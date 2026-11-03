Le projet d’extension de l’aéroport international de Phu Quôc entre dans sa dernière ligne droite

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Le projet d'agrandissement de l'aéroport international de Phu Quôc entre dans sa phase finale. Photo : VNA
Le projet d'agrandissement de l'aéroport international de Phu Quôc entre dans sa phase finale. Photo : VNA
l’APEC 2027. L’aéroport international de Phu Quôc, dans la province d’An Giang (Sud), a mis en service commercial, jeudi 29 octobre, sa deuxième piste, au terme de huit mois de travaux menés en vue d’accueillir la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2027. Photo: VNA
l’APEC 2027. L’aéroport international de Phu Quôc, dans la province d’An Giang (Sud), a mis en service commercial, jeudi 29 octobre, sa deuxième piste, au terme de huit mois de travaux menés en vue d’accueillir la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2027. Photo: VNA
Le projet d’extension entre dans une phase d’accélération des travaux, en vue de son achèvement. Photo: VNA
Le projet d’extension entre dans une phase d’accélération des travaux, en vue de son achèvement. Photo: VNA
avancement et de la qualité des ouvrages Le projet représente un investissement total de près de 22 000 milliards de dôngs. Quelque 8 000 personnes ont été mobilisées sur le chantier, avec des centaines d’engins et d’équipements spécialisés. Les travaux se poursuivent jour et nuit, sous un contrôle strict de l’avancement et de la qualité des ouvrages. Photo: VNA
avancement et de la qualité des ouvrages Le projet représente un investissement total de près de 22 000 milliards de dôngs. Quelque 8 000 personnes ont été mobilisées sur le chantier, avec des centaines d’engins et d’équipements spécialisés. Les travaux se poursuivent jour et nuit, sous un contrôle strict de l’avancement et de la qualité des ouvrages. Photo: VNA
L’aéroport international de Phú Quốc accélère son projet d’extension afin de se doter d’infrastructures aéroportuaires modernes et intégrées, répondant à la hausse du trafic aérien et aux exigences de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2027.
L’aéroport international de Phú Quốc accélère son projet d’extension afin de se doter d’infrastructures aéroportuaires modernes et intégrées, répondant à la hausse du trafic aérien et aux exigences de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2027.
Une fois l’ensemble des infrastructures achevé et mis en service, la capacité d’accueil de l’aéroport devrait atteindre 20 à 24 millions de passagers par an en prévision de l’APEC 2027. À l’horizon 2050, elle devrait être portée à 50 millions de passagers par an, avec l’ambition de faire de Phu Quôc l’un des principaux hubs aéroportuaires internationaux de la région. Photo: VNA
Une fois l’ensemble des infrastructures achevé et mis en service, la capacité d’accueil de l’aéroport devrait atteindre 20 à 24 millions de passagers par an en prévision de l’APEC 2027. À l’horizon 2050, elle devrait être portée à 50 millions de passagers par an, avec l’ambition de faire de Phu Quôc l’un des principaux hubs aéroportuaires internationaux de la région. Photo: VNA
Selon son plan directeur, l’aéroport table initialement sur un trafic de 24 millions de passagers par an, avec l’objectif d’atteindre jusqu’à 50 millions à long terme. Photo: VNA
Selon son plan directeur, l’aéroport table initialement sur un trafic de 24 millions de passagers par an, avec l’objectif d’atteindre jusqu’à 50 millions à long terme. Photo: VNA
Avion en phase d’atterrissage à l’aéroport international de Phu Quôc, dans la province d'An Giang. Photo: VNA
Avion en phase d’atterrissage à l’aéroport international de Phu Quôc, dans la province d'An Giang. Photo: VNA
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Le projet d’extension de l’aéroport international de Phu Quôc entre dans sa dernière ligne droite

Une fois l’ensemble des infrastructures achevé et mis en service, l’aéroport international de Phu Quôc devrait voir sa capacité d’accueil portée à 20-24 millions de passagers par an, permettant de répondre à l’augmentation attendue du trafic aérien à l’approche de l’APEC 2027. Cette montée en capacité s’inscrit dans un projet d’extension de grande envergure, qui vise à renforcer les infrastructures aéroportuaires de l’île et à accompagner son développement touristique et son ouverture internationale.

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