Le Vietnam promeut la culture comme moteur du développement durable

Le président Hô Chi Minh avait affirmé que « la culture doit éclairer la voie de la nation ». Aujourd’hui, cette vision trouve un nouvel écho sur la scène internationale, à travers une initiative vietnamienne portée devant les Nations Unies.

Hanoï (VNA) - Le président Hô Chi Minh avait affirmé que « la culture doit éclairer la voie de la nation ». Aujourd’hui, cette vision trouve un nouvel écho sur la scène internationale, à travers une initiative vietnamienne portée devant les Nations Unies.

Le 4 septembre 2026, lors de sa 80e session, l’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé la période 2027-2036 « Décennie internationale de la culture au service du développement durable ».

Cette décision intervient dans un contexte marqué par de nombreux défis interdépendants : changement climatique, inégalités, conflits, mais aussi profondes mutations liées aux nouvelles technologies et à la transformation numérique.

Face à ces enjeux, la culture ne saurait être considérée comme un simple complément du développement. Elle contribue à préserver l’identité, à renforcer les liens entre les communautés, à stimuler la créativité et l’innovation, à créer des moyens de subsistance et à consolider la cohésion sociale ainsi que la résilience des sociétés.

Conscient de cet enjeu, le Vietnam a proposé la création de cette Décennie internationale pour la période 2027-2036. L’initiative a recueilli un consensus lors de la 43e session de la Conférence générale de l’UNESCO en 2025, avant d’être présentée aux Nations Unies par le Vietnam et ses partenaires.

La proclamation de cette Décennie internationale dépasse largement le seul cadre culturel. Elle traduit une conception du développement que le Vietnam défend depuis longtemps : une croissance rapide et durable, associant développement économique, progrès social et équité, tout en accordant une place centrale à l’épanouissement humain. Dans cette approche, la culture constitue une force endogène essentielle au développement national.

À l’échelle mondiale, cette Décennie offre un cadre d’action à long terme. Elle permettra aux pays de mieux intégrer la culture dans leurs politiques de développement, de mobiliser des ressources, de renforcer la coopération et de partager leurs connaissances et leurs expériences.

De la vision selon laquelle « la culture doit éclairer la voie de la nation » à l’objectif de faire de la culture un moteur du développement durable, la pensée de Hô Chi Minh conserve toute sa pertinence face aux exigences de notre époque.

Aujourd’hui, le Vietnam contribue à promouvoir cette vision sur la scène internationale, en plaidant pour que la culture soit pleinement reconnue comme une composante indissociable du développement durable. -VNA