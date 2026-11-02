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La culture vietnamienne entre préservation des traditions et nouvelles formes d’expression

Pour répondre à la Journée de la culture vietnamienne 2026, les localités prévoient d'organiser des expositions, des programmes artistiques dans les espaces publics, des projections de films et des activités de promotion de la lecture. Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a tenu une réunion le 30 octobre pour faire le point sur l'avancement des préparatifs.

L'exposition photographique présente 100 œuvres sur 30 sites reconnus par l'UNESCO. Photo: VNA
L'exposition photographique présente 100 œuvres sur 30 sites reconnus par l'UNESCO. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La combinaison des valeurs traditionnelles et des formes d'expression modernes contribue à enrichir la vie culturelle, à renforcer l'unité nationale et à ouvrir des opportunités pour les industries culturelles. Conformément à résolution n°80-NQ/TW du Bureau politique, de nombreux événements se sont déroulés ces derniers jours pour préserver l'identité nationale et faciliter l'accès du public à la culture.

Préparatifs pour la Journée de la culture vietnamienne 2026

Pour répondre à la Journée de la culture vietnamienne 2026, les localités prévoient d'organiser des expositions, des programmes artistiques dans les espaces publics, des projections de films et des activités de promotion de la lecture. Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a tenu une réunion le 30 octobre pour faire le point sur l'avancement des préparatifs.

Jusqu'au 29 octobre, 34 villes et provinces ont publié leurs plans d'action. De plus, la plateforme de la Carte numérique de la culture vietnamienne est en cours de déploiement pour présenter les activités en ligne, avec 467 événements déjà enregistrés par 34 localités au 25 octobre.

La capitale Hanoï a lancé sa campagne avec des activités principales prévues du 21 au 24 novembre autour du lac de l’Épée restituée, incluant un défilé du patrimoine, des spectacles et des espaces culinaires et artisanaux.

À Ho Chi Minh-Ville, les événements se dérouleront dans 168 quartiers et communes, avec pour point d'orgue la Semaine de la culture et de la grande union du 18 au 24 novembre, comprenant des expositions, des festivals du livre et des spectacles artistiques.

Préservation et valorisation du patrimoine traditionnel

Le concours national d'interprétation d'instruments de musique traditionnels 2026 s'est ouvert le 30 octobre dans la province de Lam Dong, rassemblant de nombreux artistes et orchestres professionnels. Cet événement vise à honorer la musique traditionnelle et à créer un espace d'échange pour les musiciens.

Dans le domaine du tourisme culturel, le 12e Festival des fleurs de sarrasin s'est ouvert le 25 octobre dans la province de Tuyen Quang. Le programme a mis en valeur la beauté de la nature et de la culture locale à travers des spectacles, des présentations d'artisanat traditionnel et des concours culinaires.

Le même jour, dans la province de Da Nang, la reconstitution de la Fête traditionnelle du culte de l’eau du peuple M'Nong a été réalisée. Cette activité aide à transmettre les coutumes aux jeunes générations tout en sensibilisant à la protection de l'environnement et des ressources en eau.

Rapprochement entre patrimoine et art contemporain

Dans le contexte de la transformation numérique et de l'intégration internationale, l'innovation des méthodes de communication et l'élargissement de l'accès au patrimoine sont essentiels pour rapprocher les valeurs culturelles du public, et notamment des jeunes générations.

L'exposition photographique « Les patrimoines mondiaux du Vietnam » s'est ouverte le 26 octobre à Hanoï, présentant 100 œuvres sur 30 sites reconnus par l'UNESCO. L'événement vise à sensibiliser le public et à honorer les personnes impliquées dans la conservation du patrimoine.

Le 30 octobre, le Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de Da Nang a inauguré l'événement « Connexion artistique créative de Da Nang 2026 » au Musée de Da Nang. Se déroulant jusqu'au 8 novembre, cette manifestation propose plus de 20 activités variées (expositions, danse contemporaine, ateliers) pour faire redécouvrir le patrimoine à travers des formes d'expression modernes. -VNA

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#résolution n°80-NQ/TW #Journée de la culture vietnamienne 2026 #Văn hóa soi đường #NQ 80 #Hệ giá trị Việt_ 1
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