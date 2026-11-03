Économie

Da Nang attire davantage d’investissements dans les infrastructures de zones industrielles

Au cours des dix premiers mois de 2026, les investissements nationaux et étrangers à Da Nang ont fortement progressé, notamment grâce aux nouveaux projets et aux augmentations de capital dans l’immobilier et les infrastructures industrielles.

La zone industrielle de Lien Chieu, situé dans la ville de Da Nang, couvre une superficie construite de près de 289,4 hectares. Photo : vneconomy.vn
La zone industrielle de Lien Chieu, situé dans la ville de Da Nang, couvre une superficie construite de près de 289,4 hectares. Photo : vneconomy.vn

Da Nang (VNA) - Selon les statistiques de la ville de Da Nang, les investissements nationaux nouvellement enregistrés et supplémentaires ont atteint 195 600 milliards de dôngs, en hausse de 52,4 % sur un an. La ville a accordé de nouvelles autorisations à 78 projets, pour un montant total de près de 102 000 milliards de dôngs. Par ailleurs, 31 projets ont enregistré des augmentations de capital de près de 94 000 milliards de dôngs, en hausse de 333,1 %. Seize projets ont cessé leurs activités, représentant un capital enregistré de plus de 1 600 milliards de dôngs

La hausse des investissements nationaux provient principalement des augmentations de capital des projets existants. Les capitaux supplémentaires ont progressé de 72 000 milliards de dôngs, compensant le recul de 4 800 milliards de dôngs des nouveaux investissements. Les ajustements de capital ont ainsi représenté 48 % du total des investissements nouvellement enregistrés et supplémentaires, contre 16,9 % à la même période de 2025.

Parmi les nouveaux projets d’investissement nationaux, l’immobilier arrive en tête avec près de 74 200 milliards de dôngs, soit 72,8 % du total des capitaux nouvellement enregistrés, suivi de la construction avec près de 14 900 milliards (14,6 %) et de la production et distribution d’électricité, de gaz, d’eau chaude, de vapeur et d’air conditionné avec près de 4 300 milliards (4,2 %). Les investissements se concentrent notamment sur le développement de zones urbaines, de logements, d’infrastructures de zones industrielles, de zones fonctionnelles relevant de la zone de libre-échange, ainsi que d’infrastructures aéroportuaires et énergétiques.

Concernant les investissements étrangers, le montant total des capitaux nouvellement enregistrés, ajustés et provenant des apports en capital et des achats d’actions a atteint 117,3 millions de dollars en octobre 2026, en hausse de 166,9 % sur un an. La ville a accordé de nouvelles autorisations à 19 projets, pour un montant de 106,2 millions de dollars. Cette hausse est principalement liée au projet de construction et d’exploitation des infrastructures de la zone industrielle WHA Da Nang, doté d’un capital enregistré de 105 millions de dollars, soit près de 98,9 % du total des nouveaux capitaux du mois.

En octobre, quatre projets étrangers ont augmenté leur capital d’environ 0,1 million de dollars, tandis que six opérations d’apport en capital et d’achat d’actions ont représenté plus de 11 millions de dollars. Neuf projets ont cessé leurs activités, en hausse de 350 %, avec un capital enregistré de 2,9 millions de dollars, en augmentation de 750 %.

Sur les dix premiers mois de 2026, les investissements étrangers ont atteint 803,9 millions de dollars, en hausse de 147,2 %. Les 130 nouveaux projets ont représenté 629,6 millions de dollars, soit une progression de 17,1 % en nombre et de 233,2 % en valeur. Ils ont contribué à 92 % de la croissance totale des investissements étrangers.

Selon Tran Van Vu, directeur des statistiques de Da Nang, les nouveaux capitaux étrangers se sont concentrés dans l’immobilier, avec 435,7 millions de dollars (69,2 %), et l’industrie manufacturière, avec 177,6 millions (28,2 %). Ces deux secteurs ont représenté 97,4 % du total. Dans l’immobilier, les investissements ont principalement concerné les infrastructures de zones industrielles et les centres commerciaux, notamment VSIP Da Nang, WHA Da Nang et AEON MALL Da Nang Hoa Xuan.

Les projets étrangers existants ont également bénéficié d’investissements supplémentaires. Quarante-neuf projets ont ajusté leur capital, en hausse de 36,1 %, pour un montant de 138,8 millions de dollars, en progression de 94,2 %. Les 41 opérations d’apport en capital et d’achat d’actions ont atteint 35,5 millions de dollars. Enfin, 27 projets ont cessé leurs activités, représentant un capital enregistré de 136,5 millions de dollars. -VNA

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