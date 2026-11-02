Le Vietnam et l’Italie élargissent leur coopération dans de nombreux domaines

Rome (VNA) - Le 2 novembre, au siège du ministère italien des Affaires étrangères, la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, et la sous-secrétaire d’État aux Affaires étrangères et à la Coopération internationale de l’Italie, Maria Tripodi, ont coprésidé la 7e Consultation politique au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères entre le Vietnam et l'Italie.

Les deux parties ont présenté la situation socio-économique de leurs pays respectifs, fait le point sur la coopération au cours de la période écoulée et défini les orientations des relations entre le Vietnam et l’Italie dans plusieurs domaines prioritaires. Les deux vice-ministres se sont réjouies des résultats positifs obtenus depuis la précédente consultation, grâce à une coordination étroite, notamment au renforcement des échanges de délégations à tous les niveaux et par différents canaux, ainsi qu’à l’organisation réussie de la visite officielle en Italie du président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, en avril 2026. Elles ont également souligné l’efficacité des mécanismes de coopération qui contribuent à approfondir et à rendre plus concrètes les relations de partenariat stratégique entre les deux pays.

La sous-secrétaire d’État aux Affaires étrangères et à la Coopération internationale, Maria s'est dite impressionnée par les réalisations et les objectifs stratégiques du Vietnam à l'horizon 2030 et 2045. Affirmant que le Vietnam figure parmi les partenaires essentiels et constitue le plus grand partenaire commercial de l'Italie au sein de l'ASEAN, elle a souligné que l'Italie accompagnerait toujours le Vietnam dans son prochain développement.

Sur le plan économique, la vice-ministre Le Thi Thu Hang a salué le montant record des échanges commerciaux bilatéraux, qui ont atteint 7,3 milliards de dollars en 2025, dépassant l’objectif fixé à 7 milliards en 2023. Elle a proposé de maintenir cette dynamique grâce à la mise en œuvre efficace de l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA). Elle a également demandé à l’Italie d’œuvrer auprès de la Commission européenne pour lever rapidement le "carton jaune" lié à la pêche INN visant les produits halieutiques vietnamiens et d’encourager les cinq États membres de l’UE restants à ratifier l’Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA).

Approuvant ces propositions, Maria Tripodi s’est félicitée des résultats de la coopération économique, commerciale et d’investissement et a réaffirmé son soutien à l’EVFTA et à la ratification rapide de l’EVIPA. Elle a indiqué que les entreprises italiennes s’intéressaient vivement aux opportunités d’investissement au Vietnam, notamment dans l’IA, les semi-conducteurs, les biotechnologies et l’agriculture de haute technologie, ainsi qu’aux projets de transition énergétique verte, d’énergie thermique, de partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) et d’éolien en mer. Les deux parties sont convenues de renforcer leur coordination pour organiser des activités de promotion du commerce et de l’investissement et de mieux connecter leurs entreprises.

Les deux vice-ministres sont convenues de mettre en œuvre le Programme d’action Vietnam-Italie 2025-2026, avec une vision à l’horizon 2027, et de renforcer les piliers de coopération en matière de défense, de sécurité, de sciences, de technologies et d’innovation. Elles ont salué la visite d’un navire de la marine italienne au Vietnam en septembre 2026. Dans les domaines culturel et éducatif, elles ont convenu de promouvoir les échanges, la coopération dans la préservation du patrimoine et l'octroi de bourses d'études.

Enfin, les deux parties sont convenues de poursuivre leur étroite coordination et leur soutien mutuel au sein des forums multilatéraux et des organisations internationales, notamment l’ONU, ainsi que de renforcer leur coopération dans le cadre de l’ASEAN-Italie et de l’ASEAN-UE. Partageant des points de vue communs sur les questions internationales et régionales d’intérêt commun, elles ont souligné que les différends devaient être réglés par des moyens pacifiques, dans le respect des principes fondamentaux du droit international et de la Charte de l’ONU.

Concernant la Mer Orientale, elles ont souligné la nécessité de préserver la paix, la stabilité, la sécurité et la sûreté, ainsi que la liberté de navigation maritime et aérienne, dans le respect du droit international, notamment de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

Dans le cadre de son déplacement, la vice-ministre Le Thi Thu Hang a travaillé avec Mihaita Blaj, sous-secrétaire de la section pour les rapports avec les États et les organisations internationales du Saint-Siège.- VNA