Hanoi se dote du tout premier système d’IRM 5T d’Asie du Sud-Est

Hanoi (VNA) – L’Hôpital universitaire de médecine de Hanoi a inauguré, lundi 26 octobre, le tout premier système d’imagerie par résonance magnétique (IRM) de 5 Tesla (5T) d’Asie du Sud-Est.

Le professeur Nguyên Lân Hiêu, directeur de l’hôpital, a salué cette avancée comme un jalon technologique majeur. Selon lui, cette étape concrétise la stratégie de modernisation du secteur de la santé, tout en rapprochant l’Université de médecine de Hanoi de son objectif de s’imposer comme un pôle national de référence, adossé à un modèle universitaire de recherche de premier plan dans la région.

L’IRM Tesla est une technique d’imagerie médicale qui crée des images détaillées des structures internes du corps à l’aide d’un champ magnétique, mesuré en Tesla, et d’ondes radio. L’appareil crée un champ magnétique puissant qui aligne les atomes d’hydrogène dans le corps. Ensuite, des ondes radio sont envoyées pour modifier les niveaux d’énergie de ces atomes. Les signaux émis lors du retour des niveaux d’énergie sont collectés par l’ordinateur et convertis en images.

Le uMR Jupiter, premier système IRM corps entier à ultra-haut champ de 5T, associe la puissance d’un champ magnétique d’une intensité de 5T à un système de gradients de haute performance, et assure une exploration exhaustive de l’organisme. De l’encéphale au système nerveux, en passant par l’appareil locomoteur, l’abdomen, le cœur, le bassin et le réseau vasculaire, aucune zone ne lui échappe. Par rapport aux scanners de 1,5T ou 3T qui équipent actuellement la majorité des hôpitaux, le uMR Jupiter offre un rapport signal/bruit nettement supérieur et un contraste tissulaire d’une précision inégalée.

Pour les cas cliniques complexes où l’IRM conventionnelle atteint ses limites, la technologie 5T apporte un complément d’information crucial. En améliorant la visibilité des lésions subtiles, des structures vasculaires et des caractéristiques tissulaires, elle offre aux médecins des repères plus solides pour affiner leur diagnostic.

Des représentants de l’hôpital universitaire de médecine de Hanoi et d’United Imaging Healthcare ont signé un protocole d’accord portant sur l’application clinique de l’IRM 5T, l’innovation en matière de recherche et la formation professionnelle. Photo fournie par l’hôpital

Selon le professeur Nguyên Lân Hiêu, l’intégration de cet équipement de pointe permettra de franchir un cap qualitatif dans les soins cliniques de haute technologie. Grâce à sa haute résolution, ce système offre la possibilité de dépister précocement les lésions précancéreuses, les foyers micro-épileptiques et les pathologies neurodégénératives à un stade initial. En outre, ces équipements de pointe permettent d’attirer une patientèle en quête de soins de haute technicité, contribuant ainsi à réduire le nombre de Vietnamiens qui se rendent à l’étranger pour se faire soigner, a-t-il ajouté.

Lors de la cérémonie, le vice-ministre de la Santé, Vu Manh Hà, a réaffirmé la volonté de son ministère de concentrer ses efforts sur plusieurs axes stratégiques majeurs. Parmi les priorités annoncées figurent le déploiement de la cartographie des big data, une transformation numérique globale, ainsi que la maîtrise de technologies de pointe dédiées au diagnostic précoce. Enfin, le ministère mise sur le développement de modèles d’excellence de type « institut-université » visant à former des ressources humaines médicales de haut niveau.

L’investissement de l’Hôpital universitaire de médecine de Hanoi dans un système d’IRM 5T s’inscrit pleinement dans ces priorités stratégiques. Selon le vice-ministre, cette acquisition répond directement à trois objectifs majeurs : accélérer la création d’un centre de recherche d’excellence, moderniser le modèle de formation pratique et élever les standards des traitements cliniques de haute technologie.

À l’occasion de cet événement, l’Hôpital universitaire de médecine de Hanoi, la Société vietnamienne de radiologie et de médecine nucléaire et l’United Imaging Healthcare ont conjointement organisé un symposium scientifique intitulé « Voir l’invisible». Ce colloque a réuni plus de 400 délégués et experts en imagerie diagnostique venus du Vietnam, de Chine et de Turquie.

Ce programme a mis en lumière les applications cliniques de l’imagerie diagnostique en neurologie, en cardiologie et pour le système vasculaire cérébral, tout en explorant les dernières avancées technologiques de l’IRM à ultra-haut champ. L’événement a également offert aux participants une plateforme d’échange privilégiée pour partager leurs expériences cliniques et leurs travaux de recherche, dynamisant ainsi la coopération académique internationale dans ce domaine d’avenir.

Lors de cet événement, l’Hôpital universitaire de médecine de Hanoi et United Imaging Healthcare ont signé un protocole d’accord destiné à intensifier leur coopération dans les applications cliniques de l’IRM 5T, l’innovation en recherche et la formation professionnelle.

Les deux partenaires prévoient également de créer un centre de recherche et de formation dédié à l’imagerie par résonance magnétique (IRM) de 5T et à l’intelligence artificielle, un projet conçu pour stimuler le partage d’expériences cliniques, de ressources scientifiques et d’expertises professionnelles. – VNA