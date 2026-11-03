Économie

Les IDE au Vietnam atteignent un niveau record sur les dix premiers mois de 2026

Les investissements directs étrangers enregistrés au Vietnam ont atteint 54,85 milliards de dollars au 31 octobre 2026, en hausse de 74 % sur un an, établissant un record depuis 2009, selon l’Office national des statistiques.

Des ouvriers en plein travail sur la chaîne de production à l'usine de confection Spectre 2 Hung Yen, appartenant au groupe danois Spectre, dans le parc industriel de Song Tra, province de Hung Yen (Nord). Photo: VNA
Des ouvriers en plein travail sur la chaîne de production à l'usine de confection Spectre 2 Hung Yen, appartenant au groupe danois Spectre, dans le parc industriel de Song Tra, province de Hung Yen (Nord). Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Les investissements directs étrangers (IDE) enregistrés au Vietnam ont atteint 54,85 milliards de dollars au 31 octobre 2026, en hausse de 74 % sur un an. Il s'agit du niveau le plus élevé depuis 2009, selon les données publiées le 3 novembre par l'Office national des statistiques, relevant du ministère des Finances.

Sur les dix premiers mois de 2026, 3 478 nouveaux projets ont été autorisés, pour un montant total de 30,73 milliards de dollars, en hausse de 4,7 % en nombre et multiplié par 2,2 en valeur par rapport à la même période de 2025.

L'industrie manufacturière a attiré la plus grande part des nouveaux investissements, avec 14,61 milliards de dollars, soit 47,5 % du total. Le secteur du transport et de l'entreposage arrive en deuxième position avec 5,15 milliards de dollars (16,7 %), tandis que les autres secteurs ont mobilisé 10,98 milliards de dollars, représentant 35,8 %.

Par ailleurs, 1 079 projets autorisés les années précédentes ont enregistré des ajustements à la hausse de leur capital, pour un montant supplémentaire de 16,13 milliards de dollars, en progression de 33,2 % sur un an.

Au total, les nouveaux capitaux enregistrés et les capitaux supplémentaires ont atteint 46,86 milliards de dollars. L’industrie manufacturière a représenté 24,19 milliards de dollars, soit 51,6 % du total, suivie des activités immobilières avec 7,08 milliards (15,1 %). Les autres secteurs ont totalisé 15,59 milliards de dollars (33,3 %).

Les apports de capitaux et les acquisitions de parts sociales par des investisseurs étrangers ont également progressé. Au cours de la période, 2 616 opérations de ce type ont été recensées, pour une valeur totale de 7,99 milliards de dollars, en hausse de 49,6 % par rapport aux dix premiers mois de 2025.

Parmi ces opérations, 828 ont contribué à augmenter le capital social des entreprises, pour une valeur de 3,28 milliards de dollars. Les 1 788 autres ont porté sur le rachat de parts dans des entreprises nationales sans augmentation de leur capital social, pour un montant de 4,71 milliards de dollars.

En termes de secteurs, les activités professionnelles, scientifiques et technologiques ont attiré 2,78 milliards de dollars, soit 34,8 % des apports et acquisitions. Le commerce de gros et de détail ainsi que la réparation d'automobiles, de motos et de motocycles ont reçu 2,17 milliards de dollars (27,1 %). Les autres secteurs ont totalisé 3,05 milliards de dollars (38,1 %).

S'agissant des nouveaux projets, les investissements provenaient de 80 pays et territoires. Singapour occupait la première place avec 9,52 milliards de dollars, soit 31 % du total. La République de Corée arrivait en deuxième position avec 5,81 milliards de dollars (18,9 %), suivie du Luxembourg avec 4,99 milliards de dollars (16,2 %).

La Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine) se classait ensuite avec 3,57 milliards de dollars (11,6 %), devant la Chine avec 2,77 milliards (9 %), le Japon avec 1,58 milliard (5,1 %) et les Pays-Bas avec 438,5 millions de dollars (1,4 %).

Les décaissements d'IDE constituent un autre indicateur positif. Ils sont estimés à 24,08 milliards de dollars sur les dix premiers mois de 2026, en hausse de 13,1 % sur un an. Il s'agit du montant le plus élevé enregistré pour une période de dix mois au cours des cinq dernières années.

L'industrie manufacturière a absorbé 19,96 milliards de dollars de ces capitaux effectivement décaissés, soit 82,9 % du total. Les activités immobilières ont représenté 1,76 milliard de dollars (7,3 %), tandis que la production et la distribution d'électricité, de gaz, d'eau chaude, de vapeur et la climatisation ont attiré 785,2 millions de dollars, soit 3,3 %.

Ces résultats témoignent de la progression des investissements étrangers au Vietnam, tant en termes de capitaux enregistrés que de montants effectivement mis en œuvre. -VNA

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