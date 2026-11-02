Culture-Sports

À Hanoi, le cirque de bambou fait vibrer l’âme des villages vietnamiens

Mêlant cirque de bambou, expressivité scénique et musique jouée en direct sur plus de 30 instruments traditionnels des minorités ethniques du Viêt Nam, le spectacle de cirque "Làng tôi" transforme de simples perches de bambou en un véritable vecteur de narration.

Vedette du célèbre cirque de bambou : le bambou vietnamien. Photos : Hanoi Lune Centre for the Bamboo Circus
Vedette du célèbre cirque de bambou : le bambou vietnamien. Photos : Hanoi Lune Centre for the Bamboo Circus

Hanoi (VNA) - Après avoir séduit plus de 100.000 spectateurs à travers 50 villes dans le monde, le spectacle vietnamien de cirque de bambou "Làng tôi" (Mon Village) renoue avec ses racines culturelles en reprenant ses représentations régulières à Hanoi dès le 3 novembre.

Le spectacle sera présenté à 18h au Hanoi Lune Centre for the Bamboo Circus, situé au 42 rue Tràng Tiên dans le quartier de Hoàn Kiêm, offrant ainsi une occasion idéale au public local comme aux visiteurs internationaux de découvrir cette œuvre majeure qui a largement contribué à faire rayonner la culture vietnamienne sur la scène internationale.

Mêlant cirque de bambou, expressions corporelles et musique live jouée sur plus de trente instruments traditionnels issus des différentes ethnies du pays, "Làng tôi" métamorphose la simplicité de la tige de bambou en un puissant vecteur de narration.

Les instruments utilisés sont uniques au Vietnam : les gongs des Hauts Plateaux du Centre, le luth traditionnel de l’art folklorique du Nord (ca trù) ou encore la viole à deux cordes (dàn nhi), tous reconnus par l’UNESCO comme des trésors culturels.

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La musique folk se vit en live, sur scène.

Fruit d’une collaboration entre le Centre des arts du cirque en bambou de Hanoi et le Théâtre dramatique de Hanoi, le spectacle insuffle l’âme des campagnes vietnamiennes dans une écriture contemporaine, vibrant hommage à l’identité culturelle du pays.

Porté par le quatuor d’exception formé par le metteur en scène Tuân Lê, le directeur musical Nguyên Nhât Ly, le directeur artistique Nguyên Lân Maurice et le chorégraphe Tân Lôc, ce spectacle réunit sur scène 21 "villageois" — des artistes et musiciens vietnamiens âgés de 18 à 69 ans — qui rivalisent de polyvalence en entremêlant arts du cirque, cascades, arts martiaux, musique traditionnelle, chant et danse.

Les spectateurs retrouveront instantanément l’atmosphère d’un village vietnamien traditionnel où se côtoient agriculteurs s’activant aux moissons, pêcheurs glissant au fil de l’eau et enfants s’adonnant aux jeux d’antant. L’immersion devient aussi sonore, portée par le chant du coq à l’aube et l’écho nostalgique des berceuses. Fil conducteur du spectacle, le bambou habite chaque scène, s’érigeant en témoin silencieux du quotidien des villageois, de leurs bonheurs comme de leurs peines.

"Le spectacle puise dans les valeurs traditionnelles et les scènes familières du quotidien vietnamien pour raconter l’âme de la culture nationale. Au cœur de cette narration visuelle, le bambou s’impose comme une figure emblématique. Compagnon de toujours du peuple vietnamien, il incarne à lui seul la vitalité nationale, la solidarité communautaire et cette mémoire séculaire de résistance pour défendre les villages et la patrie", a partagé le directeur du Théâtre dramatique de Hanoi, Nguyên Trung Hiêu.

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Acclamé à travers le monde, le spectacle s'apprête à marquer les esprits à Hanoi.

"Porter sur scène ces symboles et ces valeurs culturelles à travers un langage artistique aussi créatif est une démarche profondément admirable. Je me réjouis de voir ces valeurs traditionnelles préservées, réinventées et et partagées avec le public à travers des œuvres comme "Làng tôi", a-t-il ajouté.

Depuis le lancement de sa tournée internationale en 2009, "Làng tôi" a fait résonner l’âme des villages vietnamiens dans 50 villes de neuf pays et territoires (la France, la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, la Grèce, les Pays-Bas, la Hongrie, Hong Kong et l’Australie), séduisant plus de 100.000 spectateurs. La production a trouvé un écho international, relayé par des médias internationaux tels que "The Guardian" et "CNN".

Sa programmation régulière à Hanoi marque un nouveau chapitre dans l’histoire du spectacle, permettant à une œuvre reconnue sur les scènes mondiales de devenir plus accessible au public de la capitale.

"Qu’il soit rigide ou souple, le bambou reste le bambou", a confié le metteur en scène Tuân Lê, évoquant la capacité d’adaptation de cette plante comme une véritable philosophie de vie et une source d’inspiration artistique. Vingt ans après sa création, le spectacle "Làng tôi" continue de porter cette vision. Son ambition reste inchangée : préserver l’essence profonde de la culture vietnamienne tout en la faisant dialoguer avec le public d’aujourd’hui. – VNA

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