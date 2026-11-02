Tuoi Tre Startup Award 2026 : une plateforme de traduction par IA décroche le premier prix

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La finale et la cérémonie de remise des prix du concours « Tuoi Tre Startup Award 2026 » se sont déroulées dans la soirée du 31 octobre à Hô Chi Minh-Ville, consacrant le projet Doctranslate.io du prestigieux titre d'« Étoile d’or de la startup », doté d'une prime de 100 millions de dôngs.

L'événement était organisé conjointement par le journal en ligne Tuoi Tre (Jeunesse), la Fédération de la jeunesse du Vietnam de Hô Chi Minh-Ville, l’Alliance internationale pour l’innovation InnoEx et plusieurs partenaires du secteur technologique.

Le projet lauréat a développé une solution de traduction en ligne propulsée par l’intelligence artificielle (IA), capable de traiter des traductions contextuelles, de réaliser la traduction, l'enregistrement, la transcription et d'effectuer des synthèses automatiques pour les conférences et événements internationaux. Prenant actuellement en charge 80 langues et cherchant à intégrer des dialectes plus rares, la jeune pousse réalise déjà 80 % de son chiffre d’affaires auprès de partenaires étrangers et ambitionne désormais de consolider sa position sur le marché vietnamien.

Le prix d'« Étoile d’argent », assorti d'une récompense de 50 millions de dôngs, a été attribué à l'entreprise BioWraps pour sa recherche sur les matériaux et les emballages biodégradables conçus à partir de peaux de fruits et de résidus agricoles, une démarche qui s'inscrit pleinement dans l'économie circulaire et prépare une expansion industrielle vers le marché japonais. En outre, deux prix d'encouragement de 10 millions de dôngs chacun ont été décernés aux projets étudiants A-EYE FRUIT, spécialisé dans le contrôle de la qualité agricole, et GEOCARBON, axé sur la quantification du carbone forestier par l'IA, les autres finalistes du top 11 recevant chacun 30 millions de dôngs.

Placée sous le thème de « L’innovation pour la ville du futur », cette septième édition du concours « Tuoi Tre Startup Award 2026 » a mis l'accent sur les infrastructures, les transports, la logistique et le développement durable, en évaluant les projets selon des critères rigoureux de l'innovation et des solutions technologiques ; de la viabilité économique et de la pertinence urbaine ; du modèle économique ; de la capacité et de l’exécution de l'équipe ; des compétences de présentation et de la capacité de pensée critique.

À travers ses sept éditions, le concours a rassemblé près de 1 200 candidatures et distingué environ 200 initiatives.

Présent lors de la cérémonie, le professeur Mai Thanh Phong, recteur de l’Université de la technologie rattachée à l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, a souligné la signification particulière du thème de ce concours dans un contexte où la métropole s'orientait vers de nouveaux modèles de croissance fondés sur les sciences, les technologies et l'innovation. Selon lui, une cité de demain ne se résume pas à des infrastructures de pointe ou à des équipements modernes, mais se mesure avant tout à son aptitude à résoudre efficacement les problématiques concrètes, de la circulation et la logistique à l’économie numérique, en passant par l’environnement et le bien-être social. -VNA