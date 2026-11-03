APEC 2027 : un cadre juridique d’exception accélère les grands chantiers d'infrastructures à Phu Quoc

An Giang (VNA) - En vue d’assurer le bon déroulement de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2027, la province d’An Giang mobilise toutes ses ressources pour accélérer la réalisation de 21 projets d’infrastructures stratégiques dans la zone spéciale de Phu Quoc.

L’adoption par l’Assemblée nationale de la résolution n° 41/2026/QH16, le 24 août 2026, puis la promulgation par le Premier ministre de la décision n° 1679/QD-TTg, le 28 août 2026, ont permis de mettre en place un cadre juridique destiné à lever les principaux obstacles et à donner une nouvelle impulsion aux travaux sur l’île.

Considérée comme une priorité politique et diplomatique majeure pour le pays, la préparation de ce grand rendez-vous international représente également une opportunité stratégique pour moderniser en profondeur les infrastructures urbaines de Phu Quoc.

Le vice-président du Comité populaire provincial, Le Trung Ho, a souligné que ce cadre juridique avait permis de résoudre durablement plusieurs difficultés complexes liées à la planification, à l’architecture, aux procédures d’investissement, au foncier, aux partenariats public-privé (PPP), aux fonds d’indemnisation, à la réception des ouvrages ainsi qu’à l’approvisionnement en matériaux de construction. La résolution n° 41/2026/QH16 instaure également un mécanisme novateur pour la récupération et la valorisation des ressources minérales destinées aux travaux de remblaiement, répondant ainsi à une préoccupation majeure concernant l'approvisionnement en matériaux des grands projets côtiers et de poldérisation.

Par ailleurs, la décision n° 1679/QĐ-TTg du Premier ministre a permis d'orienter en temps utile le traitement des projets d'infrastructures environnementales essentiels. Il convient notamment de souligner la décision de transférer le projet de station centrale d'épuration des eaux usées de la zone d'An Thoi vers un mode de réalisation par investissement public, conformément à la décision n° 4309/QĐ-UBND du 16 septembre 2026 du Comité populaire provincial.

Afin de garantir une mise en œuvre efficace sur le terrain, An Giang a instauré un mécanisme de responsabilité renforcée, assorti d’une procédure prioritaire dite de « voie verte » pour le traitement des formalités administratives liées à l’APEC 2027. Les délais d’instruction et d’approbation ont ainsi été réduits au minimum autorisé par la loi, sans déroger aux exigences réglementaires.

Sur le terrain, les 21 projets clés – qui comptent 11 chantiers financés par les fonds publics et 10 opérations en PPP – maintiennent une cadence soutenue. D'après le Service provincial des finances, l'enveloppe budgétaire allouée aux investissements publics en 2026 dépasse 13 476 milliards de dôngs (523,5 millions de dollars). Au 26 octobre 2026, les décaissements effectifs atteignaient plus de 9 587 milliards de dôngs, soit un taux d’exécution de 71,14 %.

Sept projets prioritaires affichent un taux d’avancement élevé : enfouissement des infrastructures techniques à Duong Dong (87,18 %), extension de l’aéroport international de Phu Quoc (80,3 % pour le terminal T2, 99,8 % pour le terminal VIP et 100 % pour la deuxième piste), Centre de conférences de l’APEC (77,7 %), Centre de supervision et de commande intelligent de Phu Quoc (80 %), route provinciale DT.975 (plus de 61 %), digue et remblaiement du site du Centre de conférences de l’APEC (57,42 %) et zone de réinstallation d’An Thoi (58,36 %).

Face à l'ampleur des travaux restants et aux contraintes calendaires, les autorités locales concentrent leur supervision sur le respect strict du chemin critique, le jalonnement des étapes intermédiaires et les conditions des projets et d’ouvrages. Le président du Comité populaire provincial, Ho Van Mung, a ordonné aux maîtres d’ouvrage et aux constructeurs de mobiliser leurs équipes selon le rythme continu des "trois postes, quatre équipes", d’augmenter la main d’œuvre, les machines et les équipement, de répartir les équipes de construction et d'organiser les travaux par phases.

Pour An Giang, l’objectif ne se limite pas à accomplir la mission politique et diplomatique liée à l’APEC 2027, mais consiste aussi à garantir une utilisation efficace et durable des ressources investies. Les infrastructures intégrées dans les domaines aéroportuaire, des transports urbains, de l’approvisionnement et de l’assainissement en eau, du traitement environnemental et de la transformation numérique donneront un nouveau visage à la zone spéciale de Phu Quoc et constitueront un puissant moteur de croissance socio-économique pour les décennies à venir.-VNA