La Thaïlande vise 11 millions de visiteurs en provenance de marchés lointains en 2027



Bangkok, 4 novembre (VNA) – La Thaïlande ambitionne d'attirer 11 millions de visiteurs internationaux en provenance de marchés lointains en 2027, avec des revenus attendus de 730 milliards de bahts (environ 22,8 milliards de dollars américains), et ce, malgré les défis posés par la hausse des prix du pétrole, l'augmentation des coûts aériens et les conflits au Moyen-Orient.



Chiravadee Khunsub, vice-gouverneure de l'Autorité du tourisme de Thaïlande (TAT) chargée du marketing international pour l'Europe, les Amériques, le Moyen-Orient et l'Afrique, prévoit que les marchés lointains continueront de croître d'environ 4 % en 2027.



Pour 2026, la TAT maintient son objectif d'accueillir 10,7 millions de visiteurs en provenance de ces marchés, pour un revenu généré de 690 milliards de bahts. Le nombre réel d'arrivées devrait atteindre environ 10,77 millions d'ici la fin de l'année, dépassant ainsi l'objectif fixé.



Selon Chiravadee Khunsub, la hausse des prix de l'énergie constituera l'un des défis majeurs pour l'industrie touristique thaïlandaise l'an prochain. La demande accrue pour les voyages internationaux durant la période des fêtes de fin d'année pourrait entraîner une hausse du prix des billets d'avion, ce qui affecterait les réservations anticipées pour les deuxième et troisième trimestres de 2027.



L'augmentation des coûts de voyage vers l'Asie pourrait également inciter les visiteurs européens à privilégier des destinations plus proches. Par ailleurs, des taux de change favorables dans des pays concurrents, tels que le Japon et le Vietnam, pourraient rendre leurs produits et services touristiques plus attractifs que ceux proposés par la Thaïlande.



Pour atteindre ses objectifs, la TAT mise sur trois stratégies clés. Premièrement, elle renforcera sa coopération avec les intermédiaires du secteur touristique, notamment les voyagistes et les agences de voyages, afin de toucher les visiteurs venant de loin, qui ont tendance à réserver leurs séjours par ces canaux.



Deuxièmement, elle développera ses partenariats commerciaux, diversifiera les options de réservation et encouragera les voyageurs à planifier leurs séjours à l'avance, notamment par le biais de campagnes telles que « Réservez maintenant, voyagez plus tard » (« Book Now, Travel Later »). Troisièmement, cette initiative renforcera la présence en ligne des destinations thaïlandaises, en mettant l'accent sur l'amélioration de leur visibilité dans les résultats de recherche générés par l'intelligence artificielle (IA).



Parallèlement, la TAT a chargé ses bureaux à l'étranger de collaborer pour promouvoir des destinations secondaires en Thaïlande, dans le but de mieux répartir les flux de visiteurs internationaux et de favoriser une activité touristique tout au long de l'année.



Le Moyen-Orient est, parmi les marchés long-courriers, celui qui subit le plus durement les conséquences des conflits régionaux. En octobre, le nombre d'arrivées en Thaïlande en provenance d'Arabie saoudite a chuté de près de 40 % sur un an. - VNA

Nguyễn Thị Vân Hà