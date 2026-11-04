Le Vietnam et le Laos renforcent leur coopération parlementaire

Le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Trân Thanh Mân, a présidé le 3 novembre à Hanoï, la cérémonie d’accueil officielle de son homologue lao, Sonexay Siphandone.

Lors de l’entretien qui a suivi la cérémonie, les deux dirigeants ont convenu de poursuivre leur coopération étroite et de mettre en œuvre efficacement les accords conclus au plus haut niveau, les textes de coopération bilatérale ainsi que la Stratégie de coopération Vietnam-Laos pour la période 2021-2030.

Ils ont également souligné l’importance d’intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux, de renforcer l’efficacité des mécanismes de coopération et de sensibiliser davantage les jeunes générations à la solidarité spéciale qui unit les deux pays.

Les discussions ont aussi porté sur le renforcement des échanges d’expériences en matière d’élaboration et de perfectionnement des lois, d’organisation de l’appareil d’État, de fonctionnement des collectivités locales et de suivi de la mise en œuvre des accords conclus au plus haut niveau, ainsi que des programmes et projets prioritaires entre les deux pays. Le Vietnam et le Laos souhaitent également approfondir la coopération en matière de transformation numérique, le développement du Parlement électronique et d’application des nouvelles technologies aux activités parlementaires.

Les deux dirigeants ont par ailleurs convenu de renforcer leur coordination dans les forums parlementaires régionaux et internationaux, de multiplier les échanges d’informations et les consultations sur les questions d’intérêt commun. Ils souhaitent aussi favoriser les rencontres entre les hauts dirigeants des trois partis ainsi qu’entre les responsables des organes législatifs du Vietnam, du Laos et du Cambodge.

Les deux parties ont également décidé de préparer ensemble les célébrations prévues en 2027 pour le 65ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et du 50ᵉ anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération entre le Vietnam et le Laos.

À l’issue de leur entretien, le président de l’Assemblée nationale laotienne, Sonexay Siphandone, a assisté à une séance de la deuxième session de la XVIᵉ législature de l’Assemblée nationale vietnamienne.

Le même jour, le Premier ministre Lê Minh Hung a également reçu le président de l’Assemblée nationale laotienne, Sonexay Siphandone.

Le chef du gouvernement vietnamien a rappelé la priorité absolue que le Vietnam accorde à ses relations avec le Laos. Il a plaidé pour une coordination renforcée entre les gouvernements et les parlements des deux pays, afin de perfectionner le cadre juridique et d’assurer un suivi rigoureux de la mise en œuvre des accords conclus./.