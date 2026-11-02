Politique

Le Vietnam et l’Italie élargissent leur coopération dans de nombreux domaines

La 7e Consultation politique au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères entre le Vietnam et l'Italie a eu lieu le 2 novembre à Rome. 

La vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, et la sous-secrétaire d’État aux Affaires étrangères et à la Coopération internationale de l’Italie, Maria Tripodi, ont coprésidé la 7e Consultation politique au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères entre le Vietnam et l'Italie. Photo : VNA
La vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, et la sous-secrétaire d’État aux Affaires étrangères et à la Coopération internationale de l’Italie, Maria Tripodi, ont coprésidé la 7e Consultation politique au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères entre le Vietnam et l'Italie. Photo : VNA

Rome (VNA) - Le 2 novembre, au siège du ministère italien des Affaires étrangères, la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, et la sous-secrétaire d’État aux Affaires étrangères et à la Coopération internationale de l’Italie, Maria Tripodi, ont coprésidé la 7e Consultation politique au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères entre le Vietnam et l'Italie.

Les deux parties ont présenté la situation socio-économique de leurs pays respectifs, fait le point sur la coopération au cours de la période écoulée et défini les orientations des relations entre le Vietnam et l’Italie dans plusieurs domaines prioritaires. Les deux vice-ministres se sont réjouies des résultats positifs obtenus depuis la précédente consultation, grâce à une coordination étroite, notamment au renforcement des échanges de délégations à tous les niveaux et par différents canaux, ainsi qu’à l’organisation réussie de la visite officielle en Italie du président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, en avril 2026. Elles ont également souligné l’efficacité des mécanismes de coopération qui contribuent à approfondir et à rendre plus concrètes les relations de partenariat stratégique entre les deux pays.

La sous-secrétaire d’État aux Affaires étrangères et à la Coopération internationale, Maria s'est dite impressionnée par les réalisations et les objectifs stratégiques du Vietnam à l'horizon 2030 et 2045. Affirmant que le Vietnam figure parmi les partenaires essentiels et constitue le plus grand partenaire commercial de l'Italie au sein de l'ASEAN, elle a souligné que l'Italie accompagnerait toujours le Vietnam dans son prochain développement.

Sur le plan économique, la vice-ministre Le Thi Thu Hang a salué le montant record des échanges commerciaux bilatéraux, qui ont atteint 7,3 milliards de dollars en 2025, dépassant l’objectif fixé à 7 milliards en 2023. Elle a proposé de maintenir cette dynamique grâce à la mise en œuvre efficace de l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA). Elle a également demandé à l’Italie d’œuvrer auprès de la Commission européenne pour lever rapidement le "carton jaune" lié à la pêche INN visant les produits halieutiques vietnamiens et d’encourager les cinq États membres de l’UE restants à ratifier l’Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA).

Approuvant ces propositions, Maria Tripodi s’est félicitée des résultats de la coopération économique, commerciale et d’investissement et a réaffirmé son soutien à l’EVFTA et à la ratification rapide de l’EVIPA. Elle a indiqué que les entreprises italiennes s’intéressaient vivement aux opportunités d’investissement au Vietnam, notamment dans l’IA, les semi-conducteurs, les biotechnologies et l’agriculture de haute technologie, ainsi qu’aux projets de transition énergétique verte, d’énergie thermique, de partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) et d’éolien en mer. Les deux parties sont convenues de renforcer leur coordination pour organiser des activités de promotion du commerce et de l’investissement et de mieux connecter leurs entreprises.

Les deux vice-ministres sont convenues de mettre en œuvre le Programme d’action Vietnam-Italie 2025-2026, avec une vision à l’horizon 2027, et de renforcer les piliers de coopération en matière de défense, de sécurité, de sciences, de technologies et d’innovation. Elles ont salué la visite d’un navire de la marine italienne au Vietnam en septembre 2026. Dans les domaines culturel et éducatif, elles ont convenu de promouvoir les échanges, la coopération dans la préservation du patrimoine et l'octroi de bourses d'études.

Enfin, les deux parties sont convenues de poursuivre leur étroite coordination et leur soutien mutuel au sein des forums multilatéraux et des organisations internationales, notamment l’ONU, ainsi que de renforcer leur coopération dans le cadre de l’ASEAN-Italie et de l’ASEAN-UE. Partageant des points de vue communs sur les questions internationales et régionales d’intérêt commun, elles ont souligné que les différends devaient être réglés par des moyens pacifiques, dans le respect des principes fondamentaux du droit international et de la Charte de l’ONU.

Concernant la Mer Orientale, elles ont souligné la nécessité de préserver la paix, la stabilité, la sécurité et la sûreté, ainsi que la liberté de navigation maritime et aérienne, dans le respect du droit international, notamment de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

Dans le cadre de son déplacement, la vice-ministre Le Thi Thu Hang a travaillé avec Mihaita Blaj, sous-secrétaire de la section pour les rapports avec les États et les organisations internationales du Saint-Siège.- VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Vietnam-Italie #Consultation politique
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Panorama de la rencontre. Photo : VNA

Vietnam - Italie : vers un partenariat renforcé dans les technologies de sécurité

Le ministère vietnamien de la Sécurité publique et le groupe italien Leonardo S.p.A. entendent renforcer leur coopération dans les technologies de pointe, notamment l'intelligence artificielle, la cybersécurité et les infrastructures numériques, afin de soutenir les missions de sécurité nationale, de maintien de l'ordre public et de lutte contre la criminalité.

Voir plus

Le président de l’Assemblée nationale lao, Sonexay Siphandone (à droite), offre un souvenir à l’Association d’amitié Vietnam-Laos. Photo: VNA

Le président de l’Assemblée nationale lao rencontre une délégation de l’Association d’amitié Vietnam-Laos

À l’occasion de sa visite officielle au Vietnam, le président de l’Assemblée nationale lao, Sonexay Siphandone, a reçu une délégation de l’Association d’amitié Vietnam-Laos, appelant les deux associations d’amitié à renforcer leur coopération en vue des célébrations du 65e anniversaire des relations diplomatiques et du 50e anniversaire du Traité d’amitié et de coopération entre les deux pays, en 2027.

Entrevue entre Nguyen Thanh Nghi, membre du Bureau politique et chef de la Commission centrale des politiques et des stratégies et Wang Huning, membre du Comité permanent du Bureau politique et président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC). Photo: VNA

Une délégation du Parti communiste du Vietnam en visite de travail en Chine

À l’invitation du Comité central du Parti communiste chinois, une délégation du Parti communiste du Vietnam, conduite par Nguyen Thanh Nghi, membre du Bureau politique et chef de la Commission centrale des politiques et des stratégies, effectue une visite de travail en Chine du 1er au 5 novembre, afin de renforcer les échanges politiques et de promouvoir une coopération bilatérale plus approfondie et concrète.

Le ministre des Finances, Ngô Van Tuân, lors de la deuxième session de la 16e législature, le 2 novembre. Photo : VNA

L’attraction des IDE nécessite des politiques de soutien basées sur les résultats

Selon le ministre, le projet de loi est révisé dans un contexte où la demande totale d’investissement social pour la période 2026-2030 devrait être multipliée par 2,21 par rapport à la période 2021-2025. Rien que les investissements directs étrangers (IDE) décaissés devront atteindre une moyenne de 30 à 40 milliards de dollars par an, soit de six à sept fois le niveau enregistré au cours de la période précédente.

Le secrétaire général et président de la République, Tô Lâm, lors de la séance de travail avec le Comité du Parti du gouvernement et les organismes concernés sur les orientations de développement de la logistique nationale et des infrastructures logistiques. Photo: VNA

Le leader Tô Lâm réoriente la stratégie nationale vers la puissance logistique

Le leader Tô Lâm a réaffirmé l’ambition et la détermination du Vietnam à s’imposer comme un hub logistique, de transit et de distribution de premier plan à l’échelle régionale et mondiale. L’enjeu majeur consiste à convertir l’emplacement géographique stratégique du pays en un avantage concurrentiel tangible, capable de propulser la croissance et de renforcer son influence économique internationale.

L’ambassadrice du Laos au Vietnam, Khamphao Ernthavanh. Photo: VNA

Vietnam-Laos : cinq axes pour approfondir la coopération parlementaire

À l’occasion de la visite officielle au Vietnam du président de l’Assemblée nationale du Laos, Sonexay Siphandone, l’ambassadrice du Laos à Hanoï souligne l’importance de consolider les liens politiques, de renforcer la coopération législative et d’accélérer la transformation numérique des deux institutions.

De nombreux membres de la communauté vietnamienne en République tchèque participent à la cérémonie de lâcher de ballons. Photo : VNA etchèque

Le Vietnam renforce la solidarité de sa communauté en Europe

Organisé pour la première fois en Europe, le Festival de la grande union nationale et de la culture vietnamienne 2026 réunit des représentants de la diaspora venus de 29 pays autour de la préservation de l’identité culturelle et du renforcement des liens avec la Patrie.

L'ambassadeur français Didier Le Bret. Photo: VNA

L'ambassadeur français Didier Le Bret souligne le développement confiant et ouvert du Vietnam

Exprimant ses impressions sur la dynamique vietnamienne, l'ambassadeur Didier Le Bret a souligné que la convivialité et la réactivité constituaient les deux traits les plus marquants du pays. Selon lui, lorsqu'une nation a confiance dans sa propre voie de développement, elle est capable de s'ouvrir largement au monde. Le Vietnam illustre parfaitement cet état d'esprit, tendant toujours la main à ses amis internationaux.