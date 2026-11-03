Économie

Le Vietnam veut créer un marché pour ses puces semi-conductrices

Pour développer son industrie des semi-conducteurs, le Vietnam entend renforcer la recherche, créer des débouchés pour les puces conçues localement et intensifier la coopération internationale.

Une chaîne de production chez Hana Micron Vina. Photo: VNA
Une chaîne de production chez Hana Micron Vina. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – L'industrie vietnamienne des semi-conducteurs connaît une croissance notable. En 2025, son chiffre d'affaires a dépassé 21 milliards de dollars et les investissements étrangers ont atteint plus de 14 milliards de dollars, avec plus de 240 projets. Le pays compte environ 60 entreprises de conception de circuits intégrés et plus de 7.000 ingénieurs spécialisés dans ce domaine.

Le Vietnam participe progressivement aux différentes étapes de la chaîne de valeur mondiale, de la conception au packaging et aux tests, en passant par la recherche-développement et la fabrication de puces spécialisées.

Cependant, plusieurs obstacles freinent encore le développement du secteur. Selon Nguyen Anh Tuan, directeur du Centre national de coordination pour la fabrication de prototypes de puces semi-conductrices (VNMPW/CC), les coûts élevés de recherche et développement constituent une difficulté majeure. La chaîne de production nationale reste incomplète, de la conception à la fabrication, au packaging, aux tests et à la certification de qualité.

Le manque de débouchés constitue un autre frein. Les entreprises hésitent à investir sans disposer de premiers clients, tandis que les acheteurs attendent des produits éprouvés avant de passer commande. Sans soutien aux essais, aux premières commandes et aux premières applications, de nombreux produits risquent de rester au stade de la recherche.

Pour remédier à cette situation, le ministère des Sciences et des Technologies prépare une liste de puces spécialisées destinées à certains secteurs dans lesquels l'État donnera la priorité aux commandes, qui sera soumise au Premier ministre. Le projet comprend 20 catégories de puces couvrant notamment l'IA, les télécommunications de nouvelle génération, les systèmes autonomes, l'Internet des objets, l'énergie... Cette liste permettra d'orienter la recherche, de créer des perspectives commerciales et de concentrer les ressources sur les produits pouvant être développés au Vietnam.

Le VNMPW/CC mettra également à disposition des infrastructures communes, notamment des outils de conception, des laboratoires et des services de fabrication de prototypes et de test. Il facilitera les liens entre les entreprises de conception et les fabricants de produits finis afin de réduire les coûts, les risques et les délais de commercialisation.

La coopération internationale représente un autre levier important. Les centres de recherche et développement au Vietnam et le groupe Qualcomm renforcent leur collaboration dans quatre domaines : l'IA, les semi-conducteurs, les logiciels et l'ingénierie des systèmes.

De son côté, le groupe Geleximco prépare la construction d'une usine de fabrication de puces dans la province de Hung Yen. Le chantier devrait débuter en novembre 2026 et les premiers produits commerciaux être disponibles début 2028. Le groupe s'est engagé à tester et à intégrer en priorité des circuits de commande, des capteurs et des puces de puissance conçus par des ingénieurs vietnamiens dans ses véhicules électriques et son écosystème industriel, contribuant ainsi à créer les premiers débouchés pour les puces conçues au Vietnam.

La formation des ressources humaines bénéficie également des partenariats internationaux. Le Fonds national pour le développement des sciences et des technologies (NAFOSTED) a récemment sélectionné cinq projets de recherche conjoints Vietnam-Japon dans le domaine des semi-conducteurs pour 2026 et signé les contrats de financement correspondants.

Ces initiatives doivent contribuer à former des spécialistes qualifiés et à renforcer progressivement les capacités nationales dans l'industrie des semi-conducteurs. -VNA

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