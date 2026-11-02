Les investisseurs internationaux misent sur le nouvel espace de développement de Hô Chi Minh-Ville

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Dans un contexte de réorientation des flux de capitaux internationaux vers les hautes technologies, les infrastructures modernes et le développement durable, Hô Chi Minh-Ville confirme son attractivité grâce à la taille de son marché, à l’élargissement de son espace de développement et aux réformes institutionnelles.

Pour transformer ce potentiel en projets d’investissement de qualité, la ville doit toutefois renforcer la transparence, la prévisibilité des politiques, la sécurité énergétique et le développement coordonné des infrastructures. Ces enjeux ont été au cœur des échanges lors du Forum de coopération pour l’investissement de Hô Chi Minh-Ville 2026, organisé le 2 novembre par le Centre de promotion du commerce et de l’investissement de la ville et le magazine Fortune Asia, sous le thème "Hô Chi Minh-Ville – Nouvel espace de développement, nouvelles opportunités de coopération en matière d’investissement".

Selon Pham Quang Nhat, directeur du Centre de promotion du commerce et de l’investissement de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), la ville a tiré 19,1 milliards de dollars d’investissements directs étrangers (IDE) au cours des 10 premiers mois de 2026, dépassant de 73,9 % son objectif annuel. Le cumul s'élève à plus de 22 036 projets valides pour un capital enregistré supérieur à 157,4 milliards de dollars, consolidant sa position de leader national.



Trois tendances majeures émergent : la transition d'un investissement extensif vers un investissement en profondeur ciblant les hautes technologies et l'infrastructure numérique ; l'intérêt croissant pour les projets d'infrastructures et de logistique structurants à long terme, illustré par le projet de port de transbordement international de Can Gio (4,9 milliards de dollars) ; et la concrétisation de la confiance des investisseurs par des capitaux réels.



Le Dr Andrew Staples, directeur éditorial pour l’Asie de Fortune prend la parole au forum. Photo : VNA

Nguyen Loc Ha, vice-président permanent du Comité populaire municipal, a souligné que ces dynamiques s'inscrivent dans le cadre de l'élargissement des limites administratives de la ville. Hô Chi Minh-Ville vise une croissance à deux chiffres et ambitionne de devenir un centre économique, financier et de services majeur en Asie d'ici 2045.

Pour y parvenir, la ville recherche des partenaires à long terme dans les infrastructures stratégiques, la haute technologie, la finance, la logistique et l'énergie verte. Parallèlement, la priorité est accordée aux projets liés au transfert de technologies, aux normes de gouvernance avancées et au développement des ressources humaines. La ville encourage également la coopération en matière d'innovation, de développement urbain, de commerce et de tourisme de qualité ; et renforce les liens entre les entreprises étrangères et les entreprises, universités et instituts de recherche nationaux afin d'accroître leur capacité à participer aux chaînes de valeur mondiales.

Le Dr Andrew Staples, directeur éditorial pour l’Asie de Fortune, a indiqué que les 72 entreprises vietnamiennes figurant au classement Fortune Southeast Asia 500 avaient réalisé un chiffre d’affaires cumulé de 177,9 milliards de dollars en 2026, en hausse de 10,5 %, soit trois fois la croissance moyenne en Asie du Sud-Est. Elles ont contribué à environ un quart de la croissance totale du chiffre d’affaires des entreprises du classement, alors qu’elles représentaient initialement moins de 10 % de son chiffre d’affaires cumulé.



Tout en saluant les perspectives d’investissement, les milieux d’affaires internationaux estiment que l’attractivité de Hô Chi Minh-Ville doit s’accompagner d’améliorations concrètes de l’environnement des affaires, d’une plus grande stabilité des politiques publiques et d’une meilleure capacité à répondre aux exigences du développement industriel moderne.



Travis Mitchell, directeur exécutif d'AmCham au Vietnam, a mis en avant les atouts de la ville pour accueillir les capitaux américains, notamment dans les semi-conducteurs, les hautes technologies et la santé. Il a toutefois rappelé l'importance d'un approvisionnement électrique stable à coût raisonnable, du développement des énergies renouvelables et de la transparence réglementaire.

Dans le même esprit, Wesley Chua, trésorier et membre du comité exécutif de la Chambre de commerce de Singapour au Vietnam (SingCham), a estimé que le Vietnam avait réalisé des progrès dans l’amélioration de son cadre juridique et le développement des infrastructures de transport, portuaires et logistiques.Il a toutefois souligné que, face à l’interconnexion croissante des activités économiques au sein des réseaux transfrontaliers, les entreprises avaient besoin d’un cadre juridique clair, stable et prévisible. Les réglementations relatives aux paiements transfrontaliers, à la prévention de la double imposition et à la cohérence des politiques d’investissement influent directement sur leur capacité à planifier leurs activités, à développer leur production et leurs opérations commerciales, ainsi qu’à réinvestir.

Enfin, Kulachet Dharachandra, président du groupe SCG Vietnam, directeur général de la Sarl de pétrochimie Long Son a salué la simplification des procédures administratives et la numérisation des services publics, tout en rappelant que la transparence de l'information et la responsabilité environnementale des entreprises restent essentielles pour assurer un développement durable.- VNA