Le président de l’AN lao, Sonexay Siphandone, entame une visite officielle au Vietnam

Hanoï (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale du Laos, Sonexay Siphandone, et son épouse, Vandara Siphandone, sont arrivés à Hanoï dans l’après-midi du 2 novembre, pour entamer une visite officielle au Vietnam du 2 au 5 novembre, à l’invitation du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, et de son épouse.



S’exprimant sur les enjeux de cette visite et les relations de coopération bilatérale, l’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyen Minh Tam, a estimé que cette visite revêtait une importance stratégique dans la poursuite de la concrétisation du concept d’« attachement stratégique », afin d’en faire une orientation directrice permanente des relations entre le Vietnam et le Laos.



Dans cette perspective, les deux pays continueront de consolider leur confiance politique et de renforcer leur coordination sur les questions stratégiques liées au développement de chacun, notamment dans les domaines de l’économie, de la défense et de la sécurité, de la connectivité des infrastructures, de l’énergie et du développement des ressources humaines.

Des délégués accueillent le président de l'Assemblée nationale du Laos, Sonexay Siphandone, et son épouse à l'aéroport international de Noi Bai. Photo : VNA





L’ambassadrice du Laos au Vietnam, Khamphao Ernthavanh, s’est dite convaincue que la visite officielle au Vietnam du président de l’Assemblée nationale lao, Sonexay Siphandone, revêtait une importance toute particulière. Elle témoigne de l’importance que le Parti, l’État et l’Assemblée nationale du Laos accordent au renforcement, à la consolidation et au développement de la grande amitié, de la solidarité spéciale, de la coopération intégrale et de l’attachement stratégique entre le Laos et le Vietnam.



Cette visite constitue non seulement une occasion pour les dirigeants des organes législatifs des deux pays d’échanger et d’évaluer les résultats de leur coopération, mais aussi de convenir des orientations et des mesures concrètes visant à améliorer la qualité et l’efficacité des activités parlementaires, ainsi qu’à renforcer leur coordination dans les domaines législatif, du contrôle suprême et de la prise de décisions sur les grandes questions nationales, a-t-elle précisé. - VNA



