Le président de l’Assemblée nationale lao rencontre une délégation de l’Association d’amitié Vietnam-Laos

Hanoï (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam, le président de l’Assemblée nationale lao, Sonexay Siphandone, a reçu dans la soirée du 2 novembre, à Hanoï, une délégation du Comité central de l’Association d’amitié Vietnam-Laos, conduite par son président, Nguyen Dac Vinh, membre du Comité central du Parti et président de la Commission de la culture et des affaires sociales de l’Assemblée nationale.

À cette occasion, Sonexay Siphandone s’est réjoui du développement constant des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays. Il a souligné l’importance de l’année 2027, qui marquera le 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques (5 septembre 1962) et le 50e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération Vietnam-Laos (18 juillet 1977).

Il a appelé les associations d’amitié Vietnam-Laos et Laos-Vietnam à renforcer leur coordination et à intensifier la communication sur les relations d’amitié grandiose, de solidarité spéciale, de coopération intégrale et de cohésion stratégique entre le Vietnam et le Laos, notamment à l’occasion de ces anniversaires. Le Laos a déjà mis en place un comité national de pilotage chargé de coordonner avec la partie vietnamienne l’organisation des célébrations. Les activités des deux associations s’inscriront dans le programme commémoratif commun des deux pays.

De son côté, Nguyen Dac Vinh a remercié le président de l’Assemblée nationale lao et la délégation de haut niveau pour leur accueil. Il a félicité Sonexay Siphandone pour son élection à la présidence de l’Assemblée nationale, y voyant une marque de confiance et de reconnaissance du Parti, de l’État et du peuple lao à l’égard de ses contributions. Il a également salué les importantes réalisations du Laos dans la mise en œuvre de la résolution du 12e Congrès du Parti et du 5e Plan quinquennal de développement socio-économique.

Le président de l’Association d’amitié Vietnam-Laos a affirmé que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens considéraient la solidarité spéciale entre les deux pays comme un patrimoine inestimable et un facteur stratégique pour la cause révolutionnaire de chacun. Sa préservation et son renforcement constituent une responsabilité commune des institutions, des organisations et des populations des deux pays, notamment des organisations de diplomatie populaire.

Il a souligné le rôle important des deux organes législatifs dans le développement de la coopération bilatérale, à travers les échanges de délégations, les contacts de haut niveau et le partage d’expériences en matière d’élaboration des lois et de supervision.

Nguyen Dac Vinh a également rappelé que les deux associations bénéficiaient de l’attention et des orientations des dirigeants des deux Partis et des deux États. Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a notamment demandé que les célébrations de 2027 soient organisées avec des activités diversifiées, concrètes et approfondies, en accordant une attention particulière aux jeunes générations. Il a également évoqué les orientations données par Sonexay Siphandone, alors Premier ministre, lors d’une rencontre en juin 2026, ainsi que les recommandations du Premier ministre vietnamien Le Minh Hung lors de sa visite au Laos en octobre dernier.

Ces dernières années, les deux associations ont organisé de nombreuses activités conjointes : le 5e Festival de l'amitié entre les peuples Vietnam - Laos, en 2022, dans les provinces de Quang Tri (Vietnam) et de Savannakhet (Laos), à l’occasion du 60e anniversaire des relations diplomatiques et du 45e anniversaire du Traité d’amitié et de coopération ; des échanges entre jeunes, élèves et étudiants ; des rencontres entre anciens volontaires militaires et experts vietnamiens et les jeunes des deux pays ; ainsi que des activités culturelles, sociales et de soutien aux étudiants lao au Vietnam. Dans les zones frontalières, plusieurs localités ont également développé des jumelages entre villages et collectivités.

Pour 2027, les deux associations entendent coordonner étroitement leurs activités commémoratives avec les organismes des deux pays et intensifier la sensibilisation à l’amitié Vietnam-Laos. Nguyen Dac Vinh a souhaité qu’elles élaborent rapidement un plan commun à soumettre aux dirigeants des deux Partis et des deux États.

Saluant les résultats de leur coopération, Sonexay Siphandone a approuvé les orientations proposées et appelé les deux associations à poursuivre leurs activités concrètes afin de resserrer les liens entre les deux peuples. Il a exprimé le souhait d’accueillir une délégation de l’Association d’amitié Vietnam-Laos au Laos en 2027. -VNA