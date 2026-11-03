Économie

Vietnam-UE : un forum sur la coopération économique et commerciale prévu le 4 novembre

Prévu le 4 novembre à Hanoï, le Forum de coopération économique et commerciale Vietnam-UE 2026 réunira responsables publics et entreprises des deux parties afin de promouvoir les investissements, la transition verte et le développement de nouvelles chaînes de valeur.

Une entreprise vietnamienne spécialisée dans la production de textiles et de vêtements destinés à l’exportation. Photo: VNA
Une entreprise vietnamienne spécialisée dans la production de textiles et de vêtements destinés à l’exportation. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Forum de coopération économique et commerciale Vietnam-Union européenne (UE) 2026, placé sous le thème "Façonner l’avenir de l’économie verte et des nouvelles chaînes de valeur", se tiendra le 4 novembre après-midi à Hanoï, selon le ministère de l’Industrie et du Commerce.

L’année 2026 marque une nouvelle étape dans les relations entre le Vietnam et l’UE, les deux parties ayant élevé leurs relations au niveau de partenariat stratégique global. Cette évolution ouvre de nouvelles perspectives de coopération économique, commerciale et d’investissement.

Après plus de six ans de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’UE (EVFTA), les échanges bilatéraux poursuivent leur croissance. Toutefois, face aux fluctuations des marchés internationaux, les entreprises des deux parties doivent renforcer leur compétitivité, leur résilience et leur capacité d’adaptation. La transition verte, le développement durable et la restructuration des chaînes d’approvisionnement mondiales ouvrent également de nouvelles perspectives de coopération et de création de chaînes de valeur.

Organisé par le ministère de l’Industrie et du Commerce, en coordination avec la Délégation de l’UE au Vietnam, le Conseil des affaires UE-ASEAN (EU-ABC) et la Chambre de commerce européenne au Vietnam (EuroCham), le forum réunira des responsables vietnamiens, des représentants des autorités, des missions diplomatiques, des organisations internationales, des collectivités locales et des entreprises vietnamiennes et européennes. Une délégation de haut niveau d’entreprises européennes, organisée conjointement par l’EU-ABC et l'EuroCham, participera également à l’événement dans le cadre de sa visite de travail au Vietnam.

Le forum vise à renforcer le dialogue sur les politiques publiques et à promouvoir la coopération économique, commerciale et les investissements entre les deux parties. Il constituera également une plateforme d’échanges directs entre les autorités et les entreprises, notamment sur les marchés, la promotion du commerce et des investissements et la mise en relation des partenaires.

Les discussions porteront sur plusieurs secteurs à fort potentiel, notamment l’industrie verte, la transition énergétique, la logistique, la finance verte, la facilitation des échanges commerciaux et le développement de nouvelles chaînes de valeur. L’accent sera mis sur le renforcement des liens entre les grands groupes européens et les entreprises vietnamiennes, l’amélioration des capacités des fournisseurs locaux, l’attraction d’investissements de qualité et le transfert de technologies.

Le forum permettra également aux entreprises vietnamiennes de mieux s’intégrer aux chaînes d’approvisionnement régionales et mondiales, tandis que les collectivités locales pourront présenter leurs atouts, leur potentiel et leurs politiques d’attraction des investissements aux partenaires européens.

À travers cette rencontre, les deux parties entendent traduire le potentiel de coopération en projets concrets, tirer pleinement parti de l’EVFTA, élargir les débouchés des produits et entreprises vietnamiens et mobiliser davantage de capitaux, de technologies et d’expertise européenne en matière de gestion, contribuant ainsi à approfondir les relations économiques et commerciales bilatérales dans un esprit d’efficacité et de durabilité. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Forum de coopération économique et commerciale #Vietnam-UE
Suivez VietnamPlus

Résolution en action

Intégration internationale

Sur le même sujet

Voir plus

L’économie privée, moteur de la nouvelle dynamique de croissance du Vietnam

L’économie privée, moteur de la nouvelle dynamique de croissance du Vietnam

Porté par la Résolution n° 68-NQ/TW du Bureau politique, le secteur privé vietnamien est appelé à franchir un nouveau cap pour devenir un moteur majeur de la croissance, de l’innovation et de la compétitivité, contribuant ainsi à la réalisation des ambitions de développement du pays à l’horizon 2045.

Le projet d’extension de l’aéroport international de Phu Quôc entre dans sa dernière ligne droite

Le projet d’extension de l’aéroport international de Phu Quôc entre dans sa dernière ligne droite

Une fois l’ensemble des infrastructures achevé et mis en service, l’aéroport international de Phu Quôc devrait voir sa capacité d’accueil portée à 20-24 millions de passagers par an, permettant de répondre à l’augmentation attendue du trafic aérien à l’approche de l’APEC 2027. Cette montée en capacité s’inscrit dans un projet d’extension de grande envergure, qui vise à renforcer les infrastructures aéroportuaires de l’île et à accompagner son développement touristique et son ouverture internationale.

Le secrétaire général et président de la République, Tô Lâm, lors de la séance de travail avec le Comité du Parti du gouvernement et les organismes concernés sur les orientations de développement de la logistique nationale et des infrastructures logistiques. Photo: VNA

Le leader Tô Lâm réoriente la stratégie nationale vers la puissance logistique

Le leader Tô Lâm a réaffirmé l’ambition et la détermination du Vietnam à s’imposer comme un hub logistique, de transit et de distribution de premier plan à l’échelle régionale et mondiale. L’enjeu majeur consiste à convertir l’emplacement géographique stratégique du pays en un avantage concurrentiel tangible, capable de propulser la croissance et de renforcer son influence économique internationale.

Les entreprises présentent leurs produits, technologies et solutions au service de la production, ouvrant de nouvelles perspectives de mise en réseau, de transfert de technologies et de développement des marchés. Photo : VNA

L’économie vietnamienne vise une croissance à deux chiffres

Le commerce extérieur vietnamien a franchi pour la première fois le seuil des 1 000 milliards de dollars au cours des dix premiers mois de 2026, tandis que les investissements et les mesures de soutien aux entreprises contribuent à soutenir l’ambition d’une croissance économique de 10 % cette année.