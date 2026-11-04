Le Cambodge et la Chine renforcent leur coopération dans les infrastructures de transport



Phnom Penh, 4 novembre (VNA) – Le Cambodge et la Chine intensifient leur coopération dans le développement des infrastructures de transport, en se concentrant sur des projets incluant des ponts, des routes, des voies ferrées et des systèmes de traitement des eaux usées, afin d'améliorer la connectivité, de faciliter le transport des marchandises et de soutenir la croissance économique du Cambodge.



Le ministre cambodgien des Travaux publics et des Transports, Peng Ponea, a récemment rencontré une délégation de la China Railway Design Corporation (CRDC) et de l'Agence chinoise de coopération internationale pour le développement (CIDCA) afin de discuter de la mise en œuvre potentielle de projets d'infrastructure.



Les échanges ont porté sur la construction de ponts, le développement du réseau routier, les infrastructures ferroviaires et les systèmes de traitement des eaux usées.



La modernisation des réseaux routiers et le développement des chemins de fer ont été identifiés comme des priorités pour améliorer les liaisons entre les centres de production, les parcs industriels, les pôles commerciaux et les plateformes de transport, facilitant ainsi la circulation des marchandises et le développement de la logistique.



Les deux parties ont également discuté d'une coopération en matière de formation professionnelle et technique destinée aux fonctionnaires et experts cambodgiens, au sein d'institutions spécialisées ou en Chine. Cette initiative vise à renforcer les capacités du Cambodge en matière de gestion, d'exploitation et d'entretien des infrastructures.



Cette coopération s'inscrit dans le cadre du « Plan directeur global pour le système de transport intermodal et la logistique 2023-2033 » du Cambodge, ainsi que de la « Stratégie en cinq points » (Pentagonal Strategy) – phase I – du gouvernement, qui privilégie le développement des infrastructures, la diversification économique et le développement des ressources humaines.



Le Cambodge ambitionne de devenir un pays à revenu élevé d'ici 2050. Le développement des infrastructures de transport et des capacités logistiques est donc jugé essentiel pour attirer les investissements, accroître la production industrielle et promouvoir les échanges commerciaux.



Cette rencontre témoigne des efforts constants du Cambodge et de la Chine pour élargir leur coopération dans le développement des infrastructures et la formation des ressources humaines, en soutien aux objectifs de développement socio-économique à long terme du Cambodge.- VNA



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