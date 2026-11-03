Politique

Le Vietnam accorde une grande importance et la priorité absolue à ses relations avec le Laos

En affirmant que le Parti et l’État vietnamiens accordent depuis toujours une importance cruciale et la priorité absolue à leurs relations avec le Laos, Trân Câm Tu a réitéré le soutien indéfectible du Vietnam au renouveau, à l’édification et à la défense nationale du Laos. Il a également réaffirmé la volonté de son pays de se tenir aux côtés du Parti, de l’État et du peuple laotiens pour les soutenir en toutes circonstances.

Lê Quang Vinh
Le membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Trân Câm Tu, et le membre du Politburo et président de l’Assemblée nationale du Laos, Sonexay Siphandone, à Hanoi, le 3 novembre. Photo : VNA
Le membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Trân Câm Tu, et le membre du Politburo et président de l’Assemblée nationale du Laos, Sonexay Siphandone, à Hanoi, le 3 novembre. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Le membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Trân Câm Tu, a reçu mardi 3 novembre à Hanoi, le président de l’Assemblée nationale du Laos, Sonexay Siphandone, en visite officielle au Vietnam.

Le dirigeant vietnamien a accueilli Sonexay Siphandone ainsi que la haute délégation de l’Assemblée nationale du Laos, le félicitant pour son élection à la présidence de l’Assemblée nationale du Laos de la 10e législature. Il s’est dit convaincu que Sonexay Siphandone continuerait d’apporter des contributions importantes à l’édification et au développement national du Laos, ainsi qu’au renforcement des liens bilatéraux.

Trân Câm Tu a également adressé ses félicitations au Parti, à l’État et au peuple lao pour les réalisations significatives accomplies au cours de plus de 50 ans d’édification nationale et de 40 ans de rénovation. Il a exprimé sa conviction que, sous la direction du Parti révolutionnaire populaire lao (PRPL), avec la détermination de l’ensemble du Parti et du peuple, et grâce aux contributions de l’Assemblée nationale, le Laos réussira à mettre en œuvre la Résolution du 12e Congrès national du Parti et le 10e plan quinquennal de développement socio-économique.

Réaffirmant que le Parti et l’État du Vietnam accordent une importance capitale et la priorité absolue aux relations avec le Laos, Trân Câm Tu a réitéré le soutien constant du Vietnam à l’œuvre de rénovation, de défense et d’édification nationale du Laos, ainsi que sa disposition à se tenir aux côtés du Parti, de l’État et du peuple lao en toutes circonstances.

Il s’est félicité du développement positif de la relation entre le Vietnam et le Laos, fondée sur la grande amitié, la solidarité spéciale, la coopération intégrale et la cohésion stratégique. Il a souligné que l’élévation des relations de cohésion stratégique reflétait la vision à long terme, la détermination politique et la profonde confiance mutuelle entre les hauts dirigeants des deux pays, jetant ainsi les bases d’une coopération plus approfondie, plus concrète et plus efficace.

Mettant en avant le rôle stratégique des relations de Parti à Parti pour orienter l’ensemble des rapports bilatéraux, Trân Câm Tu a appelé à intensifier les échanges d’informations et le partage d’expériences entre les organes consultatifs des deux Partis, en particulier dans les domaines de l’édification du Parti, de l’organisation, des ressources humaines, de l’inspection et de la supervision, ainsi que de la construction du système politique.

De son côté, Sonexay Siphandone a remercié Trân Câm Tu pour l’accueil réservé à sa délégation et a transmis les salutations de Vilay Lakhamphong, membre permanent du secrétariat du Comité central du PPR, ainsi que d’autres hauts dirigeants lao au membre permanent du Secrétariat du Comité central du PCV et aux dirigeants vietnamiens.

Il a ensuite informé Trân Câm Tu des résultats de ses entretiens avec le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, et des grandes orientations convenues pour approfondir et accroître l’efficacité de la coopération entre les deux organes législatifs.

Sonexay Siphandone a salué la coopération globale menée entre les deux pays, notamment la mise en œuvre de projets conjoints majeurs qui ont grandement contribué au développement du Laos. Il a réaffirmé que la relation spéciale Vietnam-Laos, forgée par les présidents Hô Chi Minh, Kaysone Phomvihane et Souphanouvong, puis entretenue par des générations de dirigeants et de citoyens des deux nations, n’a cessé de se renforcer pour devenir un patrimoine inestimable et un facteur vital à leur pérennité comme à leur développement.

Saluant les résultats des entretiens entre les deux présidents des Assemblées nationales, Trân Câm Tu a réaffirmé la politique constante du Vietnam, qui accorde une importance primordiale et une priorité absolue à la consolidation et au développement des liens bilatéraux. Il a souligné que les deux pays ont toujours fait front commun, tels des camarades et des frères, partageant les réussites comme les épreuves.

Il a appelé les deux Partis et les deux Assemblées nationales à maintenir des échanges de haut niveau, à exploiter pleinement les mécanismes de coopération bilatérale et à renforcer le rôle de leurs Assemblées nationales respectives dans l’amélioration des institutions et l’établissement d’un cadre juridique solide, indispensable à une coopération globale et à une cohésion stratégique.

Les deux dirigeants ont convenu de mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau conclus entre les deux Partis et États, et d’élargir la coopération entre les collectivités locales, en particulier le long de leur frontière commune. Ils ont mis en avant la nécessité d’associer la coopération économique, commerciale et d’investissement aux impératifs de défense, de sécurité et de sûreté frontalière. Ils ont également insisté sur le renforcement des infrastructures, des transports et de la connectivité commerciale transfrontalière, tout en encourageant les échanges culturels et populaires.

Par ailleurs, ils ont souligné l’importance de la formation du personnel et du renforcement des compétences, ainsi que de l’organisation rigoureuse des activités marquant l’Année de l’amitié et de la solidarité Vietnam-Laos 2027. Ces initiatives devront être concrètes, solennelles, politiquement significatives et portées par une large sensibilisation du public, afin de sensibiliser les jeunes générations à la grande amitié et à la solidarité mutuelle qui unissent les deux Partis, les deux États et les peuples du Vietnam et du Laos.

Enfin, les deux dirigeants se sont déclarés convaincus que la relation Vietnam-Laos continuera de progresser de manière de plus en plus profonde, concrète et efficace, en particulier sur le plan économique, apportant ainsi des bénéfices tangibles aux populations des deux pays. – VNA

Lê Quang Vinh
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