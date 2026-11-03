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Le lotus vietnamien à l'honneur à l'Exposition horticole internationale d'Udon Thani 2026

Le Vietnam participe à l'Exposition horticole internationale d'Udon Thani 2026 avec un jardin mettant à l'honneur le lotus, symbole culturel et d'amitié entre les deux pays.

Cérémonie d'ouverture de l'Exposition horticole internationale d'Udon Thani 2026. Photo: VNA
Cérémonie d'ouverture de l'Exposition horticole internationale d'Udon Thani 2026. Photo: VNA

Bangkok (VNA) – L'Exposition horticole internationale d'Udon Thani 2026 (Udon Thani International Horticultural Expo 2026) s'est officiellement ouverte le 2 novembre au soir sur le site de la zone humide de Nong Dae, dans la province d'Udon Thani, au nord-est de la Thaïlande, lors d'une cérémonie présidée par le Premier ministre thaïlandais, Anutin Charnvirakul.

Le Vietnam y participe avec son « Jardin de l'amitié Vietnam-Thaïlande », dont le lotus constitue le motif central.

Organisée par le ministère thaïlandais de l'Agriculture et des Coopératives et reconnue par l'Association internationale des producteurs de l'horticulture (International Association of Horticultural Producers - AIPH), cette manifestation internationale se déroule sur 134 jours, du 1er novembre 2026 au 14 mars 2027. Placée sous le thème « La diversité de la vie : relier les hommes, l'eau et les plantes pour une vie durable », elle rassemble 32 jardins internationaux représentant 17 pays et organisations internationales, ainsi que 16 jardins thaïlandais.

Lors de l'inauguration, le Premier ministre Anutin Charnvirakul a souligné que l'événement offrait à la Thaïlande l'occasion de promouvoir son agriculture, ses technologies horticoles et sa biodiversité auprès des visiteurs du monde entier. Il a précisé qu'il s'agissait de la première exposition horticole internationale au monde organisée sur une zone humide naturelle, couvrant une superficie totale de 165 hectares, dont 48,5 hectares consacrés à l'exposition. L'événement met l'accent sur la préservation des écosystèmes des zones humides, la lutte contre le changement climatique et le développement de technologies agricoles dans le cadre du modèle économique BCG (Bio-Circular-Green Economy Model - bioéconomie, économie circulaire et économie verte). Il devrait attirer plus de 3,6 millions de visiteurs, générer environ 20 milliards de bahts (plus de 580 millions de dollars) de recettes et créer plus de 81.000 emplois locaux.

Le Vietnam est officiellement représenté par l'Association de jardinage de Hanoï. Son jardin met à l'honneur le lotus, une fleur profondément ancrée dans la culture vietnamienne.

Selon le consul général du Vietnam à Khon Kaen, Dinh Hoang Linh, le lotus occupe une place importante dans la culture, l'histoire et la vie quotidienne des Vietnamiens, tout en présentant des liens étroits avec la tradition bouddhique thaïlandaise. Le choix de cette fleur comme symbole central du Jardin de l'amitié Vietnam-Thaïlande revêt une signification particulière alors que les deux pays célèbrent cette année le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques (1976-2026).

De son côté, Nguyen Huy Lung, vice-président de l'Association de jardinage de Hanoï, a souligné que cette exposition offrait au Vietnam l'occasion de promouvoir son potentiel en matière d'agriculture verte, ses techniques agricoles modernes et ses produits horticoles. Les forums et activités de promotion commerciale organisés jusqu'en mars 2027 permettront également aux entreprises et investisseurs vietnamiens de nouer des contacts avec leurs partenaires thaïlandais et internationaux, ouvrant de nouvelles perspectives de coopération dans les domaines de l'innovation, de la protection de l'environnement et du développement durable.

À l'issue de l'exposition, le site de Nong Dae sera réaménagé par les autorités thaïlandaises en parc public, en centre international de congrès et d'expositions et en destination écotouristique majeure de la sous-région du Mékong. -VNA

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