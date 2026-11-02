L’IRONMAN 70.3 Phu Quoc revient avec des retombées économiques croissantes pour l’île aux perles

An Giang, 2 novembre (VNA) – La semaine de l’IRONMAN 70.3 BIM Group 2026 se tiendra du 13 au 15 novembre à Phu Quoc, surnommée « l’île aux perles », dans la province d’An Giang. L’événement devrait attirer des milliers d’athlètes vietnamiens et étrangers, ainsi que de nombreux visiteurs.
Placé sous la direction du Département de la Culture et des Sports d’An Giang, l’événement est organisé par Sunrise Events Vietnam (SEV), avec le groupe BIM comme sponsor principal.
Les participants s’affronteront sur un parcours comprenant 1,9 km de natation, 90 km de cyclisme et 21,1 km de course à pied, au sein du complexe touristique haut de gamme Phu Quoc Marina. La semaine d’activités attirera non seulement les compétiteurs, mais aussi leurs familles, leurs amis, leurs supporters et les habitants de la région.
Selon le Département de la Culture et des Sports d’An Giang, l’IRONMAN 70.3 BIM Group Phu Quoc ne se limite pas à réunir des athlètes autour d’un défi sportif et à promouvoir un mode de vie sain et actif. Il contribue également à renforcer les capacités de la province en matière d’accueil de manifestations sportives internationales, tout en stimulant la demande dans les secteurs du tourisme et des services locaux.
Pour cette édition, le Département poursuivra sa coopération avec les autorités compétentes et l’organisateur afin de garantir le bon déroulement de l’événement dans des conditions optimales de sécurité, contribuant ainsi au développement de la communauté locale et à la promotion de Phu Quoc en tant que destination touristique internationale.
Doan Quoc Huy, président-directeur général du groupe BIM, a déclaré : « Alors que nous entamons notre quatrième année de partenariat avec IRONMAN à Phu Quoc, nous sommes convaincus que le tourisme sportif peut devenir l’une des composantes distinctives de l’écosystème touristique de l’île aux perles.
En accueillant la compétition au sein du complexe intégré de loisirs et de villégiature Phu Quoc Marina, le groupe BIM entend associer le sport à des expériences de découverte de la région, contribuant ainsi à promouvoir l’image touristique de Phu Quoc et à renforcer sa compétitivité parmi les destinations insulaires de la région. »
L’édition 2026 accueillera également, pour la quatrième année consécutive, Mark Allen, sextuple champion du monde d’IRONMAN. Sa présence permettra à la communauté vietnamienne du triathlon, en plein essor, de bénéficier directement de l’expérience, de la philosophie sportive et des témoignages de l’une des figures les plus marquantes de cette discipline.
De son côté, SEV lancera le service numérique « SEV EventConcierge » à l’occasion de la compétition. Cet assistant permettra aux athlètes et à leurs accompagnateurs d’accéder facilement aux horaires, aux informations relatives à la course, aux indications pratiques sur le site et aux conseils de préparation. Il fournira également des renseignements sur l’hébergement, la restauration et les attractions culturelles, afin de faciliter l’organisation de leur séjour à Phu Quoc.
Anh Vo, directeur général de SEV, a souligné : « Pour nous, la réussite se mesure à l’expérience globale que nous créons autour de la journée de compétition.
Elle se traduit par la bonne préparation des athlètes, la découverte du sport par les enfants, le choix des familles de prolonger leur séjour pour explorer la région, ainsi que les retombées dont bénéficient les entreprises locales.
Notre responsabilité est de proposer une compétition répondant aux normes internationales de sécurité et de qualité, tout en offrant une expérience chaleureuse et conviviale. En 2026, nous améliorons chaque étape de ce parcours, de la préparation et de l’accès à l’information jusqu’à la ligne d’arrivée, sans oublier les moments que les athlètes et leurs familles consacrent à la découverte de Phu Quoc. »
Outre l’épreuve principale, le programme comprendra le SUNRISE SPRINT Vietnam, l’IRONKIDS Phu Quoc, la course communautaire « Newborns Vietnam/Healthy Vietnam », ainsi que diverses activités au sein du « Village IRONMAN ». Ces différentes épreuves permettront à des publics variés de découvrir le sport, des triathlètes débutants aux enfants encouragés à adopter un mode de vie actif, en passant par les familles et les membres de la communauté qui souhaitent participer ensemble.
Au-delà de sa dimension sportive, l’événement génère des retombées économiques importantes pour Phu Quoc. Son impact économique total est passé de 1,2 million de dollars en 2022 à 9,4 millions de dollars en 2025, soit un taux de croissance annuel moyen d’environ 98 %.
Pour obtenir davantage d’informations sur la compétition et s’inscrire, les intéressés peuvent consulter le site officiel : ironman.com/races/im703-phu-quoc/. -VNA
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