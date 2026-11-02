Le ministre vietnamien des Affaires étrangères reçoit le conseiller à la sécurité nationale de l’Inde

Hanoï (VNA) – Le Vietnam accorde une importance constante à son amitié traditionnelle avec l’Inde, considérant ce pays non seulement comme l’un de ses partenaires importants de premier rang, mais aussi comme un ami sincère et proche qui a soutenu le Vietnam tout au long de sa lutte pour l’indépendance nationale et son œuvre d’édification, a déclaré le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung.

Lors d’une rencontre avec le conseiller à la sécurité nationale de l’Inde, Ajit Doval, le 2 novembre à Hanoï, le ministre Le Hoai Trung a souligné que l’élévation des relations entre le Vietnam et l’Inde au rang de partenariat stratégique global renforcé constituait une étape majeure. Cette évolution témoigne d’une grande confiance politique, d’une convergence d’intérêts et d’une vision commune, tout en ouvrant la voie à une coopération plus approfondie et plus substantielle dans la nouvelle période.

En réponse, Ajit Doval, a affirmé que l’Inde accordait une grande importance à ses relations avec le Vietnam et salué les réalisations du pays en matière de développement ainsi que son statut international croissant.

Il a souligné que le Vietnam était un partenaire important dans la mise en œuvre de la politique régionale de l’Inde, dans un contexte mondial et régional marqué par des évolutions rapides et complexes. Les deux pays partageant de nombreux intérêts stratégiques, il a exprimé le souhait de renforcer leur connectivité et leur coordination sur les questions bilatérales, régionales et internationales.

Les deux parties ont échangé sur plusieurs domaines prioritaires de coopération et convenu de maintenir les échanges de délégations de haut niveau, ainsi que de coordonner la mise en œuvre des accords et des résultats obtenus lors des récentes visites de haut niveau, notamment la visite d’État en Inde du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, en mai 2026, et celle du Premier ministre Le Minh Hung, à l’occasion du sommet des BRICS et d’activités bilatérales en septembre 2026. Elles sont également convenues de bien préparer les activités marquant le 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, en 2027.

Sur les plans économique, commercial et de l’investissement, les deux parties ont salué la croissance positive des échanges bilatéraux et convenu de mieux exploiter le potentiel de leurs marchés afin d’atteindre un volume d’échanges de 25 milliards de dollars.

Ajit Doval a souligné que le potentiel de coopération entre les deux pays restait important, notamment dans les domaines de l’énergie, des infrastructures et des technologies. Il a encouragé le renforcement des liens entre les entreprises, l’accroissement des investissements et la diversification des chaînes d’approvisionnement. Les deux parties sont convenues de promouvoir la coopération scientifique et technologique ainsi que l’innovation, notamment dans l’intelligence artificielle, la cybersécurité, les technologies stratégiques, l’énergie nucléaire à des fins pacifiques et la formation de ressources humaines hautement qualifiées.

Les deux parties ont discuté des enjeux internationaux et régionaux émergents et de leur impact sur la sécurité énergétique, les chaînes d’approvisionnement et la sûreté maritime internationale. Elles se sont engagées à intensifier la consultation, le partage d’informations et les réponses coordonnées aux situations nouvelles, à maintenir la sûreté et la sécurité maritimes et à dynamiser la coopération afin de renforcer la résilience des deux économies et de protéger les intérêts légitimes de chaque pays.

Les deux parties sont également convenues de poursuivre leur étroite coordination au sein des forums régionaux et internationaux et de contribuer ensemble à la construction d’un ordre régional ouvert, qui promeut le multilatéralisme, le droit international et repose sur des règles. Le conseiller à la sécurité nationale de l’Inde a affirmé que son pays attachait une grande importance au rôle central de l’ASEAN et était prêt à aider celle-ci à renforcer sa capacité à faire face aux nouvelles évolutions.

Leurs discussions ont contribué à consolider la confiance politique et à faire progresser le Partenariat stratégique global renforcé Vietnam-Inde vers des progrès plus profonds et plus concrets en faveur de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans la région et dans le monde.-VNA