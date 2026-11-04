Du déchet à la ressource : le pari de l'économie circulaire au Vietnam

Qu'il s'agisse de filets de pêche hors d'usage, de vêtements usagés ou d'emballages plastiques jetés au quotidien, ces matières résiduelles représentent le point de départ potentiel d'un nouveau cycle de production.

Qu'il s'agisse de filets de pêche hors d'usage, de vêtements usagés ou d'emballages plastiques jetés au quotidien, ces matières résiduelles représentent le point de départ potentiel d'un nouveau cycle de production.

Dans un contexte marqué par la double transition numérique et écologique, le modèle de l'économie circulaire permet de préserver la valeur des matériaux, de réduire le volume des rebuts et d’économiser les ressources naturelles. Pour concrétiser cette ambition, le Vietnam s'efforce désormais de connecter ses politiques publiques, ses innovations technologiques, ses financements et ses marchés, en s'appuyant sur les retours d'expérience internationaux. Le passage du statut de déchet à celui de matière première secondaire exige toutefois une organisation rigoureuse. -VNA