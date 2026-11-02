Économie

Le gouvernement valide le plan de désinvestissement public de plusieurs entreprises

Plusieurs entreprises étatiques et institutions bancaires majeures, dont Vietnam Airlines, VIMC, VRG, ainsi que BIDV, Vietcombank et VietinBank, s’apprêtent à voir l’État se désengager de leur capital sur la période 2026-2030.

Vietnam Airlines figure parmi les entreprises dont le capital public fera l’objet d’une restructuration dans le cadre de ce plan. Photo : Vietnam Airlines
Vietnam Airlines figure parmi les entreprises dont le capital public fera l’objet d’une restructuration dans le cadre de ce plan. Photo : Vietnam Airlines

Hanoi (VNA) - Le gouvernement a approuvé un plan de restructuration des capitaux publics pour la période 2026-2030, prévoyant une modification de la participation de l’État dans six entreprises et banques.

Aux termes de la décision n°2054/QD-TTg signée par le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang, les entreprises et les banques concernées par une restructuration du capital sont le Compagnie générale de l’aviation du Vietnam (Vietnam Airlines), la Compagnie générale maritime du Vietnam (VIMC), le Groupe de caoutchouc du Vietnam (VRG), la Banque commerciale par actions d’investissement et de développement du Vietnam (BIDV), la Banque commerciale par actions du commerce extérieur du Vietnam (Vietcombank), ainsi que la Banque commerciale par actions de l’industrie et du commerce du Vietnam (Eximbank).

Parallèlement, 15 entreprises maintiendront leur niveau actuel de participation étatique jusqu’en 2030. Parmi elles, 14 entités relèvent de la tutelle du ministère des Finances, tandis qu’une seule est rattachée à la Banque d’État du Vietnam. Fait notable, dix des entreprises figurant sur cette liste sont détenues à 100% par l’État.

Selon le plan établi, le ministère des Finances et la Banque d’État du Vietnam sont chargés d’organiser le désengagement de l’État pour les entreprises soumises à une restructuration de leur capital public. Les deux institutions sont habilitées à en fixer le calendrier et les modalités d’exécution, tout en garantissant la conformité avec la réglementation légale et la finalisation du plan sur la période 2026-2030.

Dans les cas où le taux de participation de l’État n’atteindrait pas les seuils réglementaires, ou si la feuille de route ne pouvait être finalisée sur la période 2026-2030, les organismes compétents devront impérativement en clarifier les causes, établir les responsabilités des parties prenantes et en référer aux autorités pour arbitrage.

Chaque année, au plus tard le 31 janvier, les organismes responsables sont tenus de soumettre leurs rapports d’étape sur la réorganisation et la restructuration des entreprises au ministère des Finances, à des fins de supervision et de consolidation.

S’il s’avère nécessaire d’ajuster un plan approuvé, le ministère des Finances regroupera les propositions émanant des organismes agissant en qualité de représentants du propriétaire afin de les soumettre au Premier ministre pour examen et décision.

Les ministères, les organismes de rang ministériel ainsi que les comités populaires des provinces et des villes sous l’autorité centrale exerceront les fonctions de représentants du propriétaire auprès des entreprises agricoles et sylvicoles.

Les entreprises qui servent directement la défense et la sécurité nationales, ainsi que celles conjuguant activités économiques et défense et sécurité nationales, sont tenues d’élaborer et de soumettre aux autorités, pour approbation, un plan d’organisation et de restructuration du capital de l’État pour la période 2026-2030.

Ce processus devra être finalisé d’ici la fin de l’année, conformément aux orientations fixées par le Parti, aux dispositions légales et aux directives des autorités compétentes. – VNA

source
#désinvestissement du capital de l’État #restructuration des capitaux publics #désengagement du capital de l’État
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Les entreprises présentent leurs produits, technologies et solutions au service de la production, ouvrant de nouvelles perspectives de mise en réseau, de transfert de technologies et de développement des marchés. Photo : VNA

L’économie vietnamienne vise une croissance à deux chiffres

Le commerce extérieur vietnamien a franchi pour la première fois le seuil des 1 000 milliards de dollars au cours des dix premiers mois de 2026, tandis que les investissements et les mesures de soutien aux entreprises contribuent à soutenir l’ambition d’une croissance économique de 10 % cette année.

L'ambassadeur du Vietnam en Allemagne Nguyen Dac Thanh travaille avec le ministre-président du Land de Thuringe, Mario Voigt. Photo: VNA

Le Vietnam et la Thuringe souhaitent renforcer leur coopération décentralisée

Le Vietnam et le Land allemand de Thuringe entendent renforcer leur coopération, notamment dans les domaines des hautes technologies, de la formation des ressources humaines, de l’investissement et des échanges entre les collectivités locales, avec un accent particulier sur les liens avec la ville de Da Nang.

Signature d'un accord d'engagement entre la direction de l'entreprise et le syndicat de la Sarl Pegatron Vietnam. Photo : VNA

Hai Phong lance le modèle de "syndicat socialiste" dans deux entreprises à capitaux étrangers

Le lancement du modèle de "syndicat socialiste de base" au sein de deux grandes entreprises à capitaux étrangers à Hai Phong vise à renforcer le rôle des organisations syndicales dans la protection des droits et intérêts des travailleurs, l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail, ainsi que le développement d’une main-d’œuvre qualifiée et adaptée aux exigences de la nouvelle phase de développement.

Les ventes à l'étranger d'ordinateurs, de produits électroniques, de téléphones et de composants ont représenté près de 40 % des exportations totales du pays. Photo: VNA

L’industrie électronique confirme son rôle moteur et contribue à la croissance des exportations

Le commerce extérieur du Vietnam durant les dix premiers mois de l'année 2026 est estimé à plus de 1 000 milliards de dollars, soit une hausse remarquable de plus de 30 % par rapport à la même période en 2025. Les exportations ont atteint environ 499 milliards de dollars. Dans cette dynamique, le secteur électronique confirme sa position de pilier industriel majeur, contribuant largement aux recettes globales du pays.

La plateforme numérique de gestion des postes-frontières, mise en service à titre expérimental depuis août 2023, utilise les technologies de l’Internet des objets (IoT) et des caméras dotées d’intelligence artificielle (IA) pour gérer les véhicules. Elle permet de réduire à moins de deux minutes par véhicule le temps nécessaire aux formalités au poste-frontière n° II de Kim Thanh. Photo: VNA

Le Vietnam veut bâtir un écosystème d’exportation numérique pour ses produits

​ Le commerce électronique transfrontalier ouvre de nouvelles perspectives aux entreprises vietnamiennes pour accéder directement aux consommateurs internationaux. Le Vietnam entend renforcer l’accompagnement des entreprises et les infrastructures numériques afin de transformer ce potentiel en capacité d’exportation durable.