Thai Nguyen : le concert « Fiers d’être Vietnamiens 2026 » célèbre la grande union nationale

Thai Nguyen (VNA) – Le concert « Fiers d’être Vietnamiens 2026 », placé sous le thème « Unissons nos mains », s’est tenu le 1er novembre au stade de Thai Nguyen, dans la province éponyme (Nord), réunissant quelque 30.000 spectateurs.



Des milliers d’autres personnes ont suivi l’événement sur de grands écrans LED installés sur la place Van Xuan, dans le quartier du même nom, et sur la place de la rue piétonne Song Cau, dans le quartier de Bac Kan, partageant ainsi l’ambiance festive et le sentiment de fierté nationale.



Ce programme artistique à forte portée historique et politique a associé spectacles et technologies modernes pour mettre en valeur les traditions historiques et culturelles, la mémoire révolutionnaire, la force de la grande union nationale ainsi que les aspirations de développement du pays. Dès l’ouverture, le public a été plongé dans une mise en scène spectaculaire mêlant écrans LED, projections en 3D mapping et feux d’artifice, au rythme de la chanson « Nối vòng tay lớn » (Joindre les mains).



L’un des moments les plus émouvants du concert a été la transmission d’une flamme révolutionnaire, acheminée depuis la Zone de sécurité (ATK) de Dinh Hoa, pour allumer la vasque cérémonielle du stade. Ce geste symbolique a illustré le lien entre le passé et le présent, rappelant le rôle de Thai Nguyen comme bastion révolutionnaire de la région du Viet Bac, où les dirigeants du Parti et du gouvernement, ainsi que le Président Ho Chi Minh, avaient établi leur quartier général pour diriger la guerre de résistance.



Structuré en trois volets, le programme artistique a entraîné le public dans un voyage à travers l’histoire et le développement du pays. Le premier, intitulé « Une origine – Un héritage », a célébré les racines culturelles communes et les traditions révolutionnaires. Le deuxième, « Un pays, une foi », a mis en lumière la solidarité nationale dans le travail et la production au lendemain de la réunification. Le dernier, « Une aspiration, un avenir », a exprimé la confiance de la jeune génération dans l’avenir d’un Vietnam prospère.



De nombreux artistes de renom et ensembles musicaux ont participé au spectacle, proposant des prestations variées accompagnées par un orchestre symphonique et des chorales.



Cet événement s’inscrit dans le cadre des célébrations du 80e anniversaire de la Journée de la Résistance nationale (19 décembre 1946 – 19 décembre 2026), de la Journée de la grande union nationale (18 novembre), de la Journée de la culture vietnamienne (24 novembre), du 195e anniversaire de la fondation de la province de Thai Nguyen, ainsi que de l’ouverture du Festival international du thé de Thai Nguyen 2026.



Clôturé par un feu d’artifice, le concert a rassemblé des dizaines de milliers de personnes dans le stade et attiré des millions de téléspectateurs devant leurs écrans. Il a également été l’occasion de rendre hommage aux générations précédentes, de transmettre les valeurs historiques et culturelles aux jeunes générations, tout en renforçant la fierté nationale et l’esprit de solidarité. -VNA