Le projet d’extension de l’aéroport international de Phu Quôc entre dans sa dernière ligne droite
Une fois l’ensemble des infrastructures achevé et mis en service, l’aéroport international de Phu Quôc devrait voir sa capacité d’accueil portée à 20-24 millions de passagers par an, permettant de répondre à l’augmentation attendue du trafic aérien à l’approche de l’APEC 2027. Cette montée en capacité s’inscrit dans un projet d’extension de grande envergure, qui vise à renforcer les infrastructures aéroportuaires de l’île et à accompagner son développement touristique et son ouverture internationale.