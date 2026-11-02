Société

Quang Tri consacre 90 milliards de dongs au déminage dans six communes

La province de Quang Tri investira 90 milliards de dôngs entre 2026 et 2030 dans le déminage de six communes, afin de sécuriser environ 2 400 hectares de terres, protéger les habitants et libérer des terrains pour la production et le développement socio-économique.

La province de Quang Tri investira 90 milliards de dôngs entre 2026 et 2030 dans le déminage de six communes. Photo: VNA
La province de Quang Tri investira 90 milliards de dôngs entre 2026 et 2030 dans le déminage de six communes. Photo: VNA


Quang Tri (VNA) – La province de Quang Tri mobilisera 90 milliards de dongs pour un projet de détection et de neutralisation des mines et autres engins explosifs pour la période 2026-2030. Cette opération vise à sécuriser environ 2 400 hectares de terres afin de favoriser le développement socio-économique local.

Financé par le budget provincial dans le cadre du plan d’investissement public à moyen terme, le projet sera placé sous la responsabilité du Commandement militaire provincial. Il concernera six communes : Hoa Trach, Trung Thuan, Nam Trach, Ben Quan, Vinh Thuy et Sen Ngu.

Les travaux couvriront environ 2 400 hectares et porteront sur la détection et la neutralisation des engins explosifs jusqu’à une profondeur de 0,5 mètre sous le niveau naturel du sol. Ils comprendront, si nécessaire, des enquêtes complémentaires et des études techniques, ainsi que les opérations de déminage et la collecte, le tri, le transport et la destruction des bombes et autres engins explosifs, conformément à la réglementation en vigueur.

Ce projet revêt une importance particulière pour Quang Tri, province lourdement marquée par la guerre, où de nombreuses zones restent contaminées par des mines et des munitions non explosées. Ces engins constituent une menace pour la vie et la santé des habitants et entravent les activités agricoles, la construction d’infrastructures ainsi que la mise en valeur des terres.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’action national pour remédier aux conséquences des bombes et des mines laissées par la guerre pour la période 2026-2045. Elle vise à sécuriser progressivement les zones encore contaminées, à protéger les populations et à libérer de nouvelles terres au service de la production, de l’investissement et du développement durable de la province. -VNA

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