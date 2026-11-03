Les exportations vietnamiennes portées par la demande de fin d'année

Hanoï (VNA) – À environ deux mois de la fin de l'année 2026, les entreprises vietnamiennes accélèrent le rythme de production pour honorer leurs commandes destinées aux fêtes de fin d'année et répondre à la hausse de la demande.



Dans le Sud du pays, l'activité est particulièrement soutenue. À Dong Nai, la société Jason Furniture Vietnam mobilise près de 6.000 ouvriers pour respecter les délais de livraison et garantir la qualité de ses meubles. Dans le secteur de l'habillement, la société Dong Phu Cuong a enregistré en septembre 2026 un chiffre d'affaires de plus de 1,75 million de dollars, soit 122 % de son objectif mensuel. L'entreprise poursuit ses efforts au quatrième trimestre pour accroître sa production et améliorer ses processus.



Dans le secteur agricole, la récolte et le conditionnement des durians battent leur plein dans les exploitations de la société Hoang Anh Gia Lai (HAGL). L'entreprise exploite environ 2.500 hectares de durians au Vietnam, au Laos et au Cambodge. Ses plantations sur le plateau des Bolovens, dans le sud du Laos, sont récoltées en octobre et novembre, au moment où l'offre vietnamienne diminue, ce qui lui permet de maintenir ses exportations vers la Chine.



Par ailleurs, selon S&P Global, l'indice des directeurs d'achat (PMI) de l'industrie manufacturière du Vietnam a atteint 52,3 points en octobre 2026, contre 51,9 points en septembre. Ce résultat marque un seizième mois consécutif d'amélioration des conditions d'activité, avec une hausse des nouvelles commandes et de la production.



Cependant, selon Pham Xuan Hong, président de l'Association du textile, de l'habillement et de la mode de Ho Chi Minh-Ville (AGTEK), les entreprises du secteur font face à des commandes de plus petite taille et à des exigences accrues en matière de qualité et de modèles. Plusieurs entreprises privilégient le maintien des emplois et des revenus de leurs salariés plutôt que la recherche de profits immédiats, tout en investissant dans l'automatisation, la transformation numérique et les technologies vertes.



Concernant les fruits et légumes, Nguyen Van Muoi, président du Club des entreprises d'agriculture tropicale, indique que la demande augmente fortement en fin d'année, à l'approche des fêtes et du Nouvel An lunaire. La Chine reste le principal débouché, représentant environ 65 % des exportations de la filière au cours des dix premiers mois. Sur cette période, les exportations totales de fruits et légumes ont atteint environ 8,3 milliards de dollars, en hausse de 17,8 % sur un an, laissant entrevoir la possibilité d'atteindre les 10 milliards de dollars cette année.



Enfin, les exportations de produits aquatiques ont atteint environ 10,46 milliards de dollars en dix mois, soit une progression de 12 % sur un an. Selon l'Association vietnamienne des producteurs et exportateurs de produits aquatiques (VASEP), les exportations vers les États-Unis et l'Union européenne restent confrontées à des barrières commerciales, à des exigences de traçabilité et à des normes techniques strictes. En revanche, les exportations vers la Chine et Hong Kong (Chine) ont augmenté de plus de 32 % sur un an, tandis que celles vers l'ASEAN ont également progressé. Ces résultats confortent les perspectives d'atteindre entre 12 et 12,86 milliards de dollars d'exportations sur l'ensemble de l'année. -VNA