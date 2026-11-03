Vietnam-UE : un forum sur la coopération économique et commerciale prévu le 4 novembre

Hanoï (VNA) - Le Forum de coopération économique et commerciale Vietnam-Union européenne (UE) 2026, placé sous le thème "Façonner l’avenir de l’économie verte et des nouvelles chaînes de valeur", se tiendra le 4 novembre après-midi à Hanoï, selon le ministère de l’Industrie et du Commerce.

L’année 2026 marque une nouvelle étape dans les relations entre le Vietnam et l’UE, les deux parties ayant élevé leurs relations au niveau de partenariat stratégique global. Cette évolution ouvre de nouvelles perspectives de coopération économique, commerciale et d’investissement.

Après plus de six ans de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’UE (EVFTA), les échanges bilatéraux poursuivent leur croissance. Toutefois, face aux fluctuations des marchés internationaux, les entreprises des deux parties doivent renforcer leur compétitivité, leur résilience et leur capacité d’adaptation. La transition verte, le développement durable et la restructuration des chaînes d’approvisionnement mondiales ouvrent également de nouvelles perspectives de coopération et de création de chaînes de valeur.

Organisé par le ministère de l’Industrie et du Commerce, en coordination avec la Délégation de l’UE au Vietnam, le Conseil des affaires UE-ASEAN (EU-ABC) et la Chambre de commerce européenne au Vietnam (EuroCham), le forum réunira des responsables vietnamiens, des représentants des autorités, des missions diplomatiques, des organisations internationales, des collectivités locales et des entreprises vietnamiennes et européennes. Une délégation de haut niveau d’entreprises européennes, organisée conjointement par l’EU-ABC et l'EuroCham, participera également à l’événement dans le cadre de sa visite de travail au Vietnam.

Le forum vise à renforcer le dialogue sur les politiques publiques et à promouvoir la coopération économique, commerciale et les investissements entre les deux parties. Il constituera également une plateforme d’échanges directs entre les autorités et les entreprises, notamment sur les marchés, la promotion du commerce et des investissements et la mise en relation des partenaires.

Les discussions porteront sur plusieurs secteurs à fort potentiel, notamment l’industrie verte, la transition énergétique, la logistique, la finance verte, la facilitation des échanges commerciaux et le développement de nouvelles chaînes de valeur. L’accent sera mis sur le renforcement des liens entre les grands groupes européens et les entreprises vietnamiennes, l’amélioration des capacités des fournisseurs locaux, l’attraction d’investissements de qualité et le transfert de technologies.

Le forum permettra également aux entreprises vietnamiennes de mieux s’intégrer aux chaînes d’approvisionnement régionales et mondiales, tandis que les collectivités locales pourront présenter leurs atouts, leur potentiel et leurs politiques d’attraction des investissements aux partenaires européens.

À travers cette rencontre, les deux parties entendent traduire le potentiel de coopération en projets concrets, tirer pleinement parti de l’EVFTA, élargir les débouchés des produits et entreprises vietnamiens et mobiliser davantage de capitaux, de technologies et d’expertise européenne en matière de gestion, contribuant ainsi à approfondir les relations économiques et commerciales bilatérales dans un esprit d’efficacité et de durabilité. -VNA