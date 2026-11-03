Politique

Séoul valorise le partenariat stratégique global avec le Vietnam, salue la VNA et la Yonhap

La vice-présidente de l’Assemblée nationale sud-coréenne a affirmé que l’intérêt soutenu et la couverture médiatique continue des organes de presse des deux pays ont joué un rôle important dans l’essor fulgurant des relations bilatérales entre le Vietnam et la République de Corée, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce et des échanges populaires.

La directrice générale de la VNA, Vu Viêt Trang, (à droite) offre à la vice-présidente de l’Assemblée nationale sud-coréenne, Nam In-soon, l’ouvrage "80 ans de l’Assemblée nationale du Vietnam ", publié par les Éditions Thông tân. Photo : VNA
La directrice générale de la VNA, Vu Viêt Trang, (à droite) offre à la vice-présidente de l’Assemblée nationale sud-coréenne, Nam In-soon, l’ouvrage "80 ans de l’Assemblée nationale du Vietnam ", publié par les Éditions Thông tân. Photo : VNA

Séoul (VNA) – Le partenariat stratégique global entre le Vietnam et la République de Corée connaît un «développement vigoureux et positif» dans de nombreux domaines, s’est félicitée mardi 3 novembre à Séoul la vice-présidente de l’Assemblée nationale sud-coréenne, Nam In-soon.

Recevant une délégation de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) menée par sa directrice générale, Vu Viêt Trang, en présence de l’ambassadeur du Vietnam en République de Corée, Vu Hô, la dirigeante parlementaire a salué la dynamique actuelle de cette coopération multisectorielle.

Elle a également salué le rôle clé des médias des deux pays, en mettant particulièrement en avant le partenariat traditionnelle entre la VNA et l’agence de presse sud-coréenne Yonhap. Cette coopération étroite se traduit par des échanges réguliers d’informations et de délégations, l’organisation d’expositions de photos lors des grands rendez-vous diplomatiques bilatéraux, ainsi qu’une collaboration professionnelle renforcée à l’ère du numérique.

La vice-présidente de l’Assemblée nationale sud-coréenne a affirmé que l’intérêt soutenu et la couverture médiatique continue des organes de presse des deux pays ont joué un rôle important dans l’essor fulgurant des relations bilatérales entre le Vietnam et la République de Corée, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce et des échanges populaires.

Remerciant la vice-présidente de l’Assemblée nationale sud-coréenne, Nam In-soon, pour son accueil, la directrice générale de la VNA, Vu Viêt Trang, a affirmé le rôle crucial de la presse dans la surveillance de l’application des lois et l’évolution des cadres juridiques pour accompagner le développement de manière vigoureuse et dans la bonne direction des pays.

Dans un contexte marqué par les défis de l’ère numérique et la prolifération des fausses informations, elle a ainsi plaidé pour une coopération accrue et proactive entre les grandes agences de presse, citant les liens étroits entre la VNA et la Yonhap, indispensables pour garantir au public une information exacte, vérifiée et opportune.

La vice-présidente de l’Assemblée nationale sud-coréenne, Nam In-soon, a réaffirmé l’engagement de son institution à épauler les grands médias des deux pays face à la désinformation. Elle a également plaidé pour l’accélération des projets bilatéraux — de l’économie aux sciences et technologies, en passant par les échanges populaires et la lutte contre le changement climatique — contribuant ainsi à approfondir le partenariat stratégique global entre le Vietnam et la République de Corée.

Plus tôt dans la matinée, la directrice générale de la VNA, Vu Viêt Trang, s’est entretenue avec Hwang Dae-il, président-directeur général de la Yonhap.

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La délégation de la VNA pose pour une photo souvenir avec la direction de l'agence de presse Yonhap. Photo : VNA

Le président de la Yonhap a salué l’efficacité de la coopération bilatérale entre les deux agences. Il a exprimé la volonté de la Yonhap de partager son expertise en matière d’intégration de l’intelligence artificielle (IA) dans la production de l’information, et son plein soutien à la VNA pour mener à bien son rôle d’agence de presse hôte de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2027.

De son côté, la directrice générale la VNA a annoncé le lancement prochain d’un service d’information en langue coréenne intégrant l’IA. Elle a souligné que l’expérience de la Yonhap, qui a développé sa propre plateforme en vietnamien assistée par l’IA, s’avérait particulièrement précieuse pour le déploiement de ce projet.

Lors de cet entretien, les deux agences de presse se sont engagées à coordonner étroitement leurs efforts de couverture médiatique pour célébrer le 35e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-République de Corée (1992-2027).

Elles ont convenu de poursuivre leurs activités de coopération, notamment l’échange d’informations et de délégations, le soutien aux correspondants permanents respectifs, la lutte contre les fausses informations et l’application de solutions technologiques dans le travail journalistique.

Les deux responsables ont signé un procès-verbal de leur entretien afin de concrétiser ces engagements de coopération.

À l’issue de l’entretien, les ingénieurs tech de la Yonhap ont tenu une séance de travail thématique avec la délégation de la VNA sur l’intégration des solutions d’IA dans les processus de production et de fact-checking.

En déplacement professionnel en République de Corée, la directrice générale de la VNA, Vu Viêt Trang, a rendu une visite de courtoisie à l’ambassadeur Vu Hô pour le remercier du soutien accordé aux correspondants de l’agence. En retour, le diplomate a assuré que l’ambassade continuerait de favoriser la mission d’information extérieure de la VNA. – VNA

source
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