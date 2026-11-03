Économie

Le commerce extérieur du Vietnam franchit les 1.000 milliards de dollars en dix mois

Le commerce extérieur vietnamien a dépassé les 1.000 milliards de dollars en dix mois, une performance qui s'accompagne de nouveaux défis en matière de compétitivité et de défense commerciale.

Chargement et déchargement de marchandises à l'importation et à l'exportation au port MPC de Hai Phong. Photo : VNA
Chargement et déchargement de marchandises à l'importation et à l'exportation au port MPC de Hai Phong. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Au cours des dix premiers mois de 2026, les échanges commerciaux de marchandises du Vietnam sont estimés à 1.010,6 milliards de dollars, en hausse de 32,3 % sur un an, franchissant ainsi le cap des 1.000 milliards de dollars.

Ce résultat contribue à la croissance économique, tout en soulignant la nécessité de diversifier les marchés, de renforcer la compétitivité et d'anticiper les risques liés aux mesures de défense commerciale.

Selon les estimations de l'Agence du commerce extérieur du ministère de l'Industrie et du Commerce, les échanges commerciaux ont atteint 122,2 milliards de dollars en octobre 2026, en hausse de 47,6 % sur un an. Sur les dix premiers mois, les exportations sont estimées à 499 milliards de dollars (+27,4 %), dépassant nettement l'objectif de croissance de 15 à 16 % fixé pour l'ensemble de l'année 2026. Les produits manufacturés demeurent le principal moteur des exportations, représentant 87,4 % du total, avec des résultats positifs sur les grands marchés comme la Chine, les États-Unis, l'Union européenne, la République de Corée et l'ASEAN.

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Les exportations de produits textiles et d'habillement contribuent de manière significative à la valeur totale des exportations du pays. Photo : VNA


La balance commerciale a enregistré un excédent estimé à 6,8 milliards de dollars en octobre, pour le deuxième mois consécutif, ramenant le déficit cumulé sur dix mois à environ 12,7 milliards de dollars.

Pour maintenir cette dynamique au quatrième trimestre 2026, le ministère de l'Industrie et du Commerce entend stimuler les exportations, diversifier les marchés et mieux tirer parti des accords de libre-échange. Il prévoit également de renforcer les mécanismes d'alerte précoce concernant les enquêtes de défense commerciale, les barrières tarifaires, les normes environnementales, la traçabilité et les règles d'origine.

À plus long terme, le ministère élabore un projet de stratégie du commerce extérieur à l'horizon 2030, avec une vision jusqu'en 2045. Ce texte prévoit une croissance annuelle moyenne des exportations de 15 à 16 % et des importations de 12 à 13 % sur la période 2026-2030, avec pour objectif un excédent commercial durable.

Toutefois, la forte croissance des exportations expose davantage les marchandises vietnamiennes aux enquêtes de défense commerciale. À la mi-septembre 2026, les produits vietnamiens avaient fait l'objet de 327 enquêtes sur 27 marchés, dont 27 nouvelles procédures engagées au cours des neuf premiers mois de l'année, soit davantage que sur l'ensemble de 2025.

L'Autorité vietnamienne de défense commerciale (TRAV) a récemment publié une liste de 50 catégories de produits exportés susceptibles de faire l'objet d'enquêtes de défense commerciale, notamment pour des soupçons de fraude à l'origine ou de transbordement illégal.

Pour les entreprises fortement dépendantes des matières premières et des produits semi-finis importés de pays soumis à des mesures de défense commerciale, il est d’autant plus important de pouvoir justifier l’origine des produits et le degré de transformation effectué. Les entreprises doivent assurer une gestion rigoureuse et cohérente des factures d’achat de matières premières, des documents d’importation, des quantités de matières utilisées, des procédés et coûts de production ainsi que des données sur les capacités de leurs usines, afin de pouvoir les présenter et les vérifier en cas de demande des autorités chargées des enquêtes…

Enfin, la diversification des marchés et des produits exportés doit s'accompagner d'une évaluation des réglementations d'importation, de la concurrence et des risques de défense commerciale propres à chaque marché. -VNA

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