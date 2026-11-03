Santé

Le Vietnam mise sur le tourisme médical pour créer de la valeur ajoutée

Le développement du tourisme médical ouvre de nouvelles perspectives, contribuant à diversifier les produits touristiques, à améliorer la qualité des services de santé et à créer de la valeur supplémentaire pour l'économie. Fort de son système de santé, de sa médecine traditionnelle et de ses ressources naturelles et médicinales abondantes, le Vietnam dispose de nombreux atouts pour développer le tourisme médical.

Da Nang investit massivement dans la modernisation de ses équipements médicaux, en privilégiant l'efficacité des tests et de l'imagerie diagnostique selon les normes internationales. Photo : VNA
Da Nang investit massivement dans la modernisation de ses équipements médicaux, en privilégiant l'efficacité des tests et de l'imagerie diagnostique selon les normes internationales. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-directeur de l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam, Ha Van Sieu, a estimé que le Vietnam disposait de ressources naturelles abondantes, notamment des mers, des forêts, des sources thermales et des boues minérales, ainsi que d'une grande diversité de plantes médicinales. À cela s'ajoutent une longue tradition de médecine traditionnelle et la richesse culturelle des communautés ethniques. Ces atouts constituent des bases importantes pour développer des produits touristiques axés sur le bien-être, de qualité, compétitifs et empreints de l'identité vietnamienne.

Il a également souligné la nécessité d'envisager ce secteur comme un écosystème et une chaîne de valeur reliant le tourisme à la santé, au sport, à la culture, à l'agriculture, aux plantes médicinales, aux sciences et technologies, aux savoirs locaux, aux entreprises et aux communautés locales.

Les orientations du secteur touristique en matière de développement du tourisme de bien-être sont étroitement liées à celles du tourisme médical, bien que ces deux domaines aient des champs d'application et des priorités distincts. Le tourisme de bien-être vise à exploiter les ressources, les produits et les services destinés à améliorer la santé physique et mentale et à répondre aux besoins de détente et de ressourcement. Le tourisme médical, quant à lui, porte principalement sur les services de consultation, de diagnostic et de traitement médical associés aux activités touristiques.

Concrétisant les orientations en faveur du tourisme médical, le projet de programme intitulé « Développement du tourisme médical pour la période 2026-2030 », élaboré par le ministère de la Santé, vise à faire de ce secteur un domaine de développement prioritaire. D'ici à 2030, il prévoit la mise en place d'une chaîne de services de tourisme médical professionnelle, sûre et de haute qualité, le développement de produits et de destinations compétitifs à l'échelle régionale, ainsi que la construction progressive d'une réputation et d'une marque du tourisme médical vietnamien sur le marché international.

L'un des objectifs notables du projet est de faire en sorte qu'au moins 20 hôpitaux obtiennent une certification de qualité conforme aux normes internationales, dont au moins cinq établissements publics. Le projet identifie également huit localités prioritaires pour le développement de destinations phares du tourisme médical : Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Hai Phong, Quang Ninh, Da Nang, Huê, Khanh Hoa et An Giang (Phu Quoc).

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En matière d'offre, cinq groupes de services essentiels sont définis : les bilans de santé, le dépistage et la détection précoce des maladies ; les soins dentaires et l'assistance à la procréation ; les consultations et traitements spécialisés ; la médecine traditionnelle et la réadaptation fonctionnelle ; ainsi que les services de promotion de la santé, de villégiature et de prise en charge des personnes âgées.

Le projet propose cinq grands groupes de mesures, axés notamment sur le perfectionnement du cadre institutionnel, des politiques et des mécanismes de coordination ; la révision des dispositions juridiques ; l'étude de mécanismes préférentiels en matière de visas et de séjour pour les patients internationaux et leurs accompagnateurs ; l'élaboration de directives sur les tarifs des services et les modalités de prise en charge par les assurances internationales ; ainsi que l'attraction des investissements privés.

La facilitation des procédures de visa, d'entrée sur le territoire, de séjour et de déplacement pour les patients étrangers et leurs accompagnateurs est notamment considérée comme une condition essentielle pour attirer davantage de visiteurs internationaux souhaitant se faire examiner et soigner au Vietnam. Les informations relatives à la qualité et aux coûts des services devront être publiées de manière transparente et mises à disposition en plusieurs langues. - VNA

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