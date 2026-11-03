Le gouvernement veut diversifier les marchés et moderniser la gouvernance commerciale

Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a souligné mardi 3 novembre la nécessité d’élaborer une résolution gouvernementale relative à la promotion d’un commerce équilibré, à la prévention des risques de surcapacité et à la lutte contre la fraude commerciale.

Une telle résolution devra s’aligner strictement sur les résolutions et conclusions du Comité central et du Politburo, ainsi que sur les directives des autorités compétentes, a-t-il déclaré lors d’une réunion ministérielle consacrée au projet de résolution, indiquant que ce texte devrait porter sur les questions clés et urgentes.

Elle devra adhérer notamment à la Conclusion n°106-KL/TW du 15 octobre 2026 du Comité central du Parti du 14e mandat sur le développement socio-économique et l’exécution du budget de l’État pour 2026 ainsi que le plan pour 2027, a-t-il exigé.

La Conclusion n°106-KL/TW demande de diversifier les marchés d’import-export en association avec l’élévation de la valeur ajoutée des produits, le renforcement de l’intégration du pays dans les chaînes d’approvisionnement régionales et mondiales, et la réduction de la dépendance à l’égard d’un nombre restreint de marchés partenaires.

Ce document appelle à une diversification accrue des marchés d'import-export, à l’élévation de la valeur ajoutée des produits nationaux, le renforcement de l’intégration du pays dans les chaînes d’approvisionnement régionales et mondiales, et à la réduction de la dépendance à l’égard d’un nombre restreint de marchés partenaires.

Le dirigeant a exigé un traitement rapide des questions commerciales et tarifaires, ainsi que le déploiement de solutions efficaces pour résorber le déficit commercial. Il a également appelé à poursuivre l’examen et la révision de la portée, de l’intitulé et du contenu du projet de résolution, afin de garantir une approche équilibrée de la gouvernance commerciale qui intègre à la fois les excédents et les déficits.

Les tâches et les mesures ainsi définies devront être réalistes, efficaces et concrètes. Elles devront contribuer à la diversification des marchés, optimiser la gouvernance commerciale, à prévenir proactivement les risques, fraudes et infractions dans les activités d’import-export, a-t-il précisé.

Élaborée sous le pilotage du ministère de l’Industrie et du Commerce, le projet de résolution définit les objectifs de gouvernance de la croissance des exportations, visant une balance commerciale équilibrée, une diversification des marchés, un contrôle renforcé de l’origine des marchandises et la prévention des fraudes commerciales.

Ce document s’articule autour de sept groupes de tâches et solutions essentielles, dont l’intensification de l’examen et de la gestion des investissements directs étrangers (IDE), ciblant en premier lieu les projets susceptibles de générer des risques de fraude commerciale

Il appelle également à renforcer l’efficacité des contrôles, de la surveillance et de la traçabilité des produits. Parallèlement, il prône le développement d’un commerce durable et l’accélération des importations de biens, d’équipements et de technologies ciblées, afin de répondre précisément aux besoins de développement de l’économie.

Le projet de résolution propose également d’intensifier la diversification des marchés d’exportation, de tirer pleinement parti des accords de libre-échange existants tout en prospectant de nouveaux débouchés et améliorant l’accès à l’information et les outils d’alerte précoce, afin d’aider les entreprises à naviguer sereinement dans les méandres des réglementations internationales et à les armer pour anticiper d’éventuelles mesures de défense commerciale.

Enfin, le texte met l’accent sur le renforcement des capacités de gouvernance publique, l’optimisation de la coordination et du partage de données entre les organismes concernés, ainsi que sur la révision et le perfectionnement du cadre juridique régissant l’investissement, le commerce et les secteurs connexes.

Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a chargé le ministère de l’Industrie et du Commerce de piloter, en étroite coordination avec les ministères et secteurs concernés, l’intégration des avis les plus pertinents et fondés.

Il a réclamé une relecture au peigne fin du projet de résolution, en ciblant tout particulièrement la feuille de route, les solutions envisagées et le tableau de répartition des rôles pour s’assurer que chaque disposition coche toutes les cases de la réglementation en vigueur pour garantir une application effective dès l’entrée en vigueur de la résolution. – VNA