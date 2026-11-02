Politique

Le président de l’AN lao, Sonexay Siphandone, entame une visite officielle au Vietnam

Le président de l’Assemblée nationale lao, Sonexay Siphandone, effectue une visite officielle au Vietnam du 2 au 5 novembre afin de renforcer la coopération parlementaire et les relations bilatérales.

Le président de l'Assemblée nationale du Laos, Sonexay Siphandone, et son épouse arrivent à Hanoï, entamant leur visite officielle au Vietnam. Photo : VNA
Le président de l'Assemblée nationale du Laos, Sonexay Siphandone, et son épouse arrivent à Hanoï, entamant leur visite officielle au Vietnam. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale du Laos, Sonexay Siphandone, et son épouse, Vandara Siphandone, sont arrivés à Hanoï dans l’après-midi du 2 novembre, pour entamer une visite officielle au Vietnam du 2 au 5 novembre, à l’invitation du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, et de son épouse.

S’exprimant sur les enjeux de cette visite et les relations de coopération bilatérale, l’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyen Minh Tam, a estimé que cette visite revêtait une importance stratégique dans la poursuite de la concrétisation du concept d’« attachement stratégique », afin d’en faire une orientation directrice permanente des relations entre le Vietnam et le Laos.

Dans cette perspective, les deux pays continueront de consolider leur confiance politique et de renforcer leur coordination sur les questions stratégiques liées au développement de chacun, notamment dans les domaines de l’économie, de la défense et de la sécurité, de la connectivité des infrastructures, de l’énergie et du développement des ressources humaines.

vnanet-dai-bieu-don-chu-tich-quoc-hoi-lao-sonexay-siphandone-va-phu-nhan-tai-san-bay-quoc-te-noi-bai-anh-ttxvn.jpg
Des délégués accueillent le président de l'Assemblée nationale du Laos, Sonexay Siphandone, et son épouse à l'aéroport international de Noi Bai. Photo : VNA



L’ambassadrice du Laos au Vietnam, Khamphao Ernthavanh, s’est dite convaincue que la visite officielle au Vietnam du président de l’Assemblée nationale lao, Sonexay Siphandone, revêtait une importance toute particulière. Elle témoigne de l’importance que le Parti, l’État et l’Assemblée nationale du Laos accordent au renforcement, à la consolidation et au développement de la grande amitié, de la solidarité spéciale, de la coopération intégrale et de l’attachement stratégique entre le Laos et le Vietnam.

Cette visite constitue non seulement une occasion pour les dirigeants des organes législatifs des deux pays d’échanger et d’évaluer les résultats de leur coopération, mais aussi de convenir des orientations et des mesures concrètes visant à améliorer la qualité et l’efficacité des activités parlementaires, ainsi qu’à renforcer leur coordination dans les domaines législatif, du contrôle suprême et de la prise de décisions sur les grandes questions nationales, a-t-elle précisé. - VNA

source
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Vietnam-Laos #Sonexay Siphandone #visite officielle #coopération parlementaire #relations bilatérales #attachement stratégique
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

L’ambassadrice du Laos au Vietnam, Khamphao Ernthavanh. Photo: VNA

Vietnam-Laos : cinq axes pour approfondir la coopération parlementaire

À l’occasion de la visite officielle au Vietnam du président de l’Assemblée nationale du Laos, Sonexay Siphandone, l’ambassadrice du Laos à Hanoï souligne l’importance de consolider les liens politiques, de renforcer la coopération législative et d’accélérer la transformation numérique des deux institutions.

Voir plus

Le ministre des Finances, Ngô Van Tuân, lors de la deuxième session de la 16e législature, le 2 novembre. Photo : VNA

L’attraction des IDE nécessite des politiques de soutien basées sur les résultats

Selon le ministre, le projet de loi est révisé dans un contexte où la demande totale d’investissement social pour la période 2026-2030 devrait être multipliée par 2,21 par rapport à la période 2021-2025. Rien que les investissements directs étrangers (IDE) décaissés devront atteindre une moyenne de 30 à 40 milliards de dollars par an, soit de six à sept fois le niveau enregistré au cours de la période précédente.

Le secrétaire général et président de la République, Tô Lâm, lors de la séance de travail avec le Comité du Parti du gouvernement et les organismes concernés sur les orientations de développement de la logistique nationale et des infrastructures logistiques. Photo: VNA

Le leader Tô Lâm réoriente la stratégie nationale vers la puissance logistique

Le leader Tô Lâm a réaffirmé l’ambition et la détermination du Vietnam à s’imposer comme un hub logistique, de transit et de distribution de premier plan à l’échelle régionale et mondiale. L’enjeu majeur consiste à convertir l’emplacement géographique stratégique du pays en un avantage concurrentiel tangible, capable de propulser la croissance et de renforcer son influence économique internationale.

De nombreux membres de la communauté vietnamienne en République tchèque participent à la cérémonie de lâcher de ballons. Photo : VNA etchèque

Le Vietnam renforce la solidarité de sa communauté en Europe

Organisé pour la première fois en Europe, le Festival de la grande union nationale et de la culture vietnamienne 2026 réunit des représentants de la diaspora venus de 29 pays autour de la préservation de l’identité culturelle et du renforcement des liens avec la Patrie.

L'ambassadeur français Didier Le Bret. Photo: VNA

L'ambassadeur français Didier Le Bret souligne le développement confiant et ouvert du Vietnam

Exprimant ses impressions sur la dynamique vietnamienne, l'ambassadeur Didier Le Bret a souligné que la convivialité et la réactivité constituaient les deux traits les plus marquants du pays. Selon lui, lorsqu'une nation a confiance dans sa propre voie de développement, elle est capable de s'ouvrir largement au monde. Le Vietnam illustre parfaitement cet état d'esprit, tendant toujours la main à ses amis internationaux.