des actes de violence, de maltraitance, d'abandon, de discrimination et d'exploitation visant les personnes handicapées. – VNA