Économie

La réorganisation des chaînes d'approvisionnement, une opportunité pour le Vietnam

L'Asie du Sud-Est attire de plus en plus d'investissements internationaux, offrant au Vietnam des perspectives dans les hautes technologies, les semi-conducteurs et la logistique.

Le vice-ministre des Finances, Le Tan Can. Photo: VNA
Le vice-ministre des Finances, Le Tan Can. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Dans un contexte de bouleversements géopolitiques, de tensions commerciales et de diversification des sources d'approvisionnement à l'échelle mondiale, l'Asie du Sud-Est attire de plus en plus d'investissements internationaux. Le Vietnam a ainsi l'occasion d'attirer des projets dans les hautes technologies, la production de pointe, les semi-conducteurs, les centres de données et la logistique, tout en renforçant sa position dans les chaînes de valeur mondiales.

Ces questions ont été abordées par des dirigeants, des experts et des représentants d'entreprises internationales lors du Fortune Southeast Asia 500 Summit, organisé le 3 novembre à Hô Chi Minh-Ville par le magazine Fortune.

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Fortune Southeast Asia 500 Summit à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Thomas Knudsen, président exécutif de Toll Group, a estimé que les chaînes d'approvisionnement se déplaçaient progressivement des centres de production traditionnels vers l'Asie du Sud-Est.

James Nesbitt, directeur général et responsable des filiales de groupes internationaux pour Singapour et l'ASEAN chez Standard Chartered, a constaté que les entreprises multipliaient leurs fournisseurs, accroissaient leurs stocks, adaptaient leurs méthodes de production et diversifiaient leurs marchés, afin de limiter les risques de rupture des chaînes d'approvisionnement.

Selon Thammasak Sethaudom, président et directeur général du groupe SCG, les entreprises doivent accroître leur capacité de production, tirer parti des accords de libre-échange, réduire leurs coûts et augmenter la valeur ajoutée. L’automatisation permet notamment non seulement de réduire les coûts de main-d’œuvre, mais aussi d’améliorer la précision et la qualité des produits, tout en économisant l’énergie et les matières premières.

Le vice-ministre des Finances, Le Tan Can, a indiqué que le Vietnam ambitionnait de devenir un pôle régional de l'IA et des centres de données, ainsi qu'une destination pour les groupes multinationaux, les fonds d'investissement et les institutions financières internationales. Le pays développe à cette fin un nouvel écosystème d'investissement, reliant les entreprises à capitaux étrangers aux entreprises nationales et renforçant les infrastructures logistiques, de données et d'énergies propres ainsi que la formation de personnel hautement qualifié.

Au cours des neuf premiers mois de 2026, la croissance de la ville a progressé de 9,06 %, tandis que les investissements étrangers enregistrés ont dépassé 19 milliards de dollars, soit quatre fois le montant enregistré sur la même période de 2025 et plus de 30 % du total national.

Selon Nguyen Loc Ha, vice-président permanent du Comité populaire municipal, pour tirer pleinement parti de la vague de délocalisations d'investissements, le Vietnam doit non seulement attirer de nouvelles usines, mais aussi renforcer les capacités des entreprises nationales, développer les industries de soutien, intensifier les liens avec les groupes multinationaux et participer davantage aux segments à forte valeur ajoutée des chaînes de production.

Selon les entreprises, les opportunités offertes par la recomposition des chaînes d'approvisionnement mondiales ne résident pas seulement dans la capacité à attirer les investissements, mais aussi dans celle de les transformer en technologies, en connaissances, en capacités de production et en valeur ajoutée au niveau national. Il s'agit d'un facteur important pour renforcer la compétitivité du Vietnam et sa position dans les réseaux de production et de commerce régionaux et mondiaux. - VNA

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