Société

Le Vietnam renforce sa coopération avec la Saskatchewan dans le domaine de l’emploi

Le Vietnam et la province canadienne de la Saskatchewan accélèrent la mise en œuvre de leur accord de coopération dans le domaine de l’emploi, avec pour objectif de répondre aux besoins de recrutement et de garantir les droits des travailleurs vietnamiens.

Ouvriers assembleurs de voitures dans une usine. Photo d'illustration. Photo . VNA
Ouvriers assembleurs de voitures dans une usine. Photo d'illustration. Photo . VNA

Ottawa (VNA) - Le Vietnam et la province canadienne de la Saskatchewan concrétisent progressivement leur accord de coopération dans le domaine de l’emploi afin de mettre en relation les ressources humaines vietnamiennes avec les besoins de recrutement au Canada, tout en établissant un mécanisme de recrutement transparent et équitable garantissant les droits des travailleurs.

C'était le contenu de la mission effectuée la semaine dernière au Canada par une délégation du ministère vietnamien de l’Intérieur, conduite par son vice-ministre Vu Chien Thang. Cette visite visait à mettre en œuvre le protocole d’accord sur la coopération dans le domaine du travail, signé en août 2026 entre le ministère vietnamien de l’Intérieur et l'administration de la Saskatchewan.

À travers des séances de travail avec les autorités compétentes, les établissements de formation et les organismes de recrutement de la Saskatchewan, les deux parties ont échangé sur des questions concrètes concernant les besoins en main-d’œuvre, les critères d’admission et les mécanismes de protection des travailleurs vietnamiens souhaitant exercer au Canada.

La délégation a notamment rencontré des représentants du ministère de l’Immigration et de la Formation professionnelle de la Saskatchewan, ainsi que du ministère des Relations de travail et de la Sécurité au travail, afin de s’informer sur les besoins de recrutement, le cadre juridique et les dispositifs de protection des travailleurs étrangers.

Lors du Forum de coopération dans le domaine de l’emploi Vietnam-Saskatchewan, les représentants des autorités provinciales et des associations professionnelles ont échangé avec la délégation sur les possibilités de mise en relation de l’offre et de la demande de main-d’œuvre.

Prenant la parole à cette occasion, le vice-ministre Vu Chien Thang a affirmé que la coopération dans le domaine du travail constituait l’un des piliers importants des relations entre le Vietnam et le Canada, conformément à la portée du partenariat stratégique entre les deux pays. Il a souligné que le Vietnam était prêt à coopérer avec la Saskatchewan et les organismes concernés du Canada, tout en préparant activement des ressources humaines répondant aux exigences du marché du travail canadien en matière de qualifications professionnelles, de compétences techniques et de langues étrangères.

Il a proposé aux deux parties de poursuivre leurs échanges par l’intermédiaire des points de contact désignés, de préciser les besoins de recrutement par secteur d’activité et par poste, ainsi que les critères d’admission correspondants.

Au forum, les participants ont également discuté de l’élaboration d’un plan de mise en œuvre du protocole d’accord, de la mise en place d’un mécanisme d’échange d’informations sur les besoins en recrutement et du soutien aux entreprises vietnamiennes spécialisées dans l’envoi de travailleurs à l’étranger, afin de leur permettre d'établir des contacts avec les employeurs de la Saskatchewan.

Dans le cadre de cette mission, la délégation vietnamienne a également rencontré Richelle Bourgoin, vice-ministre du Commerce et du Développement des exportations de la Saskatchewan. Elle a par ailleurs visité l’Université de Regina, le Saskatchewan Polytechnic et un centre de recrutement dans le secteur des soins de santé afin d’explorer les possibilités de coopération en matière de formation, de développement des compétences et de mise en relation des ressources humaines en fonction des besoins locaux.

Le 30 octobre, la délégation s’est rendue à l’ambassade du Vietnam à Ottawa. - VNA

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