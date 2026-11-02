Culture-Sports

Hanoï organise une série d’activités pour célébrer les 950 ans du Quoc Tu Giam

À l’occasion du 950e anniversaire du Quoc Tu Giam (1076-2026), Hanoï organisera du 5 au 15 novembre une série de 11 activités culturelles, artistiques et scientifiques visant à valoriser le patrimoine éducatif et à promouvoir les traditions vietnamiennes du goût pour l’étude et du respect des talents.

Un numéro artistique lors de la présentation du programme. Photo: VNA
Un numéro artistique lors de la présentation du programme. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Comité populaire de Hanoï a présenté, le 2 novembre, une série d’activités commémorant le 950e anniversaire de la fondation du Quoc Tu Giam (l'École des enfants de la Nation, première université du Vietnam).

Organisé du 5 au 15 novembre 2026, le programme comprend 11 activités culturelles et artistiques, des expositions, des expériences patrimoniales et un colloque scientifique. Il vise à valoriser la tradition vietnamienne du goût pour l’étude, du respect des enseignants et de la reconnaissance des talents, tout en faisant vivre l’héritage de la pensée éducative vietnamienne dans la société contemporaine.

Lors de la conférence de presse, Pham Xuan Tai, directeur adjoint du Service municipal de la culture, des sports et du tourisme, a souligné que cet anniversaire était non seulement l’occasion de rendre hommage aux générations précédentes, mais aussi de réaffirmer l’importance des valeurs intellectuelles et culturelles vietnamiennes pour l’avenir du pays. Il a appelé à perpétuer cet héritage par l’apprentissage, la créativité, l’engagement au service de la société et des politiques de détection, de formation et de valorisation des talents.

Fondé en 1076 sous le règne du roi Ly Nhan Tong, Quoc Tu Giam occupe une place particulière dans l’histoire de l’éducation et des concours mandar inaux au Vietnam. Au fil des siècles, il est devenu un symbole de la tradition éducative nationale, fondée sur le savoir, l’éthique, le goût de l’étude et le service du pays.

Les activités, placées sous la direction du Comité populaire de Hanoï et coordonnées par le Service municipal de la culture, des sports et du tourisme, se dérouleront principalement au site historique national spécial du Van Mieu-Quoc Tu Giam, ainsi que dans plusieurs espaces culturels de la capitale.

Parmi les temps forts figurent le parcours patrimonial interactif "Voyage au cœur de l’éducation nationale – Empreintes du savoir", des expositions consacrées à l’histoire du Quoc Tu Giam et à la tradition des concours mandar inaux, ainsi qu’une exposition photographique intitulée "Du patrimoine à la diplomatie culturelle".

Un colloque scientifique national, prévu le 12 novembre sous le thème "950 ans du Quoc Tu Giam : héritage éducatif, talents et aspiration au développement national", examinera notamment la contribution de cette institution à l’histoire de l’éducation et de la culture vietnamiennes, ainsi que les moyens de valoriser cet héritage dans la formation des ressources humaines hautement qualifiées.

Le point d’orgue de la série d’activités sera la cérémonie commémorative nationale intitulée "950 ans du Quoc Tu Giam – École nationale du Vietnam", prévue à 19h30 le 14 novembre dans la cour Thai Hoc, au sein du site historique du Van Mieu-Quoc Tu Giam.

D’autres activités sont également prévues, notamment le programme "Les lumières de la sagesse", organisé le 13 novembre au lac Van (littérature) et dans l’espace intérieur du site, avec une cérémonie d’allumage de 950 lanternes symbolisant la formation, le développement et la transmission des valeurs de la tradition éducative vietnamienne, ainsi que le spectacle artistique "La jeunesse poursuit le fil de l’héritage", prévu dans la soirée du 15 novembre.

À travers ces manifestations, Hanoï entend rapprocher le patrimoine des jeunes générations, promouvoir les valeurs de l’éducation et de la connaissance et renforcer le rayonnement de la capitale millénaire, tout en contribuant au développement de ses industries culturelles et à son ambition de devenir une Ville créative. -VNA

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