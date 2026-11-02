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Le Vietnam séduit les touristes chinois avec ses expériences locales et ses séjours personnalisés

Les habitudes de voyage évoluent également, avec un recul progressif des grands circuits organisés au profit de petits groupes, de voyages individuels et de séjours sur mesure, privilégiant la qualité de l’expérience à la quantité de visites.

Liu Huiting, directrice commerciale de la société GlobalTIX. Photo: VNA
Liu Huiting, directrice commerciale de la société GlobalTIX. Photo: VNA

Pékin (VNA) – Selon des entreprises touristiques chinoises, le Vietnam s’impose progressivement comme une destination de choix pour les voyageurs chinois, séduits par la diversité de ses paysages naturels, sa gastronomie, ses tarifs abordables et sa proximité géographique.

Les habitudes de voyage évoluent également, avec un recul progressif des grands circuits organisés au profit de petits groupes, de voyages individuels et de séjours sur mesure, privilégiant la qualité de l’expérience à la quantité de visites.

S’exprimant auprès du correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Pékin, Liu Huiting, directrice commerciale de la société GlobalTIX, a indiqué que le Vietnam attirait davantage l’attention des voyageurs chinois depuis la pandémie de COVID-19. La décision de la Chine d’instaurer, à compter du 20 août, une politique d’exemption de visa en faveur des citoyens vietnamiens constitue, selon elle, un signal positif pour favoriser les échanges touristiques entre les deux pays.

Pour mieux capter cette clientèle, Liu Huiting recommande aux entreprises vietnamiennes de renforcer leur présence sur les réseaux sociaux chinois les plus influents, notamment Douyin et Xiaohongshu, particulièrement populaires auprès des jeunes. Les voyageurs souhaitent désormais découvrir plus en profondeur les modes de vie locaux et participer à des activités qui leur permettent de s'immerger dans le quotidien des habitants, plutôt que de se limiter aux circuits touristiques classiques. La demande devrait également continuer de progresser à l’occasion des grandes périodes de congés, notamment la fête nationale d’octobre et le Nouvel An lunaire.

Du côté des agences de voyages, He Jinning, directrice générale de Kanghui Bohai International Travel et fondatrice du restaurant Old Ha Noi Kitchen, confirme cette transformation du marché. Les jeunes touristes chinois organisent de plus en plus leurs voyages de manière autonome, en choisissant des moyens de transport flexibles et en privilégiant des grandes villes et zones côtières telles que Hanoï, Ho Chi Minh-Ville, Nha Trang, Phu Quoc ou la baie d’Ha Long. La facilitation des déplacements aux postes-frontières soutient également le voyage individuel.

Afin d'optimiser l'accueil des visiteurs, l’entrepreneuse chinoise suggère d'accélérer et de simplifier davantage les procédures d'immigration. Elle recommande également d'installer davantage de signalétiques et d'indications en langue chinoise dans les sites touristiques et les hôtels.

La combinaison d’une promotion numérique ciblée, d’une offre touristique diversifiée mettant en valeur l’identité locale, de formalités administratives simplifiées et de services d’orientation adaptés permettrait au tourisme vietnamien de mieux exploiter le potentiel de ce marché, tout en renforçant les échanges entre les deux peuples, a-t-elle conclu. -VNA

#touristes chinois #Nouvelle ère
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