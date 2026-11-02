Économie

Le Vietnam peut développer sa propre industrie robotique grâce à la coopération avec la France et l’UE

Le Vietnam pourrait accélérer le développement de son industrie robotique en renforçant la coopération avec la France et l’Union européenne dans la recherche, la formation, les essais technologiques et le transfert de savoir-faire, afin de maîtriser progressivement les technologies et de réduire sa dépendance aux importations.

Image d'illustration : Un robot humanoïde est présenté au Congrès mondial de la téléphonie mobile à Barcelone, en Espagne. Photo : Xinhua/VNA
Image d'illustration : Un robot humanoïde est présenté au Congrès mondial de la téléphonie mobile à Barcelone, en Espagne. Photo : Xinhua/VNA

Hanoï (VNA) – Face au rôle croissant des robots et de l’intelligence artificielle (IA) dans la compétition industrielle mondiale, le Vietnam a l’opportunité de développer sa propre industrie robotique et de maîtriser progressivement les technologies, plutôt que de dépendre des importations. C’est l’analyse du Dr Nguyen Dinh Vinh Thanh, chercheur au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) de France, lors d’un entretien accordé à un correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Paris.

Selon le Dr Nguyen Dinh Vinh Thanh, les États-Unis se distinguent par leurs modèles d’IA et leur capacité de financement, la Chine par sa puissance industrielle et ses capacités de production, tandis que la France et l’Union européenne (UE) disposent d’une solide expérience en matière de recherche, d’automatisation et de normes de sécurité. Ces atouts en font des partenaires potentiels du Vietnam dans les domaines de la recherche, de l’intégration robotique, des essais et de la formation.

Le Vietnam possède déjà des bases favorables. Sa Résolution 57-NQ/TW fait des sciences, des technologies et de l’innovation une priorité stratégique. La décision 21/2026/QD-TTg inscrit la robotique et l’automatisation parmi les technologies stratégiques, tandis que la loi sur l’IA, entrée en vigueur le 1er mars 2026, complète le cadre juridique.

Le Dr Nguyen Dinh Vinh Thanh a recommandé trois axes de coopération avec la France et l’UE : évaluer les besoins et les capacités nationales pour choisir des projets pilotes ; développer la recherche selon les modèles du CNRS ; et renforcer les partenariats industriels afin que les entreprises vietnamiennes participent davantage à la chaîne de valeur robotique.

Il a notamment proposé de recourir aux mécanismes internationaux du CNRS, dont les projets de recherche internationaux (IRP), d’une durée généralement de cinq ans, et les laboratoires de recherche internationaux (IRL), qui disposent de programmes, d’équipes et d’infrastructures communs.

Ces modèles ont déjà été appliqués en Asie, dont au Japon et à Singapour. Au Vietnam, le CNRS mène déjà des coopérations dans les mathématiques, la production d’hydrogène et la génomique végétale, mais pas encore dans la robotique.

Le Dr Nguyen Dinh Vinh Thanh a proposé une feuille de route en quatre étapes. La première consisterait à évaluer les besoins et à sélectionner un ou deux projets pilotes. Il s’agirait ensuite de lancer un projet de recherche IRP associant l’expertise française en matière de commande et de planification des mouvements des robots à des modèles d’IA open source adaptés aux données vietnamiennes, tout en mettant en place une formation commune de doctorants.

La troisième étape sera de créer des infrastructures d’essai communes pour tester les robots en conditions réelles. La zone de haute technologie de Hoa Lac pourrait accueillir ces installations, compte tenu de la présence du Centre national d’innovation (NIC) et des activités d’essai de technologies autonomes. Enfin, un laboratoire commun IRL pourrait être créé lorsque les résultats de recherche, les ressources humaines et les financements seraient réunis. Il contribuerait à la recherche, à la formation de spécialistes et au transfert de technologies aux entreprises vietnamiennes.

Sur le plan industriel, le spécialiste identifie trois domaines de coopération.

Le premier concerne l’intégration des robots et les services techniques. Les universités et les entreprises vietnamiennes pourraient collaborer avec les fabricants européens pour former des ingénieurs, développer la certification professionnelle et mettre en place des réseaux locaux de maintenance. Les entreprises nationales pourraient ainsi prendre progressivement en charge l’installation, l’exploitation et la modernisation des lignes de production automatisées.

Le deuxième axe porte sur les composants et les chaînes d’approvisionnement. Fortes de leur expérience dans la fabrication de précision et l’électronique, les entreprises vietnamiennes pourra fournir des structures mécaniques, des modules d’entraînement, des cartes de commande et des composants électroniques de puissance. L’accord entre VinRobotics et le groupe allemand Infineon pour créer un centre de compétences commun s’inscrit dans cette orientation.

Le troisième axe concerne les robots humanoïdes et l’IA. Encore au stade expérimental, ces robots doivent être testés dans les usines avant leur production à grande échelle. Avec des entreprises comme VinRobotics et VinMotion, qui disposent déjà de prototypes, le Vietnam pourra accueillir des essais et collecter des données en coopération avec des partenaires européens. Les outils d’IA open source permettraient également de développer des applications nationales sans dépendre d’un fournisseur unique. Les infrastructures communes pourraient tester les robots selon les normes européennes de sécurité afin de préparer leur accès au marché européen.

Enfin, le chercheur a souligné la nécessité de définir clairement les responsabilités de chaque partenaire. Les entreprises utilisatrices fourniraient les besoins, les données et les sites d’essai ; les entreprises technologiques assureraient le développement et l’intégration ; les universités et les instituts prendraient en charge la recherche, les tests et la formation. L’État soutiendrait la recherche à long terme, le développement des ressources humaines et les infrastructures, tandis que les partenaires français et européens apporteraient leur expertise.

Les accords devront préciser les droits de propriété intellectuelle, l’utilisation des données, l’exploitation des résultats et les responsabilités de maintenance, afin de garantir au Vietnam la maîtrise des données et des résultats. Signé le 26 mai 2025, l’accord franco-vietnamien de coopération scientifique, technologique et d’innovation offre un cadre pour cette collaboration. Son financement pourra combiner les fonds nationaux, les programmes bilatéraux, les dispositifs européens comme Horizon Europe, auxquels les organismes vietnamiens peuvent participer au sein de consortiums, et les contributions des entreprises. -VNA

#Kỷ nguyên mới #KNM #Hệ giá trị Việt _2 #HNNG 33_2 #Vietnam #industrie robotique
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Des représentants des organisations participantes assistent à un colloque sur le développement d'une plateforme commerciale et les opérations robotiques au Vietnam. Photo : VNA.

Coopération pour le développement de l’écosystème robotique au Vietnam

Une coopération stratégique avec l’Alliance chinoise de développement de l’industrie robotique (CDRA), la société AIBRAIN et l’Université de technologie de Hô Chi Minh-Ville (HUTECH) a été débutée le 26 octobre entre la Société par actions du Groupe AICAP,  l’Alliance chinoise de développement de l’industrie robotique (CDRA), la société AIBRAIN et l’Université de technologie de Hô Chi Minh-Ville (HUTECH).

Les dirigeants de l’Institut de recherche en robotique et en intelligence artificielle DNC. Photo : VNA

Le delta du Mékong se dote de son premier institut de recherche en robotique et en IA

Le 18 août, l’Université Nam Can Tho a lancé l’Institut de recherche en robotique et en intelligence artificielle DNC (DNC-IRAI), présenté comme le premier institut de ce type dans le delta du Mékong. Il se consacrera à la formation, à la recherche appliquée et au transfert de technologies dans les domaines de la robotique, de l’intelligence artificielle et de l’automatisation, notamment au service des besoins spécifiques de la région.

Voir plus

Le secrétaire général et président de la République, Tô Lâm, lors de la séance de travail avec le Comité du Parti du gouvernement et les organismes concernés sur les orientations de développement de la logistique nationale et des infrastructures logistiques. Photo: VNA

Le leader Tô Lâm réoriente la stratégie nationale vers la puissance logistique

Le leader Tô Lâm a réaffirmé l’ambition et la détermination du Vietnam à s’imposer comme un hub logistique, de transit et de distribution de premier plan à l’échelle régionale et mondiale. L’enjeu majeur consiste à convertir l’emplacement géographique stratégique du pays en un avantage concurrentiel tangible, capable de propulser la croissance et de renforcer son influence économique internationale.

Les entreprises présentent leurs produits, technologies et solutions au service de la production, ouvrant de nouvelles perspectives de mise en réseau, de transfert de technologies et de développement des marchés. Photo : VNA

L’économie vietnamienne vise une croissance à deux chiffres

Le commerce extérieur vietnamien a franchi pour la première fois le seuil des 1 000 milliards de dollars au cours des dix premiers mois de 2026, tandis que les investissements et les mesures de soutien aux entreprises contribuent à soutenir l’ambition d’une croissance économique de 10 % cette année.

L'ambassadeur du Vietnam en Allemagne Nguyen Dac Thanh travaille avec le ministre-président du Land de Thuringe, Mario Voigt. Photo: VNA

Le Vietnam et la Thuringe souhaitent renforcer leur coopération décentralisée

Le Vietnam et le Land allemand de Thuringe entendent renforcer leur coopération, notamment dans les domaines des hautes technologies, de la formation des ressources humaines, de l’investissement et des échanges entre les collectivités locales, avec un accent particulier sur les liens avec la ville de Da Nang.

Signature d'un accord d'engagement entre la direction de l'entreprise et le syndicat de la Sarl Pegatron Vietnam. Photo : VNA

Hai Phong lance le modèle de "syndicat socialiste" dans deux entreprises à capitaux étrangers

Le lancement du modèle de "syndicat socialiste de base" au sein de deux grandes entreprises à capitaux étrangers à Hai Phong vise à renforcer le rôle des organisations syndicales dans la protection des droits et intérêts des travailleurs, l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail, ainsi que le développement d’une main-d’œuvre qualifiée et adaptée aux exigences de la nouvelle phase de développement.

Les ventes à l'étranger d'ordinateurs, de produits électroniques, de téléphones et de composants ont représenté près de 40 % des exportations totales du pays. Photo: VNA

L’industrie électronique confirme son rôle moteur et contribue à la croissance des exportations

Le commerce extérieur du Vietnam durant les dix premiers mois de l'année 2026 est estimé à plus de 1 000 milliards de dollars, soit une hausse remarquable de plus de 30 % par rapport à la même période en 2025. Les exportations ont atteint environ 499 milliards de dollars. Dans cette dynamique, le secteur électronique confirme sa position de pilier industriel majeur, contribuant largement aux recettes globales du pays.