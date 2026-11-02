Économie

Le Vietnam lance un programme de promotion des produits nationaux pour 2026-2030

Le Vietnam entend renforcer la compétitivité de ses produits nationaux et stimuler la consommation intérieure grâce à un nouveau programme couvrant la période 2026-2030.

Des visiteurs découvrent les stands du Salon des produits vietnamiens phares à l’exportation 2026. Photo : VNA
Des visiteurs découvrent les stands du Salon des produits vietnamiens phares à l’exportation 2026. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a signé la décision n° 2069/QD-TTg approuvant le programme « Des produits vietnamiens pour les Vietnamiens » pour la période 2026-2030.

Ce programme vise à développer un écosystème de produits vietnamiens de qualité et compétitifs, répondant aux besoins du marché intérieur, tout en favorisant l'émergence de marques nationales puissantes et reconnues des consommateurs. Il doit également contribuer à l'objectif de croissance économique à deux chiffres.

Le programme prévoit une croissance annuelle moyenne de 14 à 15 % des ventes au détail de biens et des recettes des services de consommation entre 2026 et 2030, pour atteindre environ 13,5 à 14 millions de milliards de dôngs en 2030.

La part des produits vietnamiens devra rester supérieure à 80 % dans les supermarchés et centres commerciaux, et à 60 % dans les circuits de distribution traditionnels.

Le chiffre d'affaires du commerce électronique devrait progresser de 23 à 25 % par an, pour atteindre 93 à 97 milliards de dollars en 2030, soit 18 à 19 % du total des ventes au détail de biens et des recettes des services de consommation du pays.

Pour atteindre ces objectifs, le programme prévoit une campagne nationale de communication destinée à promouvoir les produits, les marques et les entreprises vietnamiens, ainsi qu'à mieux informer les consommateurs sur leur qualité, leur origine et leurs points de vente.

Il prévoit également la création de boutiques spécialisées dans les produits vietnamiens sur les grandes plateformes de commerce électronique et la mise en place d'une identité visuelle commune à l'échelle nationale.

Le programme encourage par ailleurs une consommation verte et durable, notamment à travers les produits vietnamiens écolabellisés, économes en énergie, recyclés ou respectueux de l'environnement.

Les contrôles seront renforcés pour lutter contre la contrefaçon, les produits de mauvaise qualité, la contrebande et la fraude sur l'origine des marchandises, aussi bien dans les commerces traditionnels qu'en ligne, avec le recours aux technologies numériques et à l'intelligence artificielle.

Enfin, le cadre réglementaire relatif au commerce intérieur, à la qualité des produits, à la distribution, au commerce électronique et à la protection des consommateurs sera révisé afin de lever les obstacles au développement du marché. -VNA

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