Économie

Les produits vietnamiens renforcent leur attractivité à l’approche des achats de fin d’année

À l’approche des fêtes de fin d’année et du Nouvel An lunaire 2027, les produits vietnamiens gagnent en visibilité à Ho Chi Minh-Ville, tandis que les distributeurs renforcent leurs stocks et leurs programmes de stabilisation des prix pour répondre à la hausse attendue de la demande.

Le système de distribution de Ho Chi Minh-Ville privilégie les produits agricoles et les spécialités régionales. Photo : Huong Giang - VNA
Le système de distribution de Ho Chi Minh-Ville privilégie les produits agricoles et les spécialités régionales. Photo : Huong Giang - VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – À deux mois de la fin de 2026, la demande de biens de consommation augmente progressivement. Grâce aux promotions, aux campagnes de stimulation des achats et aux initiatives de mise en relation commerciale, les spécialités régionales de tout le pays sont de plus en plus présentes à Ho Chi Minh-Ville, tandis que les magasins et les supermarchés se préparent à répondre aux besoins des consommateurs.

Des emballages attractifs et une qualité constante

Lors d’une foire organisée au Palais des sports de Phu Tho, Le Ngoc May, habitante du quartier de Trung My Tay, a acheté des fruits du jacquier en version séchée et moelleuse. Elle explique que son enfant, qui n’aime pas les fruits frais, apprécie ce produit pour son arôme, son goût légèrement sucré et sa faible teneur en sucre. Elle constate également que les entreprises accordent de plus en plus d’attention à la présentation de leurs produits.

Le Van Thinh, habitant du quartier de Hoa Hung, s’est lui aussi déclaré agréablement surpris par la diversité des produits, la qualité, les emballages soignés et les prix raisonnables proposés lors de la foire.

Cette évolution est également visible dans les réseaux de distribution tels que Saigon Co.op, Satra, GO! et Aeon Mall, où les produits agricoles, les aliments transformés et les spécialités régionales occupent une place croissante. Mangues, pomelos, avocats, riz, sauces de poisson, poissons et calamars, provenant notamment du delta du Mékong, des Hauts plateaux du Centre et du Nord-Ouest, répondent à une demande diversifiée. Les ventes en ligne et les services de livraison à domicile facilitent également les achats.

Pour les spécialités régionales, un emballage attrayant peut attirer l’attention, mais la qualité, la composition, la date de péremption et le prix restent déterminants.

Bui Thanh Van, président du conseil d’administration de la sarl Van Phat, spécialisée dans les fruits séchés au marché de gros de produits agricoles et alimentaires de Hoc Mon, indique que son entreprise souhaite renforcer la promotion de sa marque et élargir sa clientèle nationale, tout en maintenant ses marchés d’exportation.

Stabiliser l’approvisionnement et stimuler la consommation

De nombreuses entreprises préparent actuellement leurs commandes pour la haute saison commerciale de fin d’année et le Nouvel An lunaire de la Chèvre 2027. Même si les consommateurs ont moins tendance à stocker des marchandises, les distributeurs anticipent une hausse de la demande et prévoient d’augmenter leurs stocks tout en maintenant des prix compétitifs.

Selon Nguyen Thi Bich Van, directrice de la communication de Central Retail Vietnam, les produits vietnamiens représentent plus de 90 % de l’assortiment proposé dans les rayons de son réseau. Les programmes de mise en relation commerciale doivent permettre d’élargir l’offre de produits de qualité et de répondre à la hausse des achats pendant les fêtes de fin d’année et le prochain Nouvel An lunaire.

Le programme de stabilisation du marché de Ho Chi Minh-Ville porte principalement sur les produits essentiels, notamment les viandes, les œufs, le sucre, l’huile alimentaire, le riz et les aliments transformés.

Pour la fin de 2026 et le Nouvel An lunaire de la Chèvre, plusieurs grands distributeurs et entreprises agroalimentaires participent à ce programme. Saigon Co.op, Satra, Central Retail, MM Mega Market, AEON Vietnam et Bach Hoa Xanh assurent notamment la distribution des produits à prix stabilisés. Dans le secteur alimentaire, VISSAN, San Ha, Sagrifood et C.P. Vietnam fournissent des viandes et des produits transformés.

Les entreprises prévoient de renforcer leurs approvisionnements pendant le pic des achats du Nouvel An lunaire afin de couvrir 25 à 40 % de la demande du marché. Les produits concernés devraient être vendus à des prix inférieurs de 5 à 10 % à ceux du marché. -VNA

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